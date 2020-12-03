Давление на Украину провалилось. РФ перешла к откровенному шантажу международного сообщества, - украинская делегация в ТКГ о манипуляции с легитимизацией террористов "ЛДНР"
Россия пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сказано в заявлении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"Вчерашнее "мероприятие", которое устроили представители РФ, пытаясь использовать Совет Безопасности ООН для легитимизации представителей запрещенных в Украине террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", оказалося событием, которое вызывает серьезную обеспокоенность состоянием российской дипломатии, - говорится в сообщении.
Также приводится ряд ярких признаков, которые, как подчеркивается в заявлении, позволяют сделать определенные выводы относительно замысла данного события:
"1. Оно свелась к тому, что между собой обсуждали представители российских марионеточных организаций и украинский политтехнолог Михаил Погребинский, который по замыслу, похоже, должен был представлять собой "украинскую сторону в диалоге с Донбассом", а представитель РФ в ООН В.Небензя пытался сыграть роль "модератора дискуссии".
2. Прозвучало предложение провести на оккупированной РФ части ОРДЛО "референдум о статусе данных территорий с соблюдением всех международных требований".
3. В.Небензя утверждал, что Нормандский саммит (Украина, РФ, Франция, ФРГ) не должен заменять "Минский формат". Что он имел в виду под "Минским форматом", осталось загадкой, но это не помешало представителю РФ сделать акцент на том, что "нормандских встреч, возможно, больше не будет", - подчеркивается в сообщении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
"4. И самое интересное, и даже сенсационное - В.Небензя заявил о "конфликте на Донбассе": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ( "это не внутренний конфликт в Украине, это - политический конфликт между РФ и Украиной ").
Наши выводы: Россия пытается легитимизировать представителей "ЛДНР" путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН", - подчеркивается далее.
"Результатом реализации данного замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" или угроза такого признания. Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удалось", - сообщили в ТКГ.
Также в украинской делегации отметили, что руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и Германии, пытаясь "дискредитировать их роль как активных и последовательных участников нормандского формата".
"Украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и переходом в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества", - добавили в ТКГ.
Как сообщалось ранее, Российская Федерация пыталась легитимизировать представителей террористических группировок ОРДЛО, используя формат Аррiа Совбеза ООН. Однако Украина при поддержке международных партнеров смогла предотвратить данную манипуляцию.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вроде и стрелять уже перестали, и в глаза хутину смотрели, и Барыга уже на войне не наживается...
не помогло
и так оказалось, что глаз хутина, в который мечтательно и заискивающе пялился зеленый дурачек, оказался другим объектом в ином месте.
теперь вопрос: пролоджит ли зеленый дурашка свое созерцание, даже получив этот опыт?!