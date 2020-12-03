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Крищенко о смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Расследование продолжается, решение по делу еще не принято

Крищенко о смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Расследование продолжается, решение по делу еще не принято

Национальная полиция Украины еще не установила причину смерти сотрудницы посольства Соединенных Штатов в Киеве. Правоохранители не получили окончательных выводов судебно-медицинской экспертизы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, полиция сотрудничает с американским посольством, которое передает много информации по делу.

"Проводится еще следствие, решение по делу не принято. Учитывая что она дипломат иностранного государства, то в этом процессе была задействована международная комиссия. Проверяется много видео и других вещей, мы сотрудничаем с дипломатическим учреждением, они нам передают много информации", - рассказал Крищенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем, дело расследуют по статье "убийство", - МВД

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

По факту смерти сотрудницы американского посольства полиция открыла дело по статье "Умышленное убийство". Вероятного нападавшего разыскивают.

Кроме того, позже стало известно, что погибшая сотрудница посольства была гражданкой США.

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Киев (25481) МВД (9316) посольство (1079) США (26422) убийство (6476) Крищенко Андрей (372)


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Так що питання хто ж вбив Лору Палмер поки залишається відкритим.
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03.12.2020 12:37 Ответить
Замнут, потому что кто-то из сотрудников посольства ее замочил. Вероятнее всего она бегала не одна.
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03.12.2020 12:53 Ответить
У них же там вроде было фото нападавшего, и местные джиттели его типа не раз видели - известны и причёска, и ярко-синие кроссовки, и рост-вес - куда это всё подевалось ?
Либо темнят, либо дипломатия дело тонкое.
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03.12.2020 14:10 Ответить
 
 