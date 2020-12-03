Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 47,5%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 17 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 47,5%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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