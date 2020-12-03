Нужно немедленно ввести полный локдаун на месяц, возврат к "оранжевой" зоне бесполезен, - экс-замглавы МОЗ Ковтонюк
Украине для изменения ситуации с распространением COVID-19 следует немедленно ввести полный локдаун сроком на месяц
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", так считает руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.
"Мы считаем, что Украине нужно ввести на ограниченное время полный локдаун сроком на один месяц. Это нужно сделать немедленно и завершить его через месяц", - сказал он в ходе еженедельной презентации исследований KSE в четверг.
По мнению Ковтонюка, через месяц можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах.
"В январе можно будет вернуться к относительно нормальной работе и жизни, без того, чтобы всех держать в напряжении", - сказал он.
Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE подчеркнул: "Вернуться к "оранжевому" уровню ограничений фактически означает ничего не делать, так как в "оранжевой" зоне серьезных ограничений как таковых нет, кроме ношения масок".
По его словам, это означает, что кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, затем - 30 тыс. В феврале это может быть 40 тыс. Это цифры, которые означают, что система больниц в Украине просто остановится.
Ковтонюк также считает, что введение карантина на новогодние праздники создаст риски того, что "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".
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Почему локдаун с 23 декабря?
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Межобластное сообщение... Межгалактическое еще)))
Штраф по 1.5 тысячи евро? Вы где живёте вообще, дядя? Что Вы такое "говорите"?
СИЛОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОСТАВЬТЕ СЕБЕ!
И хорошо, что ВСЕГО "этого" НЕ будет!
Фантаст- пессимист. Лет 90, видать...
..на 8е сутки результат.. Что мы колем? Мы? Это Я колю вопреки вам.. Идиоты..
Что бы уже не мучилась.
Якщо і так невистачає лікапів і оладнання, то чому немає такої ж пропаганди самих елементарних і дешевих превентивних методів?
Я краще задовбаю цими постами - може комусь життя врятую.
Opening Windows Can Help Prevent Spread of COVID-19: Top Chicago Health Official The CDC has released guidance surrounding ventilation in buildings, but what about your home?
https://www.nbcchicago.com/news/local/opening-windows-can-help-prevent-spread-of-covid-19-top-chicago-health-official/2306208/
Driving with car windows open can reduce COVID-19 risk
https://www.startribune.com/driving-with-car-windows-open-can-reduce-covid-19-risk/571086472/
MTA opens bus windows to counter COVID
https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-mta-bus-windows-open-20200707-7gyw3fdcurba5ey3cd67flldri-story.html