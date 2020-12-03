Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"

Окончательные результаты карантина выходного дня можно будет оценить, когда закончится эта неделя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга.

По словам главы Минздрава, в министерстве ожидали, что в результате введения карантина выходного дня заболеваемость упадет на 20%.

"Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню - мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал граждан провести ближайшие выходные в театрах, кино и торговых центрах, поскольку в субботу и воскресенье уже не будет действовать карантин выходного дня.

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