Хищение леса на более чем 6 млн грн разоблачили на Ривненщине, - СБУ

Служба безопасности Украины блокировала на Ривненщине масштабный механизм хищения лесных ресурсов руководством одного из гослесхозов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что схему организовали чиновники государственного лесохозяйственного предприятия. По их указанию проводилась незаконная вырубка деревьев под видом санитарных работ на территории лесхоза. Полученные средства злоумышленники легализовали через фиктивные коммерческие структуры.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 15 обысков и другие мероприятия в Киеве и Ривненской области. Следственные действия проходили в центральном аппарате Гослесагентства, лесхозе, по месту жительства и в автомобилях фигурантов. Изъяты банковские карточки, компьютерная техника, черновые записи и документация, подтверждающие противоправную деятельность.

По предварительным оценкам, из-за действий злоумышленников государству нанесен ущерб на более 6 млн гривен.

Продолжается досудебное следствие по ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос о сообщении о подозрении фигурантам, устанавливаются другие лица, причастные к сделке.

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