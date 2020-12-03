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Начальник поста Киевской таможни задержан за организацию коррупционной схемы , - СБУ. ФОТОрепортаж

Начальник поста Киевской таможни задержан за организацию коррупционной схемы , - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила руководителя одного из таможенных постов Киевской таможни на систематическом вымогательстве взяток с экспортеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно сообщению, оперативники спецслужбы задокументировали организацию должностным лицом коррупционной схемы. За различные суммы неправомерной выгоды он гарантировал коммерсантам не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении грузов. В случае отказа чиновник угрожал затягивать процессы таможенного оформления, а также безосновательно повышать уровень таможенной стоимости. По предварительной информации, злоумышленник действовал в сговоре с должностными лицами подразделения таможенно-тарифного регулирования Киевской таможни.

Правоохранители задержали начальника поста согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки за "решение вопроса" о растаможивании промышленного оборудования, которое ввозилось одним из поставщиков.

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В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения о подозрении  задержанному и избрании в отношении него меры пресечения. Проверяется возможная причастность к коррупционной схемы других должностных лиц и руководителей Киевской таможни. Продолжается досудебное следствие.


Начальник поста Киевской таможни задержан за организацию коррупционной схемы , - СБУ 01
Начальник поста Киевской таможни задержан за организацию коррупционной схемы , - СБУ 02
Начальник поста Киевской таможни задержан за организацию коррупционной схемы , - СБУ 03

Автор: 

коррупция (8555) СБУ (19855) таможня (1958)


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суцільний 95 квартал Гончаренко сегодня в ВР- https://www.youtube.com/watch?v=CFww6NUvb5g&feature=emb_logo
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03.12.2020 12:53 Ответить
Да ладно! Так работают на каждом таможенном посту. Причём, так было всегда
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03.12.2020 13:05 Ответить
Можливо, жадібність згубила - не поділився з ким положено або занадто нахабно дань збирав
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03.12.2020 13:22 Ответить
да кто бы сомневался!!!! а теперь проверьте в каком и за сколько маетке/пентхаузе он проживает и что за авто в его автопарке? наша Батькивщина превращается в страну хитрожопых коррупционеров и воров.....
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03.12.2020 13:46 Ответить
Понять и простить ..Майно то никто конфисковать не будет в пользу народа ,тот кто кричал про отрубание руки -пришьет ему ещё две что б больше воровал
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03.12.2020 13:47 Ответить
усе - коррупция поборота...стоп - дубль 002 , и все по-кругу...
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03.12.2020 13:49 Ответить
Такое на всех таможнях, видно не хотел "реформироваться"-заносить "новым" лицам.
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03.12.2020 13:55 Ответить
Щоб Україна процвітала їй необхідно лише десять тисяч чесних чиновників.. Дивно, щоб захищати Вітчизну і вмерти за неї прийде сотні тисяч людей, а десять тисяч чесних - проблема.
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03.12.2020 14:07 Ответить
Может кто занет, какой пост?
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03.12.2020 14:18 Ответить
 
 