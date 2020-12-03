Детсады и начальные классы работают в обычном режиме, остальные должны соблюдать ограничения в 20 человек в аудитории, - Шкарлет

Оранжевый уровень карантинных ограничений означает, что детские сады и начальные классы работают в обычном режиме. Для школ и вузов установлены ограничения в 20 человек в аудитории.

Об этом на брифинге сказал и.о. главы Министерства образования и науки Сергей Шкарлет, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"На сегодня по всей стране установлен оранжевый уровень опасности и карантинных ограничений. Детские сады и начальные классы работают в обычном режиме с соблюдением норм карантинного режима", - сказал он.

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По его словам, единственным требованием для других учреждений образования является то, что "ученики и студенты посещают аудитории в количестве не более 20 человек в аудитории".