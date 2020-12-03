За сутки в Киеве умерли 16 пациентов с коронавирусом, выздоровели - 511, выявили 1 735 новых случаев COVID-19, - Кличко

В столице выявили 74 012 случаев коронавируса с начала пандемии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1 735 больных коронавирусом. 16 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1 339 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 012", - говорится в сообщении.

Среди заболевших 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет, 684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет, а также 57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет. Заболели в том числе и 69 медиков.

В больницы столицы за минувшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки - 511 человек. Всего коронавирус побороли 23 763 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 277, Дарницком - 258, Соломенском районе - 214 случаев.

Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2 145 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1 399 человек, под аппаратами ИВЛ - 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 53%.

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