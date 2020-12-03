Разоблачена преступная схема, из-за которой госбюджет недополучил 8 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задокументировала в Херсонской области факты организации схемы по систематическому уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По предварительным данным следствия, представитель местной коммерческой структуры наладил механизм минимизации обязательных платежей в государственный бюджет, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно обнародованной информации, для реализации сделки делец создал группы фиктивных ФОП, через которые он поставлял продовольственную продукцию на производственные мощности в различных регионах. После этого готовые товары поступали в сети оптовой и розничной торговли.

По предварительным оценкам, только за первое полугодие текущего года в результате противоправной деятельности фигурантов государство недополучило 8 млн. гривен налоговых поступлений в бюджет. Во время обысков по месту жительства участников схемы, в их офисных помещениях и транспортных средствах обнаружено компьютерную технику, печати и штампы предприятий, финансово-хозяйственную документацию с доказательствами незаконных действий, а также черную бухгалтерию и свыше 4,5 миллиона налички, полученной от противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к сделке.

Меры по разоблачению и блокировке противоправной деятельности проводились совместно со следователями Государственной фискальной службы в Херсонской области под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры.







