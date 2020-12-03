Выполнение Минских соглашений и политическая воля всех сторон, - Боррель перечислил условия для достижения мира на Донбассе
Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля всех сторон. Об этом вице-президент Европейской Комиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в формате видеоконференции, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Нам нужно долгосрочное политическое решение для достижения стабильного мира на востоке Украины. Это потребует политической воли всех сторон конфликта, и в связи с этим выполнение Минских соглашений в полном объеме является ключевым условием", - подчеркнул высокий представитель ЕС.
Боррель в очередной раз подчеркнул, что Европейский Союз непоколебимо поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
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Вывод: не нужны они нам в таком виде. Прозябают там в свое лугандонии? Хотят с расеей быть вместе? Ну вот пускай там и сидят. Нам они при любых раскладах невыгодны, в том числе и с чисто экономической точки зрения.
Рак уже отложил икру.