Давление на Украину провалилось. РФ перешла к откровенному шантажу международного сообщества, - украинская делегация в ТКГ о манипуляции с легитимизацией террористов "ЛДНР"

Россия пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в заявлении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"Вчерашнее "мероприятие", которое устроили представители РФ, пытаясь использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей запрещенных в Украине террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", оказалося событием, которое вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии, - говорится в сообщении.

Также приводится ряд ярких признаков, которые, как подчеркивается в заявлении, позволяют сделать определенные выводы относительно замысла данного события:

"1. Оно свелась к тому, что между собой обсуждали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который по замыслу, похоже, должен был представлять собой "украинскую сторону в диалоге с Донбассом", а представитель РФ в ООН В.Небензя пытался сыграть роль "модератора дискуссии".

2. Прозвучало предложение провести на оккупированной РФ части ОРДЛО "референдум о статусе данных территорий с соблюдением всех международных требований".

3. В.Небензя утверждал, что Нормандский саммит (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять "Минский формат". Что он имел в виду под "Минским форматом", осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что "нормандских встреч, возможно, больше не будет", - подчеркивается в сообщении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

"4. И самое интересное, и даже сенсационное - В.Небензя заявил о "конфликте на Донбассе": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ( "это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной ").

Наши выводы: Россия пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН", - подчеркивается далее.

"Результатом реализации данного замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", - сообщили в ТКГ.

Также в украинской делегации отметили, что руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и Германии, пытаясь "дискредитировать их роль как активных и последовательных участников нормандского формата".

"Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и переходом в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества", - добавили в ТКГ.

Как сообщалось ранее, Российская Федерация пыталась легитимизировать представителей террористических группировок ОРДЛО, используя формат Аррiа Совбеза ООН. Однако Украина при поддержке международных партнеров смогла предотвратить данную манипуляцию.