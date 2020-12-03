Рада хочет разрешить передачу боеприпасов спортучреждениям, где есть отделения по стрельбе и биатлону
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3403 о передаче подлежащих утилизации боеприпасов заведениям физкультуры и спорта, в структуре которых есть отделение по пулевой стрельбе или биатлону.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Соответствующий законопроект о внесении изменения в ст.2 закона "О правовом режиме имущества в Вооруженных силах Украины" поддержали 271 народных депутатов на пленарном заседании в четверг.
Авторы законодательной инициативы во главе с руководителем комитета по вопросам молодежи и спорта Андреем Кожемякиным (фракция "Батькивщина") предлагают, чтобы, согласно решению правительства, ВСУ и другие законные формирования передавали такие боеприпасы детско-юношеским спортшколам, учреждениям специализированного образования спортивного профиля со специфическими условиями обучения, школам высшего спортивного мастерства, центрам олимпийской подготовки и специализированным спорклубам.
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Це карабін СКС або АК-47.
Це з доступних видів зброї.
Мабуть хтось хоче знову "насхематозити".
До речі, в країні ВИРОБНИЦТВА *********** досі НЕМАЄ!!!
Так що "утилізувати", курва, знову будуть цілком придатні **********.
Ціни - подивіться на сайтах хоча б "stvol", "Ібіс".
Радянські набої з заводу були низької якості тільки тому що, ні царська, ні радянська, ні навіть російська промисловість не була здатна дотримуватися стандартів виробництва від партії до партії. Там десь капсуль підгуляв, десь порох, а в якійсь партії кулі по вазі чи геометрії підгуляли і в результаті такі патрони не давали повторюваності пострілу від партії до партії. А тут ще й розмова про патрони, які через довготривале зберігання втратили свої властивості. Такими патронами взагалі стріляти небезпечно з ряду причин. Одна з таких причин є, швидкість горіння пороху, який може призвести до розриву ствола. Тому такі набої і підлягають утилізації.
Вам мабуть не відомо що, стріляти з імпортної зброї патронами російського виробництва, навіть мисливсько-спортивними, не рекомендується взагалі. Після декількох тисяч пострілів кулі прилітають в мішень взагалі боком, а кучність втрачається після декількох сот пострілів. А Моська має ще м'якіший ствол ніж ******* імпортна зброя.
Після переходу в 30-х роках на сталеві гільзи з тоненьким шаром мідно-цинкового сплава, а потім вирішили взагалі гільзи покривати лаком, витривалість радянських стволів впала в чотири рази. Після війни якість метала та технологій стволів покращилася але пішли вже кулі з біметалевою оболонкою в яких сталева оболонка покривається мідним шаром. В кулиметах така куля не має великого значення через те що, там висока кучність тільки заважає, а ось високоточні стволи такі оболонки вбивають на раз.
Перед тим, як бути на понтах вчіться аби бути в курсі.
Сталь в гільзі, а тим більше в оболонці кулі це, чисте зло. Від якого користь тільки виробнику.
Враховуйте що, спортсмену (не любителю) доводиться робити на рік від десяти до сорока тисяч пострілів то, використання неякісних патронів не дасть змоги йому взагалі дійти до змагань.
P.S. и погуглите какими такими пулями стреляют настоящие снайпера,про баллистику почитайте, что на нее влияет и как добиваются субмоа))))
Вы меня прямо раззадорили))))
за состав томпака спасибо, расширю кругозор...