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Новости Агрессия России против Украины
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Безопасность в Черном море - критически важная тема для НАТО, - Госдеп США

Безопасность в Черном море - критически важная тема для НАТО, - Госдеп США

Вопросы безопасности в Черноморском регионе, так же как и диалог НАТО с Украиной и Грузией по этому вопросу, остаются критически важной темой для Североатлантического альянса.

Как сообщили в Госдепартаменте США, об этом шла речь во время интерактивной министерской встречи НАТО, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госсекретарь США и его коллеги (главы МИД стран-союзниц и партнеров Альянса — ред.) обсудили дополнительные темы, критически важные для Альянса. Лидеры союзных стран (НАТО — ред.) откровенно пообщались с министрами иностранных дел Украины и Грузии на тему безопасности в Черном море", - заявил по итогам встречи заместитель спикера Государственного департамента США Кейл Браун.

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При этом отмечается, что среди основных тем дискуссий были обсуждены угрозы для интересов и безопасности союзников со стороны Китая и России. Кроме того, участники встречи затронули темы контроля над вооружениями, региональной безопасности, перспектив развития Альянса.

Автор: 

Госдепартамент США (1818) НАТО (9963) Черное море (1473)


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А Трамп даже санкции не ввёл за пиратство в Керченском проливе.
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03.12.2020 10:56 Ответить
У США есть 2,3,4,5,6 и 7 флоты. Странная нумерация. Наверное скоро бутет и 1 флот США. Черноморский. И это было бы просто ЗАМЕЧАТЕЛЬНО.
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03.12.2020 10:56 Ответить
Зачем пересматривать конвенцию,если через 2 - 3 года в ЧМ смогут заходить авианосцы любого флота,на любой срок,и ничего не нарушая?!
А вот Украине нужно что-то делать с Азовом,как внутренним морем Украины и РФ.
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03.12.2020 11:24 Ответить
Не смотря на оккупацию Рашей Крыма и Абхазии, а также по факту захватив акваторию Азовского моря. Прибрежная полоса черноморского побережья стран НАТО ( Турция, Болгария, Румыния) и стран стремящихся к вступлению в НАТО ( или как минимум к сотрудничеству с ней Украины, Грузия) все равно превышают побережье контролируемое Рашей. Поэтому союз НАТО имеет не меньше прав контролировать эту акваторию чем захватчик и оккупант Раша., в свете дачи отпора агрессивным действиям одной из черноморских стран.
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03.12.2020 11:00 Ответить
Судя по проскользнувшей,косвенной инфориации,была одна интересная тема по сотрудничеству/соперничеству НАТО и Китая.
Кого назначили в жертву,судя по намекам,и тону сообщений,сомнений не вызывает.
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03.12.2020 11:19 Ответить
Янки- на Вас вся надежда , у нас полная срака огурцов и рояль с яйцами.
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03.12.2020 15:20 Ответить
турки там безпекою керують і чхали вони в НАТО! самим треба розвиватися бо гряде ще третя хвиля. а територію оберуть же вже все вирішено буде. Вщагалі не ясно на чому базується принцип того НАТО. ЄС і той РФ швидко валить*(
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04.12.2020 01:11 Ответить
 
 