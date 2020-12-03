Мы ожидаем, что дата приезда миссии МВФ станет известна в этом году: текущая ситуация позволяет пережить паузу, - Шмыгаль
В Кабинете Министров рассчитывают, что оглашение даты приезда миссии Международного валютного фонда состоится уже в этом году.
Об этом рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Шмыгаль также заверил, что правительство способно обеспечить финансирование бюджетных расходов без получения кредита МВФ в этом году.
"План Б есть всегда. Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году. Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", – заверил премьер.
Одновременно с этим он от метил, что налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлениям, таможня пока отстает по плановым поступлениям.
"Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - уточнил он.
Отвечая на вопрос, какие альтернативные источники поступления денег могут закрыть затраты этого года, премьер-министр сказал, что это традиционные источники, которыми пользовалась наша страна все годы независимости: рынок внешних и внутренних заимствований.
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