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Локдаун – это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки

Локдаун – это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки

Национальный банк Украины может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе.

Об этом заявил член Совета НБУ Виктор Козюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой, так как все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени", – сказал он.

Козюк также считает, что правительству не следует переносить введение локдауна на следующий год.

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"Я не уверен, что его (локдаун. – Ред.) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса", – добавил он.

Отметим, что ранее представители Нацбанка допускали возможность снижения учетной ставки, чтобы поддержать экономику в условиях локдауна, несмотря на уже опубликованный НБУ прогноз увеличения учетной ставки в 2021 году в ответ на ускорение инфляции.

Автор: 

НБУ (4833) локдаун (294)


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Зедаун - оце ШОК.
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03.12.2020 11:45 Ответить
Локдаун – это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки - Цензор.НЕТ 9700
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03.12.2020 11:46 Ответить
...ШОК - це ...https://www.youtube.com/watch?v=mIA1vz-45tQ ❗ Шок без перебільшень! Хто і як краде гроші на похованнях загиблих українських воїнів!
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03.12.2020 11:46 Ответить
Позорище
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03.12.2020 12:04 Ответить
Сфера услуг в новогодние праздники делает основную прибыль
Надо навести просто порядок с масками и количеством людей в магазинах
Например впускать только определенное количество людей с тачками в супермаркет ( так делают в некоторых магазинах Словакии ) тогда легче контролировать количество вошедших и вышедших.

Ресторанам разрешить работать только на уличных площадках. Пусть обустраивают столики и ставят лампы обогрева . Пусть варят горячие глинтвейны на улице под музыку . Так делают в Словакии . И потом на свежем воздухе даже приятно посидеть
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03.12.2020 12:04 Ответить
 
 