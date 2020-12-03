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Разоблачена преступная схема, из-за которой госбюджет недополучил 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала в Херсонской области факты организации схемы по систематическому уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным данным следствия, представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно обнародованной информации, для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФОП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах. После этого готовые товары поступали в сети оптовой и розничной торговли.

По предварительным оценкам, только за первое полугодие текущего года в результате противоправной деятельности фигурантов государство недополучило 8 млн. гривен налоговых поступлений в бюджет. Во время обысков по месту жительства участников схемы, в их офисных помещениях и транспортных средствах обнаружено компьютерную технику, печати и штампы предприятий, финансово-хозяйственную документацию с доказательствами незаконных действий, а также черную бухгалтерию и свыше 4,5 миллиона налички, полученной от противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

Меры по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились совместно со следователями Государственной фискальной службы в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.

Разоблачена преступная схема, из-за которой госбюджет недополучил 8 млн грн, - СБУ 01
Разоблачена преступная схема, из-за которой госбюджет недополучил 8 млн грн, - СБУ 02

Разоблачена преступная схема, из-за которой госбюджет недополучил 8 млн грн, - СБУ 03

Автор: 

коррупция (8555) налоги (3238) СБУ (19855)


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Ну нарешті зайнялися нагальними справами - торбить ФОПів.
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03.12.2020 13:21 Ответить
Цікаво, а в якого злодія в законі клікуха "Держбюджет"?
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03.12.2020 13:24 Ответить
а сколько таких схем по всей стране...ой-ой-ой
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03.12.2020 13:24 Ответить
типа опять - эти казлы мешают нам жить
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03.12.2020 13:32 Ответить
И что, хоть кого-то посадят?
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03.12.2020 13:40 Ответить
Займитесь уже бабломойским, хватит "мелочь по кармвнам тырить!"
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03.12.2020 13:44 Ответить
"Служба безопасности Украины задокументировала в Херсонской области факты организации схемы по систематическому уклонению от уплаты налогов". А що зробила СБУ з податківцями, які "кришували" такі оборудки ? А що зробила СБУ з судами і прокуратурою, які "кришували" податківців ? Виходимо на системну проблему нашої держави.
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03.12.2020 14:03 Ответить
СБУ в своем стиле. Очередной кандидат на "обилечивание". А Закарпатье не, все в порядке? Там скоро коллаборанты к Венгрии присоединяться, а вы все никак не нажретесь! Вы уже не просто служба Бабла, вы - служба Бесчестия Украины!
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03.12.2020 14:47 Ответить
Сумма намекает на то, что слили для статистики
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03.12.2020 15:07 Ответить
 
 