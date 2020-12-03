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Программа вакцинации не должна превратиться в политический набор баллов, - The Guardian о борьбе с COVID-19

Программа вакцинации не должна превратиться в политический набор баллов, - The Guardian о борьбе с COVID-19

Навости о появлении эффективной вакцины должны стать началом конца пандемии. Однако на данном этапе общественная настороженность относительно вакцины уже стала серьезным препятствием на фоне общего недоверия к власти. Опросы показывают, что многие люди не готовы вакцинироваться, по крайней мере в ближайшее время.

Пандемия коронавируса войдет в историю человечества не только как время трагических жертв, но и как время человеческой изобретательности и стойкости. Скорость, с которой были разработаны эффективные вакцины против коронавируса, впечатляет. Однако, даже теперь, когда вакцина скоро станет доступной, проблем не уменьшилось, ведь многие люди не доверяют новым вакцинам. У правительств стран впереди остается работа "общественного успокоения", если власти намерены успешно провести вакцинацию населения, чтобы предотвратить дальнейшее обострение ситуации с коронавирусом, пишет британская газета The Guardian, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Мир фактически не имел никакого средства защиты, когда год назад впервые появился новый опасный вирус. В прошлом году даже не было уверенности, что вакцинация от коронавируса когда-нибудь станет возможной. Но, например, Великобритания одобрила вакцину раньше, чем ее европейские соседи. В Великобритании некоторые группы населения начнут проходить вакцинацию уже в ближайшие недели.

Практическое влияние вакцины на количество случаев болезни некоторое время будет не слишком заметным. Но, так или иначе, новости об эффективной вакцине могут действительно стать началом конца пандемии.

Это, прежде всего, огромное достижение науки. Однако, вакцинация не должна стать временем для "политического набора баллов", некоторым правительствам, возможно, придется противостоять "соблазну величия".

Что касается разработки вакцины, как и большинство современных научных исследований, вакцины против коронавируса стали мультикультурным международным достижением. Такой научный успех свидетельствует о выгодах от ликвидации границ между народами.

Правительства стран должны не искать славы, а стараться правильно организовать национальные программы вакцинации в беспрецедентном масштабе. Для этого понадобится четкое управление логистикой, координация между национальными и местными органами власти, эффективное общение с общественностью и устойчивая культура прозрачности и профессионализма.

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Власти стран не могут себе позволить повторить хаотическую реакцию на коронавирус, которая наблюдалась в начале первой волны пандемии, также не должно быть ошибок, которые постигли национальные программы тестирования и отслеживания контактов.

Общественная настороженность относительно вакцины уже стала серьезным препятствием на фоне общего недоверия к власти. Опросы показывают, что многие люди не готовы вакцинироваться, по крайней мере в ближайшее время.

Перед правительствами стран стоит задача "успокоения общественности". Однако, битва с коронавирусом все еще продолжается, а изобретение вакцины не означает легкого завершения пандемии. Впереди бесчисленное количество трудностей, резюмирует издание.

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можна еще карантин недолугого зеленого дня запустить.
и распустить уже наконец весь етот цирк?
"мур мур мур - я так мечтаю о цем..."
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03.12.2020 11:07 Ответить
та и пох бы с тем "мур", но етот "цем" законы принимает по которым вы потом живете...

не ну если всех все устраивает - то как бе звиняйте....
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03.12.2020 11:13 Ответить
1) вакцина , вакцине рознь. А их на рынок будет выброшено масса от раше "спутника в один конец" до китайской, американской, английской и даже турецкой.2) вакцину можно вводить только здоровым людям ( а не уже зараженным) но при том что погрешность тестов до 25-30% ( да даже если бы это было 2-3%) это неразрешимая проблема с неизвестными последствиями.3) вакцина двухкомпонентная, т.е. вводится одна а через время ( неделя или больше) вторая часть. А что будет с пациентом если он заразится ковидом в период между введением первой и второй частью вакцины ничего не известно. Возможны непредсказуемые последствия. 4) на сколько будут действенны вакцины не известно, есть утверждения что от 3 до 8 месяцев ( но это значит прививаться нужно будет постоянно, но не известно через какой срок безопасно) 5) на сколько доступной будет качественная вакцина в финансовом плане если государство не сможет обеспечить ее бесплатно. 6) как перебороть страх людей перед вакцинацией неизвестным препаратом. 7) можно ли прививать и через сколько по времени, если человек уже переболел ковидом 8) как обеспечить массовую вакцинацию до 80% населения, меньше не приведет к нужным результатам 9) утверждают что в первую очередь нужно прививать не группы риска, а детей, как основных распространителей вируса бессистемно ( а кто из родителей решится на подобный эксперимент). В общем вопросов тьма, ученые и медики на них ответа не имеют. Поэтому все происходит по принципу " на повезет"- " не повезет".
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03.12.2020 11:22 Ответить
Трудности, трудности. А давайте поговорим об успехах: запугивание, психоз вызванные массой разной информации вылитой на людей, одномоментно и за год от - к концу марта заразится 7 млрд. до множества и множества заразных до конца года ( даже не математику понятно что множество и множество больше 7 млрд.)))) ). Приписывание любых, удобных, симптомов и особенностей новой болячке. Дистанциирование и разобщение. Системы слежения за каждым, разработка новых и молчаливое одобрение запуганной массы. Создание комитета (HERA) по противостоянию будущим!!! пандемиям, ну как им не случиться после такого "успеха". Создание вакцины, которую обещали не раньше чем через полтора- два года, прямиком под ёлочку. И т.д. и т.п. И это все - за год!

Ну какие трудности? Уж уколоть, беессловесное, зашуганное и укутанное в маску быдло, мастерам, не составит труда.
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03.12.2020 11:34 Ответить
Програма вакцинації не має перетворитися на політичний набір балів. А хто б сумнівався. Що для цього треба зробити. В першу чергу, вакцинувати преЗЕдента і членів його сім'ї, як найбільший скарб нації. Потім, весь 95-й квартал з сім'ями, як найкращий резерв керівних кадрів, розум, честь і совість нації. І, без вагань, турбобільшість ВР, всіх слуг олігархів разом з олігархами, всіх прихильників руцького міру, незалежно від того, входять вони в 73% чи в опоблок... І, хто ще залишається? А ті, що залишаються поза переліком, 25 чи то 8 %, самі будуть вирішувати в індивідуальному порядку, як їм треба діяти.
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03.12.2020 12:57 Ответить
Головне щоб Вова не брав вакцинацію під свій контроль. Бо не побачимо вакцини і через рік.
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03.12.2020 16:21 Ответить
 
 