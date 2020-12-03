В общежитии профессионального лицея на Житомирщине произошел пожар, есть погибший, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В городе Малин Житомирской области в общежитии профессионального лицея произошел пожар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"2 декабря в 19:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном общежитии Миланского профессионального лицея в г. Малин, в котором проживают как студенты, так и обычные семьи.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что в здании наблюдается сильное задымление, а в одной из комнат, которая находится в семейной части, горит кровать. Там же они обнаружили тело 62-летнего мужчины без признаков жизни", - сказано в сообщении.

Отмечается, что звеном газодымозащитной службы с этого этажа были эвакуированы 4 человека, которым медицинская помощь не понадобилась.

В 20:05 пожар был локализован и в 20:50 - ликвидирован. Огнем уничтожена комнату площадью 15 кв. м и повреждены стены.

К ликвидации возгорания привлекалось 12 человек личного состава и 3 единицы специальной и пожарной техники.

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Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Но окончательные обстоятельства устанавливаются специалистами.



Фото: сайт ГСЧС

"Пожар произошел вечером 2 декабря. Хочу сразу сообщить, что все 83 ученика живы и невредимы. Возгорание произошло на пятом этаже в комнате пенсионера, бывшего работника лицея, который проживал в общежитии более 20 лет. К сожалению, пожарным не удалось его спасти", - рассказал председатель Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко УНИАН.

До прибытия спасателей все дети были эвакуированы из помещения.

"На время ликвидации пожара учеников разместили в помещении Малинского лицея под опекой преподавателей и психологов", - сообщил председатель ОГА Виталий Бунечко.