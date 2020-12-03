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В 2020 году добровольную сертификацию успешно прошли 902 учителя начальных классов, - Шкарлет

В 2020 году добровольную сертификацию успешно прошли 902 учителя начальных классов, - Шкарлет

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил об успешном прохождении добровольной сертификации в 2020 году 902 учителями начальных классов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в четверг.

"В 2019 году в Украине начался пилотный проект по сертификации педагогических работников… В 2020 году для участия в добровольной сертификации зарегистрировался 1 тыс 591 человек", - сказал Шкарлет

По словам главы Минобразования, сертификация предусматривает независимое оценивание профессиональных знаний и умений педагогов.

Учителя начальных классов могли проходить оценивание в три этапа. В первом этапе - независимом тестировании - приняло участие 1 тыс 552 человека, из которых 1 тыс 45 успешно его прошли. Второй этап – самооценивание – успешно прошло 1 тыс 40 участников. Третий этап – изучение практического опыта – прошло 902 учителя начальных классов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зарплаты педагогов будут расти, несмотря на необоснованные решения прошлой власти и COVID-19, - Шкарлет

сертификат (226) Минобразования (1735) учитель (496) Шкарлет Сергей (297)


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А почему сертификации нет для политиков. Любая гнида, сразу - прирожденный депутат.
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03.12.2020 13:09 Ответить
Теперь дети будут наученные.
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03.12.2020 13:09 Ответить
Щоб збирати полуницю в Польщі достатньо трьох класів.
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03.12.2020 13:26 Ответить
А, всего их по стране сколько? Учителя младших классов - самая серьезное звено в школе. Один учитель, сравнивать не с кем, -царь и Бог. Как говорил Уинстон Черчилль: "
Школьные учителя обладают властью, о которой премьер-министры могут только мечтать". Иметь же власть над детьми, которые в этом возрасте не могут за себя постоять - легко и просто. Некоторым и приятно.Психологические тесты для учителей младших классов должны стать обязательными.
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03.12.2020 13:11 Ответить
Так не зрозуміло, в чому полягає "сертифікація"? У знанні курсу початкових класів взагалі, чи в знанні державної мови? А, може, в "наявності грошових коштів у претендентів, для "проходження сертифікації"? І чому саме відсіялася частина претендентів? Які головні причини і до чого готуваться наступним вчителям, і на що варто звернуть увагу педагогічному персоналу, що готує вчителів молодших класів?...
Стаття "ні про що"...
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03.12.2020 13:13 Ответить
 
 