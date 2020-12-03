Будут санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, - Арестович о планах администрации Байдена в отношении РФ
В скором времени планируется возвращение должности специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, которую в 2017-2019 гг. занимал Курт Волкер.
Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович сегодня после пресс-конференции в агенстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность. Есть несколько заявлений МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные последовательные шаги по выполнению договоренностей, а Россия не делает этого", - сказал Арестович.
Он также указал, что в будущей администрации избранного президента США Джо Байдена уже рассматривают возможность введения против РФ более жестких санкций. "В будущей администрации Байдена много кто говорит неформально, что на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, ломают. Много кто говорит, что на каждую гибель нашего солдата надо открывать огонь артиллерии", - сказал Арестович
Кроме того, он отметил, что 10 декабря состоится заседание на уровне глав государств ЕС, в ходе которого санкции против РФ будут продлены автоматически. "Речь идет о том, что они даже могут быть усилены после этого демарша, после того, как Россия в который раз показала, что она - государство, которое не выполняет международные договоренности на высшем уровне. Путин вообще-то подписался под этими договоренностями в Париже. И кто не выполнил? Президент Зеленский дал год на выполнение. Кто виноват? Россияне", - добавил советник.
Арестович сказал, что РФ обвиняет Францию и Германию, участников "нормандского формата", в том, что они исполняют роль посредника ненадлежащим образом и подыгрывают Украине. "Фактически, Россия хочет выйти не только из минского, а и из нормандского формата сейчас", - пояснил он.
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Что вот-вот уже даунбасс освободят, практичечки завтра и что уде посоезавтра рабсия загнется от санкций.
Но как тут украинцы никак не замерзнут без рабсийского газа, так и там )(уйлостан не спешит загнуться от санкций.
https://censor.net/ru/comments/locate/3234785/01921499-5ed4-735b-be21-409e70dc32b8
Тут на 78-не =божество= і ко не можна нічого сказати, що суперечить картинці українського населення.
Ситуацию в США я здесь "описал" еще в 2014 - 2015 году, может кто помнит. Если кратко, то я писал, что наступает новая экономическая формация, поэтому все коммунисты сейчас проснулись и зашевелились. Западный биржевой капитализм загнал все цены в небеса и больше не в силах воспроизводить добавленную стоимость. Это уже длится 40 лет и сейчас мы находимся в последней - терминальной стадии. Промышленное производство тотально убыточно, висит на дотациях и не окупает даже затрат, не говоря уже о прибыли. Эту систему, трудно назвать капитализмом, так как она форматирована под нужды междунар.корпораций, кланов и монополий, а не под нужды потребителя. Они выпускают какую угодно "херню", но только не то, что нужно людям. Деньги печатаются триллионами без всяких ограничений и они вообще не имеют обеспечения товарами и услугами. А кто-то, еще думает что деньги это единица стоимости и она эквивалентна золоту и обеспеченна товарами и услугами. Ха, полная херня - сейчас настала новая реальность и все старые книжки по экономике надо выкинуть. Цент.банки печатают деньги исходя из таргетной инфляции в 2%, но существует море способов печатать триллионами и при этом не иметь инфляции. Эта новая экономическая формация, это не капитализм, это не социализм - это хрен знает что! Такого раньше не было.
Про политическую ситуацию в США, я писал что произойдет крайняя поляризация и разделение во всем, а затем наступит угроза реальной гражданской войны, с последующим распадом США. Так как, США - это не национальное государство, у них нет национального скелета, а только частные интересы отдельных групп населения. И сейчас эти интересы диаметрально противоположны и направленны на собственное выживание. Двухпартийная система в США - это полный дебилизм, по сути дела, приходится выбирать между воришками - капиталистами и дегенератами - коммунистами. Естественно, при таком выборе всегда будут выигрывать коммунисты, иного не бывает, даже не смотря на то, что они дегенераты. Разумеется, этот дегенератизм даст о себе знать и это скажется на всем. То есть, при любых выборах, в США победят демократы, а у республиканцев уже не будет никаких шансов вообще. Это приведет к большому кризису в республиканской партии, так как они будут отодвинуты от "потоков", будут без всяких шансов и в партии будет происходить брожение, появятся перебежчики, затем будет раскол партии и маргинализация. То что, у населения много оружия добавит "фейерверка", но общую ситуацию не изменит. Но, неожиданно для всех, трамп выиграл выборы 2016 года и отсрочил на 4 года окончательную победу демократов. Тогда я написал, что он не в силах изменить систему (лично он туповат для этого, да и сама система не хочет меняться) и что он президент только на 4 года, а затем его сметут и будут просто уничтожать. А сами США с каждым годом будут все больше похоже на венесуэлу под управлением одной партии. Само собой, при правлении одной партии многопартийность уже не нужна, достаточно того, что эта партия будет называться демократической. Причем, переход к фактической однопартийной системе случится очень скоро и обратной дороги уже не будет. По большому счету, на этом проект Америка закроется и это сделают сами жители США, которые сами откажутся от демократии. Вот, примерно об этом я писал 5-6 лет тому назад и сейчас что-то уже произошло, а что-то мы увидим (по телевизору).
Не ображайтеся, але справа зовсім не у правильності думки.
На цій гілці просто мало коментарів, то Ви не попали на очі.
Всі подібні речі + повідомлення про фальсифікації були в жорсткому спамі з обзиванням коментаторів і звинуваченнями у кремлівській пропаганді та обпльовуванні діаспори.
Я аналізую, роблю висновки.
От саме домінування демів - найбільша загроза. І вплив буде не лише на Штати.
Вас давно не було.
Как ни странно, но меня никогда не банили на цензоре, хотя я на оплевывание всегда отвечаю достаточно жестко. С другой стороны, в западных странах коммунистическая и социалистическая цензура просто лютует и она везде, не только в сми. Например, в ведущих газетах Финляндии и Швеции нельзя написать подобный текст с критикой дем.партии США - его сразу забанят, а с критикой республиканцев - пиши сколько хочешь. И так повсюду, где в органах власти сидят коммунисты и социалисты. То есть, Украина - это свободная страна, в других странах европы положение гораздо хуже. Если США свалятся, то да - круги будут по всему миру, настанет совсем другой мир.