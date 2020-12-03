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Если антибиотики перестанут действовать, то мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побороли, - ЦОЗ

Если антибиотики перестанут действовать, то мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побороли, - ЦОЗ

Центр общественного здоровья отмечает, что из-за того, что устойчивость бактерий к антибактериальным препаратам набирает обороты, человечество рискует потерять возможность лечить болезни, которые уже давно победило.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом ЦОЗ сообщает на странице в сети Facebook.

Если антибиотики перестанут действовать, тогда:

- бактериальная пневмония станет смертельной болезнью;
- при родах женщины будут чаще умирать;
- лечение рака станет еще сложнее, ведь часто во время химиотерапии пациентам профилактически дают антибиотики;
- многие заболевания, которые передаются половым путем, снова станут неизлечимыми;
- люди чаще будут умирать после операций от осложнений;
- туберкулез вновь станет приговором.

"Также мы получим и тяжелые экономические последствия. Люди станут дольше и тяжелее болеть, а лечение будет стоить дороже. Это не сможет не отразиться на количестве рабочей силы и скорости экономического роста страны и мира", - подчеркнули в ЦОЗ.

Поэтому сегодня так много акцента на том, насколько важно ответственно принимать антибактериальные препараты, не верить в мифы и не заниматься самолечением.

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Автор: 

