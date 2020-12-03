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Новости Коронавирус и карантин
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Нужно немедленно ввести полный локдаун на месяц, возврат к "оранжевой" зоне бесполезен, - экс-замглавы МОЗ Ковтонюк

Нужно немедленно ввести полный локдаун на месяц, возврат к

Украине для изменения ситуации с распространением COVID-19 следует немедленно ввести полный локдаун сроком на месяц

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", так считает руководитель Центра экономики здравоохранения KSE, экс-замминистра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Мы считаем, что Украине нужно ввести на ограниченное время полный локдаун сроком на один месяц. Это нужно сделать немедленно и завершить его через месяц", - сказал он в ходе еженедельной презентации исследований KSE в четверг.

По мнению Ковтонюка, через месяц можно начать возврат к модели адаптивного карантина в регионах.

"В январе можно будет вернуться к относительно нормальной работе и жизни, без того, чтобы всех держать в напряжении", - сказал он.

Смотрите также: Карантин выходного дня существенно не повлиял на распространение коронавируса, - инфекционист Дубровский. ВИДЕО

Руководитель Центра экономики здравоохранения KSE подчеркнул: "Вернуться к "оранжевому" уровню ограничений фактически означает ничего не делать, так как в "оранжевой" зоне серьезных ограничений как таковых нет, кроме ношения масок".

По его словам, это означает, что кривая заболеваемости резко пойдет вверх, и достаточно быстро в январе может быть достигнут показатель в 20 тыс. заболевавших, затем - 30 тыс. В феврале это может быть 40 тыс. Это цифры, которые означают, что система больниц в Украине просто остановится.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о карантине выходного дня: "Видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших"

Ковтонюк также считает, что введение карантина на новогодние праздники создаст риски того, что "мы можем просто до этого момента не дойти, а уже к 4 января система больниц может достичь критичной нагрузки".

карантин (16729) Ковтонюк Павел (49) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
платите людям за комуналку .тысяч по 10 на хавку дайте и мы будем сидеть
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03.12.2020 13:25
+8
Однокурсник живет в Италии. Их контору закрыли на карантин, но всем платили 80% з/п пока сидели дома. А тут даже налогов не убрали...
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03.12.2020 13:29
+7
Гросіну заначку просрали, в казні миші дірку прогризли, а МВФ Вава послав вжопу. Дєнєх нєт, но вьі дєржітесь там.
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03.12.2020 13:30
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Правила форума Совет форумчан
платите людям за комуналку .тысяч по 10 на хавку дайте и мы будем сидеть
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03.12.2020 13:25 Ответить
Гросіну заначку просрали, в казні миші дірку прогризли, а МВФ Вава послав вжопу. Дєнєх нєт, но вьі дєржітесь там.
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03.12.2020 13:30 Ответить
МВФ загоняет Украину как Аргентину.
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03.12.2020 14:29 Ответить
Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до "помаранчевої" зони неефективне, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк - Цензор.НЕТ 2979
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03.12.2020 13:53 Ответить
Попадешь в больницу с короновирусом - найдешь тысяч 10 мгновенно. А если в частную клинику - тысяч 10 в сутки. Не найдешь - или лечить не будут, или... А с другой стороны надо на жизнь. Фигня....
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03.12.2020 21:38 Ответить
У меня вся семья болеет.так что я вкурсе что по чем
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04.12.2020 07:23 Ответить
а шо скажет главный мастер спорта по короновирусу янелох?
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03.12.2020 13:28 Ответить
Шо він позитивний, а його тест негативний. Нє дождьотєсь.
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03.12.2020 13:32 Ответить
Однокурсник живет в Италии. Их контору закрыли на карантин, но всем платили 80% з/п пока сидели дома. А тут даже налогов не убрали...
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03.12.2020 13:29 Ответить
Вони ще не бачили як горять шини, коли шлялись по гастролям.
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03.12.2020 13:33 Ответить
может сразу всех ввести в анабиоз ?
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03.12.2020 13:34 Ответить
Ковтонюка на гиляку!
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03.12.2020 13:49 Ответить
сколько ж этому мальцу заплатили то...
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03.12.2020 13:50 Ответить
https://censor.net/ru/news/3234097/******************************************************
Почему локдаун с 23 декабря?
https://kvartal95.com/afisha/ Афиша - НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕРНИЙ КВАРТАЛ. ТЕЛЕСЪЕМКА - 22 ДЕКАБРЯ КИЕВ - Дворец "Украина", 19:00
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03.12.2020 13:51 Ответить
Когда вы его уже введёте кретины, тогда когда пол Украины вымрет от короны!?
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03.12.2020 13:55 Ответить
Германия сократила срок самоизоляции до 5 дней со дня первых признаков недомогания,многие страны сократили до семи.Заболевшие ,не воспринимают Ковид,ошибочно воспринимая ,как насморк или банальную простуду.И только когда начинают задыхаться,понимают ,в какую халепу попали.И моих родственников достал ковид.Пока всё печально.
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03.12.2020 14:00 Ответить
Ага, щас. Руки у них чешутся. Пока стадо гоняют под предлогом опасности, сами они делают другие удобные дела. А на наше с вами здоровьице, им глубоко плевать. Ибо никто не получит вакцину безплатно. Даже если это просто плацебо.
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03.12.2020 14:07 Ответить
так закрывайте уже, балаболы одни кругом
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03.12.2020 14:13 Ответить
ЗеУрядування...
Потрібно негайно ввести повний локдаун на місяць, повернення до "помаранчевої" зони неефективне, - ексзаступник голови МОЗ Ковтонюк - Цензор.НЕТ 5583
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03.12.2020 14:19 Ответить
пффф! та сразу на год! от голодной смерти лечить не надо.
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03.12.2020 14:24 Ответить
Локдаун все равно придется вводить, и вводить его нужно минимум на три недели, по идеальному плану на четыре ( по факту на месяц) Вопросов только два. 1) Когда вводить, либо сейчас скажем с 7,12 и открываться с 4,01, либо с 21,12 и открываться с 18,01. Но судя по нашей "задерганной" и нерешительной популистской власти это вряд ли произойдет, до полного коллапса в стране. 2) И второе не менее важное, если не самое важное. Приняв закон и введя строгий карантин нужно обеспечить его строгое ( силовое если понадобится) неукоснительное выполнение. ) штрафы на уровне ЕС по 1,5 тысячи евро к примеру, и обеспечение полицией, в национальной гвардией и т.д. обеспечение его выполнения. После 4 недель можно опять будет вернуться к ограничениям "оранжевой зоны" При этом должны быть закрыты границы, межобластное сообщение, линии соприкосновения с оккупированными территориями, частично или полностью приостановлен некоторые виды общественного транспорта. Да будет трудно и сложно, но месяц можно и потерпеть. Но всего этого не будет. Так что противникам карантина нечего волноваться, власть опять пойдет на имитацию процесса, и по карману ударят с " интеллектуальным "карантином и результата не достигнут, но тоже до коллапса конечно.
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03.12.2020 14:27 Ответить
что-то очень знакоміе слова, где-то я их уже читала))

