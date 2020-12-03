Если антибиотики перестанут действовать, то мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побороли, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья отмечает, что из-за того, что устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам набирает обороты, человечество рискует потерять возможность лечить болезни, которые уже давно победило.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦОЗ сообщает на странице в сети Facebook.

Если антибиотики перестанут действовать, тогда:



- бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;

- при родах женщины будут чаще умирать;

- лечение рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики;

- многие заболевания, которые передаются половым путем, снова станут неизлечимыми;

- люди чаще будут умирать после операций от осложнений;

- туберкулез вновь станет приговором.

"Также мы получим и тяжелые экономические последствия. Люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже. Это не сможет не отразиться на количестве рабочей силы и скорости экономического роста страны и мира", - подчеркнули в ЦОЗ.

Поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в мифы и не заниматься самолечением.

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