медицина (2518) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+8
Побольше добавляйте их в продукты питания и будет вам счастье,говнюки...
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03.12.2020 11:50
+6
Вони примусили людство мити руки, поверхні тощо дезрозчінами, носити маски і не спілкуватись з собі подібними, перетворюючи бацили, з якими людство співіснувало в відносному мирі, в зброю, яку здолати антибіотики будуть невзмозі, як це відбувалось свого часу з госпітальною флорою.
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03.12.2020 12:12
+5
А после нас хоть потоп! Думают 80% украинцев.
Если вести разъяснительную работу среди населения по употреблению лекарств - фарма потеряет 70% прибыли. Никто это не допустит.
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03.12.2020 11:50
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Правила форума Совет форумчан
не випускайте фальсифіковані антибіотики і іншу медицину.і все буде добре.
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03.12.2020 11:42 Ответить
Стійкість до антибіотиків виробляють самі бактерії, всі хочуть жити... Тому це все рівно буде і потрібні будуть інші антибіотики, або ліки.
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03.12.2020 11:43 Ответить
чим частіше вони зустрічаються з антибіотиком, тим більш зростає резистентність.
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03.12.2020 11:44 Ответить
Так а що робити, треба ж боротися. Бо бактерія вбьє. Це розмова ні про що. Якщо бактерії в організмі нема, то нема кому виробляти стійкість, логічно?
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03.12.2020 12:00 Ответить
до яких антибіотиків звикають бактерії?
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03.12.2020 11:45 Ответить
https://en.wikipedia.org/wiki/Antimicrobial_resistance
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03.12.2020 11:52 Ответить
знаю людей ,які приймали довгий час антибіотики і не було резистентності.
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03.12.2020 12:01 Ответить
При чём тут это? Резистентность вырабатывает бактерия а не человек. Т.е. условно я мог никогда в жизни не лечиться антибиотиками вообще. Но все люди вокруг глотали их горстями по поводу и без и прекращали лечиться не тогда когда заканчивается расписаный курс лечения, а когда казалось, что все симптомы болезни прошли. От этого в ИХ организмах, в итоге, выжили только самые устойчивые бактерии и только они в итоге в дальнейшем передаются. Таким образом когда эти бактерии попадут в мой организм, я попытаюсь впервые в жизни принять антибиотик, но он уже не сработает, потому как не у меня резистентность, а у бактерии. Поэтому и талдычат ВСЕГДА проходить курс лечения полностью. Поэтому и талдычат не принимать антибиотики просто так, если нет подтверждённой бактериальной инфекции. Поэтому состав и дозировка действующего вещества в идеале должна меняться хотя бы раз в год-полтора, иначе лекарство из-за адаптации бактерии теряет эффективность. И да, еще черти когда было расчитано, что несмотря на все усилия, рано или поздно известные нам антибиотики их компоненты потеряют свою эффективность. Но расчёты шли примерно к 2050-2070 году. К тем годам лаборатории планировали создавать лекарства на основе вирусов, которые бы контролируемо разрушали клетки бактерий, а потом лечились обычными противовирусными препаратами. Но это теория, а пока в этом направлении дальше теоритических изысканий не продвинулись. Зато теперь из-за пандемии, кретинов которые при вирусной инфекции, без бактериальных осложнений глотают кучу антибиотиков и создают устойчивость у бактерий, сроки действия активных компонентов летят ко всем чертям. Я говорил о годе - полтора по умолчанию? Забудьте нахрен об этом! Я видел статью где описывалось, как сертифицированые препараты выпущенные в Германии 5 месяцев назад УЖЕ потеряли эффективность.
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03.12.2020 13:04 Ответить
наприклад,дія антибіотика- руйнує оболонку бактерії.тоді резистентність-це або недоклали діючу речовину в антибіотик,або оболонка бактерії змінила свою структуру.для мене, скоріше,не доклали діючу речовину.
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03.12.2020 13:29 Ответить
Сергей, пожалуйста, можете найти статью? Интересно почитать.
