В 2020 году добровольную сертификацию успешно прошли 902 учителя начальных классов, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил об успешном прохождении добровольной сертификации в 2020 году 902 учителями начальных классов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"В 2019 году в Украине начался пилотный проект по сертификации педагогических работников… В 2020 году для участия в добровольной сертификации зарегистрировался 1 тыс 591 человек", - сказал Шкарлет

По словам главы Минобразования, сертификация предусматривает независимое оценивание профессиональных знаний и умений педагогов.

Учителя начальных классов могли проходить оценивание в три этапа. В первом этапе - независимом тестировании - приняло участие 1 тыс 552 человека, из которых 1 тыс 45 успешно его прошли. Второй этап – самооценивание – успешно прошло 1 тыс 40 участников. Третий этап – изучение практического опыта – прошло 902 учителя начальных классов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет