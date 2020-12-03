Крищенко о смерти сотрудницы посольства США в Киеве: Расследование продолжается, решение по делу еще не принято

Национальная полиция Украины еще не установила причину смерти сотрудницы посольства Соединенных Штатов в Киеве. Правоохранители не получили окончательных выводов судебно-медицинской экспертизы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью РБК-Украина сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.

По его словам, полиция сотрудничает с американским посольством, которое передает много информации по делу.

"Проводится еще следствие, решение по делу не принято. Учитывая что она дипломат иностранного государства, то в этом процессе была задействована международная комиссия. Проверяется много видео и других вещей, мы сотрудничаем с дипломатическим учреждением, они нам передают много информации", - рассказал Крищенко.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

По факту смерти сотрудницы американского посольства полиция открыла дело по статье "Умышленное убийство". Вероятного нападавшего разыскивают.

Кроме того, позже стало известно, что погибшая сотрудница посольства была гражданкой США.

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