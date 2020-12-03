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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 47,5%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 47,5%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 3 декабря загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в 17 областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

Загруженность коек по Украине составляет 47,5%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 в целом по Украине составляет 47,5%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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В стране жопа с медициной, а они все среднюю температуру по больнице меряют.
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03.12.2020 10:36 Ответить
А шо вы хотели от тех кого родили ректально?
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03.12.2020 10:38 Ответить
словосполучення завантаження ліжок- це щось на грані комунізму-дебілізму... А давайте усіх держморд, паркомісцями, унітазами чи жопокріслами рахувати...
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03.12.2020 11:19 Ответить
Загруженность осталось "преждней",
И даже "снизилась" слегка,
Но мощьно, день ото дня,
Растёт процент зараженных КОВИДОМ.
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03.12.2020 10:37 Ответить
брешет так грубо и ненатурально, что я протрезвел
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03.12.2020 10:46 Ответить
Феерическая зебильная брехня.
Но 44% дебилов этому таки да неукраинскому бубочке верят.
У этой страны нет будущего...
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03.12.2020 11:21 Ответить
 
 