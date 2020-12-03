Разумков и представители фракций обсудили с послами G7 возобновление уголовной ответственности за ложь в декларациях
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков вместе с представителями депутатских фракций и групп встретился с послами стран "Большой семерки" (G7).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Разумкова в Twitter.
"Обсудили восстановление эффективной деятельности антикоррупционных органов и е-декларирования. Парламент имеет единую позицию - как можно быстрее вернуть уголовную ответственность за недостоверное декларирование", - написал Разумков.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
В понедельник, 2 октября, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировал в парламенте законопроект о восстановлении электронного декларирования.
3 ноября антикоррупционный комитет Рады поддержал законопроект Разумкова.
По состоянию на сегодня не один из предложенных законопроектов по урегулироанию антикоррупционного кризиса не был вынесен на голосование в парламенте. Тем временем ВАКС отменяет свои приговоры в делах о лжи в декларациях и закрывает соответствующие производства.
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Вчерашнее заявление НАБУ о препятствии прокурора Венедиктовой антикоррупционным расследованиям в Украине молниеносно попало в утренний (10-00 по м.в.) news release основных сообщений международной тематики для Джо Байдена.
это наверное послов к уголовной ответственности будут привлекать? судя по финтам власти.
фарисеи грёбанные