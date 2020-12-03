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Новости Бюджет-2020
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Мы ожидаем, что дата приезда миссии МВФ станет известна в этом году: текущая ситуация позволяет пережить паузу, - Шмыгаль

Мы ожидаем, что дата приезда миссии МВФ станет известна в этом году: текущая ситуация позволяет пережить паузу, - Шмыгаль

В Кабинете Министров рассчитывают, что оглашение даты приезда миссии Международного валютного фонда состоится уже в этом году.

Об этом рассказал Премьер-министр Денис Шмыгаль, передаёт Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Шмыгаль также заверил, что правительство способно обеспечить финансирование бюджетных расходов без получения кредита МВФ в этом году.

"План Б есть всегда. Мы рассчитываем на оглашение даты приезда миссии фонда уже в этом году. Текущая ситуация в принципе позволяет пережить паузу: 85% платежей казначейства осуществляются без задержек (до двух дней с момента подачи заявки), 15% — выполняются с задержкой до пяти дней. Бюджет 2020 года будет выполнен", – заверил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит Госбюджета: Украина планирует до конца года разместить $1 млрд евробондов и 50-60 млрд грн ОВГЗ, - Шмыгаль

Одновременно с этим он от метил, что налоговая служба уже выполнила годовой план по поступлениям, таможня пока отстает по плановым поступлениям.

"Для этого есть веские причины. Нам не с первого раза удалось сменить менеджмент таможни, чтобы убрать злоупотребления, коррупцию и навести порядок в ее работе", - уточнил он.

Отвечая на вопрос, какие альтернативные источники поступления денег могут закрыть затраты этого года, премьер-министр сказал, что это традиционные источники, которыми пользовалась наша страна все годы независимости: рынок внешних и внутренних заимствований.

Автор: 

госбюджет (1186) МВФ (3334) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+10
Вот мне интересно у Ахметова все менеджеры аферисты, как этот Шмыгаль, или есть хотя бы пара приличных людей?
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03.12.2020 10:35
+6
Пауза буде поки зелені недоумки будуть при владі. МВФ пам"ятає як Голий баротька послав його вжопу.
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03.12.2020 10:38
+3
Что такое вообще приличный человек? Если тот у кого много денег то и Ахметов и Шмыгаль и тд и тд и Коломойский и тд очень даже ничего. А так, то откуда вокруг олигарха приличным людям взятся? Что им там делать?
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03.12.2020 10:55
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Вот мне интересно у Ахметова все менеджеры аферисты, как этот Шмыгаль, или есть хотя бы пара приличных людей?
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03.12.2020 10:35 Ответить
Что такое вообще приличный человек? Если тот у кого много денег то и Ахметов и Шмыгаль и тд и тд и Коломойский и тд очень даже ничего. А так, то откуда вокруг олигарха приличным людям взятся? Что им там делать?
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03.12.2020 10:55 Ответить
"Прілічниє люді" у Ахметки працювати не зможуть. Але ця ситуація мені нагадує пісню "Всьо хорошо, прєкрасная маркіза". Ну і що з того, що у цьому році місія МВФ не приїде? Зате можливо!!! у цьому році стане відомою дата її приїзду! 😁 Хоча не факт, що сам приїзд призведе до виділення траншу!
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03.12.2020 11:04 Ответить
Думаю, Шмыгаль в принципе нормальный чувак. Просто Зеля сказал ему нести позитив в массы, вотт он и мелет всякую куйню))
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03.12.2020 17:56 Ответить
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03.12.2020 10:57 Ответить
Пауза буде поки зелені недоумки будуть при владі. МВФ пам"ятає як Голий баротька послав його вжопу.
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03.12.2020 10:38 Ответить
Они "паузу" отлично переживут. У воров то на подсосе и не пережить. Если что - на Багамах можно "переживать" или в Европе. Сколько из тех, кто за них голосовали (а также тех, кто за них не голосовали, но всё равно в одной лодке) переживут, это другой вопрос. Чтошь... может будут умнее и вспомнят таки про разум и совесть, посмотрим
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03.12.2020 10:59 Ответить
Ожидай те,ждуны-кретины
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03.12.2020 10:38 Ответить
ЛОЛ. Им ждать и затягивать пояса у украинцев на горле не трудно. Чего украинцы ждут - вопрос. Думают как-то само рассосётся может...
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03.12.2020 11:01 Ответить
МВФ просить цих шахраїв та покидьків піти у пішу прогулянку найух.
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03.12.2020 10:43 Ответить
https://www.facebook.com/nudniypenschannel/videos/172859194480651/ Заблокований до показу ролик.
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03.12.2020 10:48 Ответить
Позволяет пережить... Но не всем. Для кого-то пауза окажется вечной. И таких будет больше, чем обычно. Классика зеонацизма. Они не будут убивать(это негуманно), они банально создадут условия, при которых многие физически не смогут жить. Основной удар по пенсионерам и больным. Правда надо признать и другое...Сами же пенсионеры внесли серьезный вклад в то, что эти животные придут к власти. Круг замкнулся.
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03.12.2020 10:52 Ответить
План Б есть всегда - это что Ахметов с Коломойским даст вам безвозмездно на поддержание штанов?
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03.12.2020 11:07 Ответить
Ви скажіть краще: він - шмигун? чи шминугаліще?!!
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03.12.2020 11:11 Ответить
Перевожу:"Мы очень надеемся,что и дальше будем красть,но кредиты нам все равно будут давать".
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03.12.2020 11:28 Ответить
Як на мене кредити МВФ це негатив для країни і вважаю мене підтримає більшість в тому щоб їх взагалі не брати бо по суті від них користі державі (людям) немає так, як їх розкрадають привладні бариги а віддавати потім усім людям і не одному поколінню. Також виникає закономірне питання - кому користь від цих кредитів ? Ми вже стільки років їх використовуємо і що у нас покращилось життя - ні, з кожним роком все гірше а от олігархи та привладні бариги з кожним роком збагачуються. Тож логічно ці кредити для них а нам повернення боргів...
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03.12.2020 11:37 Ответить
ви якусь прутню мелете...спробуйте вивчити матчастину
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03.12.2020 17:57 Ответить
Хоча б його слова не вирвали з контексту бо так в серце "вселили надію", що від радості можна і не дожити до того благословенного дня, особливо коли "покладеш зуби на поличку".
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03.12.2020 13:35 Ответить
 
 