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03.12.2020 13:50 Ответить
https://habr.com/ru/company/tuturu/blog/495832/ Вот к примеру довольно неплохая, легко читается, с конкретными примерами почему и что нельзя делать. Если нужна именно статья о потере эффективности конкретных препаратов, в сохранённых ссылках у меня ее нет, но постараюсь найти.
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03.12.2020 14:19 Ответить
То зробіть відпуск антибіотиків по електронному рецепту.
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03.12.2020 11:43 Ответить
а они могут перестать действовать?
ну от как вам, врачикам, можно шо доверять, если вы всегда на "если"?
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03.12.2020 11:46 Ответить
Наприклад, пеніциліни уже давно не діють на широкий ряд бактерій
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03.12.2020 11:54 Ответить
как мутируется хвороба, так должны и поправляться антибиотики,
а если нет и вечное "если" и "может быть" и "возможно" то как бе никому такие врачики и не во шо и не стучат...
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03.12.2020 12:06 Ответить
Медицина взагалі та імунологія, зокрема, - то дуже складні науки. І простих відповідей там не буває.
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03.12.2020 12:10 Ответить
band-aid сам внуку прицеплю на разбитую коленку - отойдите айболиты....
и свое "если" с собой заберите....
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03.12.2020 11:48 Ответить
В моём детстве на все случаи был подорожник, на крайняк мама могла засыпать стрептоцидом. Иногда вообще забивали на какую-то обработку, и ничего, никто не помер.
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03.12.2020 12:31 Ответить
тоже самое - плюнул, вытер, забыл....
но бывают случаи когда действительно нужен врачик
и когда от него слышишь - а "если" и "возможно",
а "возможно и нет" - то сразу начинаешь думать - а на хера я сюда приперся?
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03.12.2020 12:43 Ответить
Скажите, пожалуйста, а против столбняка подорожник хорошо действует?
И да, кто помер --- здесь не пишет...
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03.12.2020 12:45 Ответить
От столбняка хорошо действует соотв. сыворотка. Т.е. специализированное лекарство.
Да вот беда. Стоит дороже вакцины... за штуку.
Да вот опять беда... случаев единицы... а вот вакцины можно впарить за бюджетные (то бишь народные) средства - миллионами доз...
Умеешь в математику?
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03.12.2020 12:52 Ответить
Да куда мне --- малограмотный я...
Просто решил --- подорожник панацея от всех болезней (ну, люди же пишут)!
Умеешь в сарказм?
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03.12.2020 12:57 Ответить
Умею. Люди еще пишут, что без вакцин нам не жить. Хотя практика доказывает обратное.
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03.12.2020 14:20 Ответить
не нужно утрировать, но плохой врач - ето гораздо хуже чем никакого врача...
от без обид тока.
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03.12.2020 12:54 Ответить
ну, чтобы меня обидеть -- это надо постараться...))
мы немного на разные темы начали говорить --- что лучше, подорожник или антибиотики..
А по теме статьи --- видел как-то результат тестирования больной, список -- наименований двадцать антибиотиков, и против каждого --- resistant... (результат самолечения всеми известными), больную лечить нечем.. (разве что подорожником)
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03.12.2020 13:16 Ответить
отпели бы хоть шо ли - если уже помочь не смогли...
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03.12.2020 13:22 Ответить
А после нас хоть потоп! Думают 80% украинцев.
Если вести разъяснительную работу среди населения по употреблению лекарств - фарма потеряет 70% прибыли. Никто это не допустит.
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03.12.2020 11:50 Ответить
Побольше добавляйте их в продукты питания и будет вам счастье,говнюки...
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03.12.2020 11:50 Ответить
Сейчас сезона чихов и кахов да ещё на фоне пандемии - всем выписывают антибиотики. А кому не выписывают тот и сам " не дурак".

