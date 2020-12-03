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Выполнение Минских соглашений и политическая воля всех сторон, - Боррель перечислил условия для достижения мира на Донбассе

Выполнение Минских соглашений и политическая воля всех сторон, - Боррель перечислил условия для достижения мира на Донбассе

Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон. Об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в формате видеоконференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Нам нужно долгосрочное политическое решение для достижения стабильного мира на востоке Украины. Это потребует политической воли всех сторон конфликта, и в связи с этим выполнение Минских соглашений в полном объеме является ключевым условием", - подчеркнул высокий представитель ЕС.

Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

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Автор: 

Еврокомиссия (1443) переговоры (4917) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+4
Зніми рожеві окуляри. Миру там ніколи не буде.
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03.12.2020 14:21
+2
Петя молодец - подсунул Украине это гавно под названием "минские соглашения". Теперь кому не лень макают Украину в это лайно - требуют выполнения. Та власть, которая начнёт исполнять эту предательскую и антиконституционныю бумажку в полном объёме, будет сметена на второй день. Вот и петляет наша власть шесть лет по минному полю, которое сама и заложила.
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03.12.2020 14:43
+2
Ты не обвинениями бросайся, а попытайся рассуждать логически. Как ты собираешься реинтегрировать в состав Украины всю эту публику?
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03.12.2020 19:47
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Зніми рожеві окуляри. Миру там ніколи не буде.
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03.12.2020 14:21 Ответить
Куда они торопятся?
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03.12.2020 14:23 Ответить
Выполнение Минских соглашений и политическая воля всех сторон, Борель.- Он не в курсе дела. В курсе дела Шефир. "Шефир: Бывший президент и его окружение были заинтересованы в войне. Мы их убрали, и она затихнет." Затихнет сама собой-убеждены 73% избирателей.
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03.12.2020 14:30 Ответить
І сила є, і воля є, а от сили волі немає.
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03.12.2020 14:32 Ответить
Петя молодец - подсунул Украине это гавно под названием "минские соглашения". Теперь кому не лень макают Украину в это лайно - требуют выполнения. Та власть, которая начнёт исполнять эту предательскую и антиконституционныю бумажку в полном объёме, будет сметена на второй день. Вот и петляет наша власть шесть лет по минному полю, которое сама и заложила.
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03.12.2020 14:43 Ответить
Первый пункт был выполнен 6 лет назад?
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03.12.2020 15:45 Ответить
русские никогда не отдадут Донбасс. послушайте их полит шоу, там их политики и генералы и полковники и т.п. И они все говорят, что никогда не отдадут Донбасс, а только подумает Украина их вернуть, так они ворвутся и захватят всю Украину. РФ надо развалить холодной войной и это единственный путь вернуть оккупированные территории. Украина должна добиться, чтобы США признали РФ - страной спонсором мирового терроризма, а за тем, чтобы и ЕС признали РФ - спонсором терроризма мирового. Тогда будут те санкции, которые обанкротят РФ и Украина вернет свои территории, а США получит РФ, которая сама предложит ядерное разоружение ибо для нее дорого будет содержать это все. А потом РФ развалится на много кусков независимых. И миру станет потом легче жить.
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03.12.2020 15:02 Ответить
Кубань НАШ!
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03.12.2020 19:50 Ответить
Вопрос: а зачем Украине сейчас Донбасс??? Ведь ценность территории заключается не в ней самой, а людях, которые ее населяют. В частично оккупированных донецкой и луганской областях население настроено, мягко говоря, недружелюбно по отношению к Украине. Представим себе сценарий, при котором эти люди возвращаются в Украину: мы получим электорат, который сразу же изберет каких-нибудь невменяемых любителей русского мира. А потом вся эта нечисть расползется по всей территории Украины: попадет в Верховную Раду, пролезет в органы власти в других регионах, понапринимает антиукраинских законов и т.д. и т.п. А преступность? Только представим себе, что у нас на улицах начнется, если сюда начнут приезжать гастролеры оттуда? Понравится это всем? Вряд ли...

Вывод: не нужны они нам в таком виде. Прозябают там в свое лугандонии? Хотят с расеей быть вместе? Ну вот пускай там и сидят. Нам они при любых раскладах невыгодны, в том числе и с чисто экономической точки зрения.
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03.12.2020 15:42 Ответить
С такой логикой скоро Украины не станет. Работаешь на Кремль? Это чисто рашистская логика.
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03.12.2020 16:07 Ответить
Ты не обвинениями бросайся, а попытайся рассуждать логически. Как ты собираешься реинтегрировать в состав Украины всю эту публику?
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03.12.2020 19:47 Ответить
Легко! Каждой сепарсюге по 5000 баксов за выезд без права обратного въезда на 50 лет и 98% свалят завтра же! Если посчитать - это дешевле чем 30-50 лет вести с мордором бесплодые перегвор ни о чем.
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03.12.2020 19:54 Ответить
Наивные мечты... Если бы все в этом мире можно было так легко решить...
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03.12.2020 21:19 Ответить
Цель минских договоренностей - восстановление суверенитета Украины над своими законнвми территориями, а не достижение мира на условиях оккупанта!
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03.12.2020 16:03 Ответить
Не своє - не жалко...
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03.12.2020 16:06 Ответить
Ждем от ***** политической воли.
Рак уже отложил икру.
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03.12.2020 16:18 Ответить
 
 