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Детсады и начальные классы работают в обычном режиме, остальные должны соблюдать ограничения в 20 человек в аудитории, - Шкарлет
Оранжевый уровень карантинных ограничений означает, что детские сады и начальные классы работают в обычном режиме. Для школ и вузов установлены ограничения в 20 человек в аудитории.
Об этом на брифинге сказал и.о. главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"На сегодня по всей стране установлен оранжевый уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", - сказал он.
По его словам, единственным требованием для других учреждений образования является то, что "ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории".
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Игорь Монахов
показать весь комментарий03.12.2020 14:24 Ответить Мне нравится 1
Максим Воронцов #472961
показать весь комментарий03.12.2020 21:15 Ответить Мне нравится 0
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