У нас демократия. А если человеку хочется антибиотиков?
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03.12.2020 11:52 Ответить
Давненько я прочитала інфу,що начальник однієї ритуальної фірми на Заході бідкався,що трупи(поховані не в землю) не розкладаються,так як небіжчики вживали багато антибіотиків.Може тому так кричать про резистентність,щоб люди не приймали антибіотики?
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03.12.2020 11:59 Ответить
Трупи ефективно спалюються в крематоріях. А от, наприклад, резистентні до антибіотиків гонорея та туберкульоз - це вже привід підняти шум
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03.12.2020 12:13 Ответить
Там набагато більшу роль відіграє вся та хімія що ми їмо. Ті самі консерванти.
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03.12.2020 12:14 Ответить
Якщо деякі вчені як Ральф Барік безкарно створюють ковиди, а Білл Гейтс їх фінансує, то незалежно від того буде антибіотик діяти чи не буде людству буде кірдик. А для цього потрібно провести в трибуналі Гааги під орудою ООН розслідування хто створив біологічну зброю модифікувавши безпечний для людини вірус в біологічну зброю. Вам розкажуть про те як маски носити, що таке локдаун, як руки мити ПАР, тощо, проте чомусь запхнули язики в сідницю коли мова йде про те звідки він утворився той вірус? Адже є публікації цих нових докторів продовжувачі справи Адольфа Айхмана.
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03.12.2020 12:02 Ответить
Шо ти ліпиш, дурне? Надінь фольгову шапочку і не висовуйся😃
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03.12.2020 12:10 Ответить
Ой забув вашого дозволу запитати, що мені написати. ба Ви не з газети "Масонька зоря".
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03.12.2020 12:13 Ответить
Відпочинь в спамі, божа людина!
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03.12.2020 12:15 Ответить
З якого бодуна я повинен бути в спамі, коли я даю посиланя на науковий журнал не Китаю чи РФ а саме США. Дайте мені ваші посилання, де заперечується світилами ця стаття? Правда редакція журналу вже після пяти років доки висіла ця стаття в журналі, маленькими буквами дописала, мовляв деякі вчені не згодні з доктором Баріком але це нічого не змінює. Пять років мовчали, а потім роздуплись. Хоч статтю і не зняли з сайту вона там досі є.
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03.12.2020 12:25 Ответить
За яку статтю річ? ))) де посилання на науковий журнал? Чи хоч назва видання? Ну це я так, щоб ознайомитись та бути впевненим що така публікація справді десь є. Ато вдруг ви свої думки за статтю видаєте? )))
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03.12.2020 13:09 Ответить
Даю посилання (тим у кого з головою лади) на статю журнала Природна медицина за 2015 рік A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence, який видається в США по цьому посиланню https://www.nature.com/articles/nm.3985 і прочитає: зокрема, щодо посилення функції (gain-of-function) шипоподібного S-білка коронавирусу, отриманого від кажанів і за своєю природою не здатного заражати людину, з метою надання такому Коронавіруси здатності інфікувати людей. Зазначені роботи увінчалися успіхом, і в 2015 році журнал Nature опублікував статтю авторів, які повідомили місту і світу про їх тріумфальний успіх. Один зі співавторів епохального прориву д-р Барік так прокоментував своє досягнення: «Цей вірус є настільки високопатогенним, що методи лікування, розроблені проти вихідного вірусу SARS в 2002 році, і препарати ZMapp, використовувані для боротьби з *****, не здатні нейтралізувати і контролювати цей конкретний вірус"
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03.12.2020 12:17 Ответить
30 March 2020 Editors' note, March 2020: We are aware that this article is being used as the basis for unverified theories that the novel coronavirus causing COVID-19 was engineered. There is no evidence that this is true; scientists believe that an animal is the most likely source of the coronavirus.
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03.12.2020 12:43 Ответить
Очень обтекаемая фраза, кстати... ученые верят... наиболее вероятным...
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03.12.2020 12:50 Ответить
Ви адекватний? Я вам про це написав, що примітка з'явилась 30 березня 2020 року коли вже пандемія вирувала і США хотіли подати на Китай в суд, потім здулись, бо Китай їм щось повідомив і ця замітка редактора - ДСС, вони зрозуміли, що потрібно буде відповідати за біологічну зброю, яку виготовили спільно міжнародні фармкорпорації заради наживи, при тупому Дональді Трампу, який дозволи інвестору цих бандитських фармкорпорацій Гейтсу фінансування корумпованої ВООЗ. Редактор тупо захистив свої сідниці і заднім числом. А відповідати вони будуть ці корпорації СЕРІ, NIH, французькі, іспанські, японські та Імперський коледж в Лондоні, які спільно і сворили світу цю гидоту .
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03.12.2020 12:56 Ответить
Вони примусили людство мити руки, поверхні тощо дезрозчінами, носити маски і не спілкуватись з собі подібними, перетворюючи бацили, з якими людство співіснувало в відносному мирі, в зброю, яку здолати антибіотики будуть невзмозі, як це відбувалось свого часу з госпітальною флорою.
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03.12.2020 12:12 Ответить
Тобі коронавірус не страшний. Можеш навіть унітаза в громадському туалеті облизати, як деякі з вашої секти.
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03.12.2020 12:16 Ответить
Розкажи краще анекдот про Чіпа і Дейла, він такий кумедний.
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03.12.2020 12:18 Ответить
А ще змусили людство носити труси, а інколи навіть змінювати їх на чисті.
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03.12.2020 12:16 Ответить
Та не на стерильні ж. І ніхто не змушував - можеш не носити.
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03.12.2020 12:19 Ответить
Це не про Меркаву.
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03.12.2020 17:23 Ответить
Просто нех назначать эти антибиотики при каждом чихе.
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03.12.2020 12:26 Ответить
Ага-ага. А вакцину от ковид менее чем за год забабахали эффективную...
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03.12.2020 12:45 Ответить
Это абсолютно разные вещи!
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03.12.2020 16:15 Ответить
Ну разумеется (сарказм)
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03.12.2020 16:17 Ответить
Цоз и моз, нужно под корень. Просто упразднить. Чем больше интернета везде тем тупее людишки. Но откуда там мозги возьмутся, когда одни вообще не смотрят туда, другие только ленту в соц сетях мотают.
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03.12.2020 14:17 Ответить
 
 