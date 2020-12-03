С начала года в Киеве зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия, - полиция
В Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия. За 11 месяцев 2020 года в столице зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.
Из 64 таких преступлений правоохранители зафиксировали 2 убийства, 18 разбоев, 32 хулиганства, а также одно похищение человека, один факт уничтожения имущества, 2 случая присвоения имущества и 8 случаев нанесения телесных повреждений.
Напомним, днями в центре Киева мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел после того, как мужчину попросили надеть маску в одной из аптек. Мужчина был нетрезвым.
Также сообщалось, что в октябре в центре столицы спецназ провел операцию со стрельбой по задержанию преступников.
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Головне питання у статистиці злочинів із застосуванням вогнепалу: скільки зареєстрованих і незареєстрованих стволів.
Остальную стрельбу преступлением не зарегистрировали!
Ибо - ну очень разные вещи.
Понти для приїзжих, якими мусора лякають товстозадих.