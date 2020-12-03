РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12299 посетителей онлайн
Новости
1 366 11

Тариф на лечение онкозаболеваний в бюджетном запросе увеличен до 60 тыс.грн, - Степанов

Тариф на лечение онкозаболеваний в бюджетном запросе увеличен до 60 тыс.грн, - Степанов

Глава Минздрава выразил уверенность в том, что этих средств будет достаточно для лечения онкобольных в Украине.

В бюджетном запросе на 2021 год, подготовленном Министерством здравоохранения, предусмотрено увеличение тарифа на лечение онкозаболеваний до 60 тыс. грн, увеличение бюджета программы реимбурсации - до 4,7 млрд грн. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 2020 году на лечение онкозаболеваний было предусмотрено 17,834 тыс. грн, кроме того государство выделяет средства на лекарственные средства, которые закупаются централизованно. Этих средств не хватает. Реальная стоимость, которую мы заложили, составляет около 60 тыс. грн. Я думаю, что за 60 тыс. грн можно обеспечить лечение онкозаболеваний", - сказал он на брифинге в четверг.

Степанов сообщил, что в бюджетном запросе на 2021 года было предусмотрено на уровне 101 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Кабмин перенаправил более $3,5 млн грн из выделенных на главную онколабораторию Украины на ремонт дорог. ВИДЕО

Кроме того, в бюджетном запросе на 2021 году предусмотрено существенное увеличение финансирование программы реимбурсации стоимости лекарственных средств с 1,71 млрд грн до 4,7 млрд грн.

"Эта программа позволяет сделать доступными лекарственные средства, особенно для незащищенных слоев населения, особенно пенсионерам, которые получают лекарственные средства", - сказал он.

Автор: 

Минздрав (4899) онкология (147) Степанов Максим (2062)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Кто-то еще верит этим му..акам?
Ковид-19 тоже обещали всех лечить за бюджетный счет...
а хватило только на неделю лечения Зе-наркомана и Ермака.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:02
+2
Брехня повна.
Люди самі купують препарати для хіміотерапії.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:06
+1
марихуаны всем раздать и все здоровы!
показать весь комментарий
03.12.2020 12:11
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто-то еще верит этим му..акам?
Ковид-19 тоже обещали всех лечить за бюджетный счет...
а хватило только на неделю лечения Зе-наркомана и Ермака.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:02 Ответить
Брехня повна.
Люди самі купують препарати для хіміотерапії.
показать весь комментарий
03.12.2020 12:06 Ответить
экспериментальные пигулки дают на шару....
показать весь комментарий
03.12.2020 12:12 Ответить
ага, это если очень повезет попасть в программу эксперимента
показать весь комментарий
03.12.2020 15:42 Ответить
зеленский знает как зарабатывать не только на коронавирусах
показать весь комментарий
03.12.2020 12:08 Ответить
марихуаны всем раздать и все здоровы!
показать весь комментарий
03.12.2020 12:11 Ответить
правильно.
показать весь комментарий
03.12.2020 13:13 Ответить
60 тыс?
Одна ампула химтерапии 14 тыс.
показать весь комментарий
03.12.2020 13:21 Ответить
14тыс. это самые дешевые, а так стоимость ампулы доходит до 170тыс. Только про это они не говорят
показать весь комментарий
03.12.2020 14:15 Ответить
Нам продавали по 14. Это было 5 лет назад.
показать весь комментарий
03.12.2020 15:39 Ответить
Юзику позавтракать))
показать весь комментарий
03.12.2020 13:52 Ответить
 
 