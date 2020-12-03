РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4874 посетителя онлайн
Новости Конституционный кризис
1 521 12

Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях

Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе с представителями депутатских фракций и групп встретился с послами стран "Большой семерки" (G7).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Разумкова в Twitter.

"Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент имеет единую позицию - как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование", - написал Разумков.

Читайте также: Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.

3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.

По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.

Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях 01

G7 (833) КС (2248) электронное декларирование (1025) Разумков Дмитрий (1520)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334350596300812289 7 ч

Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:10
+4
Следует читать: "Пучеглазому сделали "ата-та!"
показать весь комментарий
03.12.2020 14:22
+3
Звична схема - скаже, що виконував спецзавдання.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

·https://twitter.com/tZEinform/status/1334350596300812289 7 ч

Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:10 Ответить
А ШО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ АРЕСТОВИЧУ? Или С арестовичем?
показать весь комментарий
03.12.2020 14:19 Ответить
Звична схема - скаже, що виконував спецзавдання.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:21 Ответить
і як - ті вірять маці що на вуха...
показать весь комментарий
03.12.2020 14:17 Ответить
серйозно?))
показать весь комментарий
03.12.2020 14:19 Ответить
Разумков послам - Понимаете, у нас высшая стадия кризиса - нет денег для печатания денег !?
показать весь комментарий
03.12.2020 14:20 Ответить
Следует читать: "Пучеглазому сделали "ата-та!"
показать весь комментарий
03.12.2020 14:22 Ответить
В США мафию сажали за укрывательство от налогов , т к доказать уьийства было тяжело
показать весь комментарий
03.12.2020 14:28 Ответить
обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях

это наверное послов к уголовной ответственности будут привлекать? судя по финтам власти.
фарисеи грёбанные
показать весь комментарий
03.12.2020 14:31 Ответить
Не собираются же вводить никакую ответственность. Зачем врать послам?
показать весь комментарий
03.12.2020 14:44 Ответить
сподіваюсь посли послали цього зепана куди слід і пояснили куди він має собі засунути свій законопроект зі штрафами і аяяяйками для тих хто бреше в деклараціях.
показать весь комментарий
03.12.2020 14:49 Ответить
 
 