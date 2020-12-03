Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"
Окончательные результаты карантина выходного дня можно будет оценить, когда закончится эта неделя.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга.
По словам главы Минздрава, в министерстве ожидали, что в результате введения карантина выходного дня заболеваемость упадет на 20%.
"Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню - мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших", - подчеркнул Степанов.
Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал граждан провести ближайшие выходные в театрах, кино и торговых центрах, поскольку в субботу и воскресенье уже не будет действовать карантин выходного дня.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Здесь на форуме половина "трудящихся" с нетерпением ждёт очередное появление этого чмыря чтобы конспектировать и распространять дальше его высеры.
Хотя нет, зеленые гомодрилы сделали вид, что борятся с ковидом.
"ми не досягли того ефекту" - дещо інше ніж "не дав". Але ефект є і досить позитивний, крім зменшення ВВП.