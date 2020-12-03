Будут санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, - Арестович о планах администрации Байдена в отношении РФ

В скором времени планируется возвращение должности специального представителя Государственного департамента США по вопросам Украины, которую в 2017-2019 гг. занимал Курт Волкер.

Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович сегодня после пресс-конференции в агенстве "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть мощная поддержка, пока неформальная, от Британии и Соединенных Штатов. Разговор идет о том, что будет новый спецпредставитель США по Донбассу, то есть институционально возвращается эта должность. Есть несколько заявлений МИД Франции и Германии о том, что Украина делает сильные последовательные шаги по выполнению договоренностей, а Россия не делает этого", - сказал Арестович.

Он также указал, что в будущей администрации избранного президента США Джо Байдена уже рассматривают возможность введения против РФ более жестких санкций. "В будущей администрации Байдена много кто говорит неформально, что на Россию будут наложены санкции, которые не сдерживают, а уже калечат, ломают. Много кто говорит, что на каждую гибель нашего солдата надо открывать огонь артиллерии", - сказал Арестович

Кроме того, он отметил, что 10 декабря состоится заседание на уровне глав государств ЕС, в ходе которого санкции против РФ будут продлены автоматически. "Речь идет о том, что они даже могут быть усилены после этого демарша, после того, как Россия в который раз показала, что она - государство, которое не выполняет международные договоренности на высшем уровне. Путин вообще-то подписался под этими договоренностями в Париже. И кто не выполнил? Президент Зеленский дал год на выполнение. Кто виноват? Россияне", - добавил советник.

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Арестович сказал, что РФ обвиняет Францию и Германию, участников "нормандского формата", в том, что они исполняют роль посредника ненадлежащим образом и подыгрывают Украине. "Фактически, Россия хочет выйти не только из минского, а и из нормандского формата сейчас", - пояснил он.