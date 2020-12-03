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Впервые в истории генсеком ОБСЕ станет женщина: Хельга Шмидт - дипломат из ФРГ

Впервые в истории генсеком ОБСЕ станет женщина: Хельга Шмидт - дипломат из ФРГ

Немецкий дипломат Хельга Шмидт станет новым генсеком ОБСЕ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил в четверг действующий председатель ОБСЕ Эди Рама.

"Я рад, что на этом совете мы собираемся назначить новое руководство ОБСЕ - Хельгу Шмидт генеральным секретарем, Матео Микаччи директором Бюро по демократическим институтам и правам человека, Терезу Рибейру в качестве представителя по свободе СМИ и Кайрата Абдрахманова Верховным комиссаром по национальным меньшинствам", - заявил Рама в ходе встречи совета министров ОБСЕ.

Шмидт сменит на посту генсека Томаса Гремингера, чьи полномочия истекли уже в июле. С тех пор организация фактически находилась без формального руководителя.

Накануне австрийская газета Die Presse сообщила, что формальное решение совета министров стран организации ожидается позднее 3 декабря.

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Хельге Шмидт 59 лет, с 2016 года она является генеральным секретарем Европейской службы по международным делам. До этого она активно участвовала в переговорах по выработке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП) по иранской ядерной проблеме.

ОБСЕ (4872) Шмид Хельга (20)


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Топ комментарии
+4
Той факт, що ця особа жінка ще не гарантує, що вона буде добре виконувати свою роботу! Це типово для стціалістів-відводити увагу на емоційну риторику. У нас також так: «перший відкритий гей зайняв цю посаду!!!» « його бабця і дідусь приїхали з Мексики!!!» -це про такого собі пана Каранза, голови шкільної системи в НЙ. Виявився звичайним невігласом, котрий вивчив одне слово «расизм».
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03.12.2020 13:30
+1
А какая польза была от этого обсе Украине за 6 лет? Только вред.
Они только и делают, что кацев включают но в наблюдатели за украинскими выборами (в 2019), то в мониторинговую комиссию
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03.12.2020 13:50
+1
ОБСЕ так работало в зоне АТО, словно всегда и состояло из одних женщин.
Которые ничего не видят и не слышат вокруг кроме себя и своего маникюра.
Взрывы русских снарядов мешают поправлять причёску.
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03.12.2020 13:59
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Правила форума Совет форумчан
Той факт, що ця особа жінка ще не гарантує, що вона буде добре виконувати свою роботу! Це типово для стціалістів-відводити увагу на емоційну риторику. У нас також так: «перший відкритий гей зайняв цю посаду!!!» « його бабця і дідусь приїхали з Мексики!!!» -це про такого собі пана Каранза, голови шкільної системи в НЙ. Виявився звичайним невігласом, котрий вивчив одне слово «расизм».
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03.12.2020 13:30 Ответить
спасибо - вы первый.
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03.12.2020 13:42 Ответить
Мексиканские мачо быстро оторвали бы ему лишние запчасти.
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03.12.2020 14:03 Ответить
Буде добре, якщо з цього буде якась користь для України.
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03.12.2020 13:30 Ответить
А какая польза была от этого обсе Украине за 6 лет? Только вред.
Они только и делают, что кацев включают но в наблюдатели за украинскими выборами (в 2019), то в мониторинговую комиссию
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03.12.2020 13:50 Ответить
жду комментов в стиле - "одолело либерасньё - нам бы сталина".
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03.12.2020 13:40 Ответить
Одно либерасье, но им нужен не Сралин, а Черчиль и Аденауэр.
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03.12.2020 13:58 Ответить
именно сралин им и нужен - они любят когда их убивают и не сопротивляются...
идеальный охлос...
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03.12.2020 14:29 Ответить
Очередной белый на посту генерального секретаря ОБСЕ - членам СМ ОБСЕ надо работать, чтобы стать "более лучшими" белыми людьми.
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03.12.2020 13:43 Ответить
ни хера не понял, но наверное вы правы....
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03.12.2020 13:49 Ответить
Она крашенная джидайка. Будет работать на путинского джидая Паркинсона.
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03.12.2020 14:01 Ответить
спасибо - вы 2.
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03.12.2020 14:07 Ответить
2 Unlimited !
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03.12.2020 14:23 Ответить
уболтал - 2.5
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03.12.2020 14:24 Ответить
Вот на таких "непонимающих" и держится системный расизм.
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03.12.2020 14:04 Ответить
спасибо - вы 3.
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03.12.2020 14:07 Ответить
так - не шельмовать....
вы по второму кругу кацапятничяете... - на место.
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03.12.2020 14:10 Ответить
Т.е. ты, "не расист", не слышал, что в странах-членах ОБСЕ каждый пятый не является "белым"? Не пояснишь, почему доля расовых меньшинств среди населения составляет около 20%, а среди генсеков ОБСЕ - 0?
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03.12.2020 15:04 Ответить
ори дальше - не лопни тока от натуги и любови к березам....
ты всем еще нужен., на по затылку хлопнуть.
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03.12.2020 15:10 Ответить
Так понимаю, "не расист", ответа нет?
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03.12.2020 15:29 Ответить
есть.

когда все поймешь - отпишись....
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03.12.2020 15:34 Ответить
Вперше в історії генсеком ОБСЄ стане жінка: Хельга Шмідт - дипломат з ФРН - Цензор.НЕТ 1193 Остап Ибрагимович, у нас новый конкурент
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03.12.2020 13:51 Ответить
Лучше бы Далю Гриабускайте назначили. Жаль, Маргарет не дожила.
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03.12.2020 13:51 Ответить
А наявність певного органу обов'язкова?
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03.12.2020 13:54 Ответить
Какого именно? Уточните.
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03.12.2020 13:55 Ответить
...єсліби у бабушкі... (с)
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03.12.2020 14:04 Ответить
Маргарет нужно родить, воспитать и выбрать.
ето точно не про нас - де то на какой ступени все равно проколемся.
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03.12.2020 13:55 Ответить
Это да, мудрый нарид, как ни, как превышает численность "порохоботов"..
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03.12.2020 13:56 Ответить
очень надеюсь, шо де то растет такая "Маргарет" ну или "Васыль" - не принципиально.
пока шо сподобились тока на криворогатую кодлу, шо показательно,
но как бы ето без матюков? а вот - неприятно...
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03.12.2020 14:05 Ответить
между прочим уже такая есть - Зеркаль.
но ви ж не бачите....
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03.12.2020 14:21 Ответить
Бачим. Но вы забли кто у нас в президентах.
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03.12.2020 14:47 Ответить
та помню, к сожалению...
такая же скотина как и наш выносной...
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03.12.2020 14:56 Ответить
Кто-то сомневается что она не пророссийская немка? будем наблюдать.
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03.12.2020 13:59 Ответить
ОБСЕ так работало в зоне АТО, словно всегда и состояло из одних женщин.
Которые ничего не видят и не слышат вокруг кроме себя и своего маникюра.
Взрывы русских снарядов мешают поправлять причёску.
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03.12.2020 13:59 Ответить
 
 