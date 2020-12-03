ICC Ukraine требует от Минэкономразвития остановить предоставление необоснованных льгот на ток заводу Пинчука

Минэкономразвития должно остановить предоставление льгот на электроэнергию предприятиям олигарха Виктора Пинчука по статусу "зеленой металлургии", поскольку это влечет финансовую дискриминацию предприятий, не имеющих возможности получить статус "зеленой металлургии".



Об этом говорится в обращении ICC Ukraine к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко.



По оценкам экспертов компаний-членов ICC Ukraine, предложенный Минэкономразвития проект постановления "Об утверждении Порядка предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой" электрометаллургии" не должен быть принят. По их мнению, он нарушает принцип запрета допуска перекрестного субсидирования между пользователями системы и приводит к дисбалансам в функционировании рынка электроэнергии.



"Как известно тариф на услуги по передаче электроэнергии является источником для обеспечения увеличения доли производства электроэнергии из альтернативных источников. В случае принятия проекта постановления предприятия, которые не получают статус предприятия "зеленой" металлургии будут вынуждены оплатить дополнительно 180 млн грн, от уплаты которых будут освобождены предприятия, которые имеют соответствующий статус. При перекладывании финансовой нагрузки по обеспечению уплаты тарифа на услуги по передаче электроэнергии одни предприятия получают конкурентные преференции по сравнению с другими, что также будет иметь своим следствием создание дисбаланса в функционировании рынка электроэнергии ", - отмечается в обращении.



Кроме того, в ICC считают, что принятие этого проекта постановления может привести к отсутствию достаточных ресурсов для выполнения обязательств государства, взятых в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере возобновляемой энергетики, в частности по обеспечению своевременности и полной оплаты "зеленого" тарифа производителям ВИЭ и погашения задолженности перед ними.



Недавно стало известно, что Государственная регуляторная служба отказалась согласовать проект постановления правительства о порядке предоставления справки о подтверждении статуса предприятия "зеленой металлургии", которая предоставляет льготы на электроэнергию металлургическому заводу Интерпайп-сталь олигарха Виктора Пинчука. В решении ГРС отмечается, что процедура выдачи соответствующих справок прописана так, что она фактически не предусматривает возможности отказа в выдаче и не предусматривает срока действия такого свидетельства.

Как сообщалось, с 1 декабря 2020 тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии, который платят все предприятия, вырос на 30% и составит 312,76 гривни за МВт-час. При этом для предприятий "зеленой металлургии" такой тариф будет 91,73 грн / МВт-час. Такое решение решение Нацкомиссия по тарифам приняла на заседании 4 ноября. До этого действовал общий тариф на передачу для всех в размере 240,23 грн / МВт-час.

Напомним,в законе 810-Х, который базируется на подписанном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №3658, по сокращению зеленых тарифов были добавлены специальные условия для предприятий "зеленой металлургии" - для них будет применяться тариф на передачу, который не будет учитывать расходы "Укрэнерго "на выплаты по финансированию развития зеленой энергетики. Автором таких поправок был нардеп фракции "Слуга народа" Дмитрий Кисилевский, до депутатства работавший в компании Интерпайп.



Ранее народный депутат, заместитель председателя Комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко отмечал, что понятие "зеленая металлургия" было заложено исключительно в интересах одного предприятия - завода "Интерпайп Сталь" Виктора Пинчука и оно позволит экономить компании Интерпайп Виктора Пинчука $ 12-15 млн ежегодно.



Председатель правления НЭК "Укрэнерго", которое по итогам 9 месяцев 2020 получило 28,6 млрд грн ущерба, Владимир Кудрицкий в интервью БизнесЦензор заявил, что за льготы на электроэнергию для завода Пинчука заплатит бизнес, школы, детсады и больницы.

По его словам, освобождение отдельных предприятий от уплаты части тарифа "Укрэнерго" будет стоить около 100 млн грн, которые вынуждены будут заплатить другие потребители, в частности из социальной сферы.

"Считаю эту норму глубоко несправедливой. Такой, что, по сути, ставит в неравные условия различных потребителей. Что особенно печально - эту льготу получат предприятия из этого перечня - оплатят все остальные потребители", - сказал Кудрицкий.