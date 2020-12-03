РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12435 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 179 19

Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"

Степанов о карантине выходного дня:

Окончательные результаты карантина выходного дня можно будет оценить, когда закончится эта неделя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил во время онлайн-брифинга.

По словам главы Минздрава, в министерстве ожидали, что в результате введения карантина выходного дня заболеваемость упадет на 20%.

"Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню - мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал граждан провести ближайшие выходные в театрах, кино и торговых центрах, поскольку в субботу и воскресенье уже не будет действовать карантин выходного дня.

Читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 243 человека, выявлены 14 496 новых случаев, выздоровели рекордные - 15 372

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Він мені нагадує того ефіопа, що поставлений керувати ВОЗ. Теж нічого не робить та не вирішує, але впевненно там сидить і щось бреше.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:11
+6
"Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших" - поэтому карантин отменили!
показать весь комментарий
03.12.2020 10:15
+5
Как и ожидалось, зеленый дурантин выходного дня, кроме убытков для украинских предпринимателей ничего не принес хорошего.
Хотя нет, зеленые гомодрилы сделали вид, что борятся с ковидом.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:13
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вот же сволота
показать весь комментарий
03.12.2020 10:06 Ответить
Він мені нагадує того ефіопа, що поставлений керувати ВОЗ. Теж нічого не робить та не вирішує, але впевненно там сидить і щось бреше.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:11 Ответить
та хер там "нічого не робить" - занимается саботажем и засиранием мозгов быдлоэлекторату.

Здесь на форуме половина "трудящихся" с нетерпением ждёт очередное появление этого чмыря чтобы конспектировать и распространять дальше его высеры.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:34 Ответить
Как и ожидалось, зеленый дурантин выходного дня, кроме убытков для украинских предпринимателей ничего не принес хорошего.
Хотя нет, зеленые гомодрилы сделали вид, что борятся с ковидом.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:13 Ответить
"Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших" - поэтому карантин отменили!
показать весь комментарий
03.12.2020 10:15 Ответить
Тотальный завал. В остальном все хорошо.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:23 Ответить
Міністр Віденія.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:23 Ответить
...статистического испражнения...
показать весь комментарий
03.12.2020 10:26 Ответить
Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших" - https://censor.net/n3234153
показать весь комментарий
03.12.2020 10:26 Ответить
*** у зебілів на початку речення одне, а закінчують вони прямо протилежним. І так з дня в день в контексти потрапляють і потрапляють. Але головний месидж незмінний - фсьо хорошо прекрасная маркіза, тут тре віддати зе***дям належне.
показать весь комментарий
03.12.2020 10:36 Ответить
Тому що читати потрібно не тільки заголовки, бо журналісти в заголовках прибріхують: "бачимо тенденцію до зменшення динаміки зростання ... ми не досягли того ефекту, на який розраховували спочатку, українці не дотримувалися карантину в повному обсязі, як ми прописували" Джерело: https://censor.net/ua/n3234153
"ми не досягли того ефекту" - дещо інше ніж "не дав". Але ефект є і досить позитивний, крім зменшення ВВП.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:07 Ответить
Це ж треба так дуркувати, щоб за пару днів казати на зелене, що воно помаранчеве.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:13 Ответить
Так зачем же отменили, если это такое благо? Вот тварь, сегодня брешет одно, завтра - другое.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:18 Ответить
Цікаво,коли вводили цей карантин вихідного дня влада розповідала,що число заражень впаде втричі.Тепер степашка розповідає,що планували зменшення на 20 відсотків.У мене питання - вони самі безпам'ятні дурники,чи вважають такими всіх українців?
показать весь комментарий
03.12.2020 11:26 Ответить
Бачимо брехню від зелених: сімейні перестали направляти на тести, щоб Степанов у кріслі втримався
показать весь комментарий
03.12.2020 11:41 Ответить
Пора г...ндошити цих с...чок брехливих.
показать весь комментарий
03.12.2020 11:52 Ответить
Конечно ,вы скажите ,что раньше Европы победили КОВИД если и дальше на местах будут занижать статистику по команде сверху....
показать весь комментарий
03.12.2020 11:55 Ответить
Столько лапши ни одни уши не выдержат...
показать весь комментарий
03.12.2020 13:33 Ответить
если человек идиот, то это надолго! - Анатолий Дмитриевич Папанов.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:33 Ответить
 
 