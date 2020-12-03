Три человека погибли в результате ДТП на Львовщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Три человека погибли в результате ДТП на трассе Львов-Луцк возле с. Сабановка Радеховского района Львовской области около 06:00 утра в четверг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Ауди", 50-летний местный житель, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом "Мерседес Спринтер", которым управлял житель Ривненской области в возрасте 35 лет. В результате столкновения водитель легковушки погиб на месте происшествия. Водитель микроавтобуса и его 56-летняя пассажирка, также жительница Ривненской области, получили телесные повреждения, от которых скончались в больнице.

По факту следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления полиции Львовщины, под процессуальным руководством Радеховской местной прокуратуры, открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины .

Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Шел на обгон по встречке": на окружной дороге под Харьковом произошло ДТП с участием 4 автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Фото: сайт Нацполиции