Впервые в истории генсеком ОБСЕ станет женщина: Хельга Шмидт - дипломат из ФРГ
Немецкий дипломат Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.
"Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ - Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам", - заявил Рама в ходе встречи совета министров ОБСЕ.
Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли уже в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.
Накануне австрийская газета Die Presse сообщила, что формальное решение совета министров стран организации ожидается позднее 3 декабря.
Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.
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Они только и делают, что кацев включают но в наблюдатели за украинскими выборами (в 2019), то в мониторинговую комиссию
идеальный охлос...
вы по второму кругу кацапятничяете... - на место.
ты всем еще нужен., на по затылку хлопнуть.
когда все поймешь - отпишись....
ето точно не про нас - де то на какой ступени все равно проколемся.
пока шо сподобились тока на криворогатую кодлу, шо показательно,
но как бы ето без матюков? а вот - неприятно...
но ви ж не бачите....
такая же скотина как и наш выносной...
Которые ничего не видят и не слышат вокруг кроме себя и своего маникюра.
Взрывы русских снарядов мешают поправлять причёску.