Если антибиотики перестанут действовать, то мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побороли, - ЦОЗ
Центр общественного здоровья отмечает, что из-за того, что устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам набирает обороты, человечество рискует потерять возможность лечить болезни, которые уже давно победило.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦОЗ сообщает на странице в сети Facebook.
Если антибиотики перестанут действовать, тогда:
- бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;
- при родах женщины будут чаще умирать;
- лечение рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики;
- многие заболевания, которые передаются половым путем, снова станут неизлечимыми;
- люди чаще будут умирать после операций от осложнений;
- туберкулез вновь станет приговором.
"Также мы получим и тяжелые экономические последствия. Люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже. Это не сможет не отразиться на количестве рабочей силы и скорости экономического роста страны и мира", - подчеркнули в ЦОЗ.
Поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в мифы и не заниматься самолечением.
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ну от как вам, врачикам, можно шо доверять, если вы всегда на "если"?
а если нет и вечное "если" и "может быть" и "возможно" то как бе никому такие врачики и не во шо и не стучат...
и свое "если" с собой заберите....
но бывают случаи когда действительно нужен врачик
и когда от него слышишь - а "если" и "возможно",
а "возможно и нет" - то сразу начинаешь думать - а на хера я сюда приперся?
И да, кто помер --- здесь не пишет...
Да вот беда. Стоит дороже вакцины... за штуку.
Да вот опять беда... случаев единицы... а вот вакцины можно впарить за бюджетные (то бишь народные) средства - миллионами доз...
Умеешь в математику?
Просто решил --- подорожник панацея от всех болезней (ну, люди же пишут)!
Умеешь в сарказм?
от без обид тока.
мы немного на разные темы начали говорить --- что лучше, подорожник или антибиотики..
А по теме статьи --- видел как-то результат тестирования больной, список -- наименований двадцать антибиотиков, и против каждого --- resistant... (результат самолечения всеми известными), больную лечить нечем.. (разве что подорожником)
Если вести разъяснительную работу среди населения по употреблению лекарств - фарма потеряет 70% прибыли. Никто это не допустит.
У нас демократия. А если человеку хочется антибиотиков?