За сутки в МВД выявили 328 случаев COVID-19, большинство в Киеве, Запорожской и Харьковской областях
По состоянию на утро четверга лабораторно подтвердили 328 новых случаев COVID-19 среди сотрудников МВД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество инфицированных правоохранителей выявили в Запорожской области (+33), в Харьковской области (+22) и в Киеве (+41).
Всего с начала пандемии COVID-19 заболели 23 297 сотрудников МВД, выздоровели - 22 296, умерли - 70.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль