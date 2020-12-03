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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в МВД выявили 328 случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Харьковской областях

За сутки в МВД выявили 328 случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Харьковской областях

По состоянию на утро четверга лабораторно подтвердили 328 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Наибольшее количество инфицированных правоохранителей выявили в Запорожской области (+33), в Харьковской области (+22) и в Киеве (+41).

Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 23 297 сотрудников МВД, выздоровели - 22 296, умерли - 70.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в МВД выявили 364 случая коронавируса, большинство в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях

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