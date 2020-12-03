РФ нарушает в оккупированном Крыму Декларацию ООН о правах коренных народов, - Джапарова

Россия нарушает в оккупированном Крыму Декларацию ООН о правах коренных народов и не выполняет как государство-оккупант своих обязательств по защите гражданского населения в контексте распространения пандемии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время 13-й сессии Экспертного механизма ООН по правам коренных народов.

Общей темой сессии стал вопрос влияния пандемии COVID-19 на права коренных народов.

"Джапарова сообщила о продолжающихся грубых и систематических нарушениях прав человека, в частности крымских татар, на территории временного оккупированного Крыма и отметила невыполнении Россией как государством-оккупантом своих обязательств, предусмотренных международным гуманитарным правом, по защите гражданского населения в контексте распространения пандемии", - говорится в сообщении.

Замлавы МИД также отметила проблематику нарушения религиозных прав, необеспечение жителей оккупированного Крыма должным доступом к медицинской помощи, создание дополнительных пандемических рисков из-за объявления очередного незаконного призыва в российскую армию и продолжающуюся кампанию по переселению граждан РФ на оккупированный украинский полуостров.

Джапарова призвала Экспертный механизм должным образом отреагировать на нарушение Россией международного права в оккупированном Крыму, в частности Декларации ООН о правах коренных народов.

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