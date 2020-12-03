Начальник поста Киевской таможни задержан за организацию коррупционной схемы , - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни на систематическом вымогательстве взяток с экспортеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным лицом коррупционной схемы. За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. В случае отказа чиновник угрожал затягивать процессы таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости. По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

Правоохранители задержали начальника поста согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки за "решение вопроса" о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения о подозрении задержанному и избрании в отношении него меры пресечения. Проверяется возможная причастность к коррупционной схемы других должностных лиц и руководителей Киевской таможни. Продолжается досудебное следствие.







