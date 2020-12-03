Программа вакцинации не должна превратиться в политический набор баллов, - The Guardian о борьбе с COVID-19

Навости о появлении эффективной вакцины должны стать началом конца пандемии. Однако на данном этапе общественная настороженность относительно вакцины уже стала серьезным препятствием на фоне общего недоверия к власти. Опросы показывают, что многие люди не готовы вакцинироваться, по крайней мере в ближайшее время.

Пандемия коронавируса войдет в историю человечества не только как время трагических жертв, но и как время человеческой изобретательности и стойкости. Скорость, с которой были разработаны эффективные вакцины против коронавируса, впечатляет. Однако, даже теперь, когда вакцина скоро станет доступной, проблем не уменьшилось, ведь многие люди не доверяют новым вакцинам. У правительств стран впереди остается работа "общественного успокоения", если власти намерены успешно провести вакцинацию населения, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации с коронавирусом, пишет британская газета The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Мир фактически не имел никакого средства защиты, когда год назад впервые появился новый опасный вирус. В прошлом году даже не было уверенности, что вакцинация от коронавируса когда-нибудь станет возможной. Но, например, Великобритания одобрила вакцину раньше, чем ее европейские соседи. В Великобритании некоторые группы населения начнут проходить вакцинацию уже в ближайшие недели.

Практическое влияние вакцины на количество случаев болезни некоторое время будет не слишком заметным. Но, так или иначе, новости об эффективной вакцине могут действительно стать началом конца пандемии.

Это, прежде всего, огромное достижение науки. Однако, вакцинация не должна стать временем для "политического набора баллов", некоторым правительствам, возможно, придется противостоять "соблазну величия".

Что касается разработки вакцины, как и большинство современных научных исследований, вакцины против коронавируса стали мультикультурным международным достижением. Такой научный успех свидетельствует о выгодах от ликвидации границ между народами.

Правительства стран должны не искать славы, а стараться правильно организовать национальные программы вакцинации в беспрецедентном масштабе. Для этого понадобится четкое управление логистикой, координация между национальными и местными органами власти, эффективное общение с общественностью и устойчивая культура прозрачности и профессионализма.

Читайте также: Вакцину от COVID-19 могут красть и подделывать, - Интерпол

Власти стран не могут себе позволить повторить хаотическую реакцию на коронавирус, которая наблюдалась в начале первой волны пандемии, также не должно быть ошибок, которые постигли национальные программы тестирования и отслеживания контактов.

Общественная настороженность относительно вакцины уже стала серьезным препятствием на фоне общего недоверия к власти. Опросы показывают, что многие люди не готовы вакцинироваться, по крайней мере в ближайшее время.

Перед правительствами стран стоит задача "успокоения общественности". Однако, битва с коронавирусом все еще продолжается, а изобретение вакцины не означает легкого завершения пандемии. Впереди бесчисленное количество трудностей, резюмирует издание.