Межобластное сообщение... Межгалактическое еще)))
Штраф по 1.5 тысячи евро? Вы где живёте вообще, дядя? Что Вы такое "говорите"?
СИЛОВОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ОСТАВЬТЕ СЕБЕ!
И хорошо, что ВСЕГО "этого" НЕ будет!
Фантаст- пессимист. Лет 90, видать...
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03.12.2020 15:02 Ответить
Есть простое предложение брать с "оптимистов" подписку об отказе от любой медицинской помощи в случае заражение ковидом, ( а в случае если подобный "оптимист" заразит других людей то уголовное дело ( в Китае за сокрытие заболевания предпочли смертную казнь, но это не наши методы) А штрафы, во всем мире вводят строгое наказание за нарушение ( США, Канада, Австралия, ЕС, Япония, Китай) а граждан вы видимо относите к папуасам, ну тогда и получайте по полной. ото и вся Правда.
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03.12.2020 16:05 Ответить
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03.12.2020 18:40 Ответить
о!ковидло-сказочник нарисовался)
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03.12.2020 15:14 Ответить
Фомушек или Андреев Неверующих в ковид нужно отправлять в кавид палаты санитарами или в морги, при этом под подписку об отказе от мед помощи ( так как они в ковид не верят) и все как то станет на места, в крайней мере для них.
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03.12.2020 16:08 Ответить
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03.12.2020 18:41 Ответить
Ковтонюк все правильно говорит..но вы ж жотите сыграть в игру повезет не повезет.. Мо, подруга болеет в легкой форме.. Её участковая в тяжелой.. У всех пцр плюс.. Дело времени и переболеют все.. Но проблема что у нас врачи не могут отличить ковид от орви.... А просто бежать и сдавать пур это глупо.. Сегодня отр.. Завтра положительный..но когда у вас одышка.. И прочее.. . А врач упорно твердит что это орви.. Ну да. Орви..а потом.. Ой.. У вас ковид
..на 8е сутки результат.. Что мы колем? Мы? Это Я колю вопреки вам.. Идиоты..
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03.12.2020 14:41 Ответить
А лучше на три,как весной ...экс-херург!
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03.12.2020 14:43 Ответить
Да ви що? А як же концерти 95 кварталу? Їм же харчуватися десь треба...
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03.12.2020 14:49 Ответить
Чувак на фото - без маски.
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03.12.2020 14:50 Ответить
Да остановите всю Украину на 3 месяца!
Что бы уже не мучилась.
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03.12.2020 16:21 Ответить
Навіть в потужніх цивілізованих країнах використовують елементарні правила гігіени - вентиляція. Тому що вони цивілізовані. Але не на батьківшині.

Якщо і так невистачає лікапів і оладнання, то чому немає такої ж пропаганди самих елементарних і дешевих превентивних методів?

Я краще задовбаю цими постами - може комусь життя врятую.

Opening Windows Can Help Prevent Spread of COVID-19: Top Chicago Health Official The CDC has released guidance surrounding ventilation in buildings, but what about your home?
https://www.nbcchicago.com/news/local/opening-windows-can-help-prevent-spread-of-covid-19-top-chicago-health-official/2306208/
Driving with car windows open can reduce COVID-19 risk
https://www.startribune.com/driving-with-car-windows-open-can-reduce-covid-19-risk/571086472/
MTA opens bus windows to counter COVID
https://www.nydailynews.com/coronavirus/ny-coronavirus-mta-bus-windows-open-20200707-7gyw3fdcurba5ey3cd67flldri-story.html
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03.12.2020 17:02 Ответить
Не, по селам особенно сидят наглухо задраившись. Это в крови селян. Наблюдал как и летом, и весной окна старательно запирают и живут в духоте.
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03.12.2020 22:00 Ответить
Карантин виходного дня пересрали, бо не закрили продуктовщиків, а могли б влізти в 10 тис,
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03.12.2020 18:02 Ответить
 
 