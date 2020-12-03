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С начала года в Киеве зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия, - полиция

С начала года в Киеве зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия, - полиция

В Киеве в текущем году уменьшилось количество преступлений с применением оружия. За 11 месяцев 2020 года в столице зафиксировали 64 преступления с применением огнестрельного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом РБК-Украина сообщили в полиции Киева.

Из 64 таких преступлений правоохранители зафиксировали 2 убийства, 18 разбоев, 32 хулиганства, а также одно похищение человека, один факт уничтожения имущества, 2 случая присвоения имущества и 8 случаев нанесения телесных повреждений.

Напомним, днями в центре Киева мужчина открыл стрельбу из пистолета. Инцидент произошел после того, как мужчину попросили надеть маску в одной из аптек. Мужчина был нетрезвым.

Также сообщалось, что в октябре в центре столицы спецназ провел операцию со стрельбой по задержанию преступников.

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Киев (25481) оружие (10198) Нацполиция (16427) стрельба (3251)


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Ні про що.
Головне питання у статистиці злочинів із застосуванням вогнепалу: скільки зареєстрованих і незареєстрованих стволів.
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03.12.2020 11:14 Ответить
64 преступления.
Остальную стрельбу преступлением не зарегистрировали!
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03.12.2020 11:25 Ответить
Вопрос только - сколько с применением легального длинноствольного оружия, а сколько с применением "нелетального травматического".
Ибо - ну очень разные вещи.
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03.12.2020 11:27 Ответить
Я згодний замітка взята зі стелі і ні про що! Потрібна статистика скільки стволів зареєстрованих, а скільки ні, які моделі були використані, хто їх використав і чи правомірно, а хто ні, в тому числі і статистика використання її правоохоронцями. Я розумію, що хабад хоче щоб зброя була лише в їх олігархів щоб можна було, панівному класу олігархії ( руками органів насилля ) безкарно грабувати кріпаків і країну.
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03.12.2020 11:39 Ответить
замітка взята зі стелі просто тому що, поліцейська статистика включає навіть те що, за визначенням закону не є вогнепальною зброєю.
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03.12.2020 16:28 Ответить
А це нас плавно підводять до того, що простим громадянам дозволів на короткостволи не бачити. Так давайте вже страшні дані і попоножовщині, щоб і ножі було заборонено застосовувати навіть дома, як це було в середньовічній Японії.
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03.12.2020 12:53 Ответить
Я так зрозумів що, сюди всунули все що, зовнішньо нагадує вогнепальну зброю. І флобери зі стартовими, і гумостріли. Якщо викинути всі хлопавки, які не підпадають під визначення "вогнепальної зброї" то, скільки залишиться?
Понти для приїзжих, якими мусора лякають товстозадих.
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03.12.2020 16:26 Ответить
 
 