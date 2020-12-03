Безопасность в Черном море - критически важная тема для НАТО, - Госдеп США

Вопросы безопасности в Черноморском регионе, так же как и диалог НАТО с Украиной и Грузией по этому вопросу, остаются критически важной темой для Североатлантического альянса.

Как сообщили в Госдепартаменте США, об этом шла речь во время интерактивной министерской встречи НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь США и его коллеги (главы МИД стран-союзниц и партнеров Альянса — ред.) обсудили дополнительные темы, критически важные для Альянса. Лидеры союзных стран (НАТО — ред.) откровенно пообщались с министрами иностранных дел Украины и Грузии на тему безопасности в Черном море", - заявил по итогам встречи заместитель спикера Государственного департамента США Кейл Браун.

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При этом отмечается, что среди основных тем дискуссий были обсуждены угрозы для интересов и безопасности союзников со стороны Китая и России. Кроме того, участники встречи затронули темы контроля над вооружениями, региональной безопасности, перспектив развития Альянса.