Локдаун – это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки
Национальный банк Украины может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе.
Об этом заявил член Совета НБУ Виктор Козюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой, так как все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени", – сказал он.
Козюк также считает, что правительству не следует переносить введение локдауна на следующий год.
"Я не уверен, что его (локдаун. – Ред.) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса", – добавил он.
Отметим, что ранее представители Нацбанка допускали возможность снижения учетной ставки, чтобы поддержать экономику в условиях локдауна, несмотря на уже опубликованный НБУ прогноз увеличения учетной ставки в 2021 году в ответ на ускорение инфляции.
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Надо навести просто порядок с масками и количеством людей в магазинах
Например впускать только определенное количество людей с тачками в супермаркет ( так делают в некоторых магазинах Словакии ) тогда легче контролировать количество вошедших и вышедших.
Ресторанам разрешить работать только на уличных площадках. Пусть обустраивают столики и ставят лампы обогрева . Пусть варят горячие глинтвейны на улице под музыку . Так делают в Словакии . И потом на свежем воздухе даже приятно посидеть