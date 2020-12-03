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Новости Коронавирус и карантин
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Детсады и начальные классы работают в обычном режиме, остальные должны соблюдать ограничения в 20 человек в аудитории, - Шкарлет

Детсады и начальные классы работают в обычном режиме, остальные должны соблюдать ограничения в 20 человек в аудитории, - Шкарлет

Оранжевый уровень карантинных ограничений означает, что детские сады и начальные классы работают в обычном режиме. Для школ и вузов установлены ограничения в 20 человек в аудитории.

Об этом на брифинге сказал и.о. главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодня по всей стране установлен оранжевый уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", - сказал он.

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По его словам, единственным требованием для других учреждений образования является то, что "ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории".

Автор: 

вуз (905) карантин (16729) школа (3012) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Шкарлет Сергей (297)


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"Слуга народа" Радуцкий и Ко внес в ВР Законопроект №4314 "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19).... Эти твари предлагают массово использовать украинцев для тестирования вакцин. Запомните их !!! (с)
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03.12.2020 14:24 Ответить
Так локдаун или "20 студентов в аудитории"? Вы уж определитесь, твари. Какого ляда при "катастрофе" вы допускаете возможность заражения тех, кто без проблем может учиться дистанционно- студентов?
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03.12.2020 21:15 Ответить
 
 