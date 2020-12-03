Локдаун – это шок, НБУ будет отталкиваться от макроэкономических показателей, - член совета Нацбанка о возможности снижения учетной ставки

Национальный банк Украины может отказаться от реагирования на локдаун учетной ставкой при отсутствии фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе.

Об этом заявил член Совета НБУ Виктор Козюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вряд ли НБУ будет без фундаментальных изменений в макроэкономическом прогнозе реагировать на локдаун ставкой, так как все же Нацбанк отталкивается от мысли о том, что локдаун – это шок, который проходит во времени", – сказал он.

Козюк также считает, что правительству не следует переносить введение локдауна на следующий год.

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"Я не уверен, что его (локдаун. – Ред.) действительно введут. Видимо, нужны какие-то более гибкие меры и, видимо, эти меры должны иметь какое-то региональное измерение. Вопрос в том, какова будет глубина стресса", – добавил он.

Отметим, что ранее представители Нацбанка допускали возможность снижения учетной ставки, чтобы поддержать экономику в условиях локдауна, несмотря на уже опубликованный НБУ прогноз увеличения учетной ставки в 2021 году в ответ на ускорение инфляции.