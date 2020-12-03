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Новости ДТП
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Три человека погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Львов-Луцк возле с. Сабановка Радеховского района Львовской области около 06:00 утра в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял житель Ривненской области в возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ривненской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины .

Три человека погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция 01

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

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Три человека погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция 02
Фото: сайт Нацполиции

ДТП (7671) Нацполиция (16427) смерть (9212) Львовская область (2895)


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нема слів (((
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03.12.2020 10:36 Ответить
Це точно...
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03.12.2020 10:51 Ответить
Дивися і карантин ніхто не вводить. Мене дивують ті примати, до яких сідаєш в машину, а він каже надягайте маски при тому, що сам не пристібнутий, палить і добре що зранку пару чарчин не перехилив. А корону вони бояться..... Ідіоти вони такі.
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03.12.2020 10:43 Ответить
авто назовсім забирати у пяниць і безпредєльщиків. без штрафів
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03.12.2020 10:55 Ответить
С вероятностью два к одному - судья, мент, чиновник или прокурор.
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03.12.2020 11:28 Ответить
Зачем глупой обезьяне Aуди ...
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03.12.2020 18:47 Ответить
 
 