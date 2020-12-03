Порошенко представил "Кодекс доброчестности депутатов", его подпишут депутаты "ЕС" всех уровней. ДОКУМЕНТ

Кодекс, содержащий 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера, накануне принял Центральный совет партии "Европейская Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Пятый президен отметил, что за нарушение предусмотрены санкции вплоть до отзыва депутата горсовета на основании статьи 37 закона Украины о статусе депутатов горсоветов.

"Мы - политическая сила, которая цементирует Украину. Мы единственная демократическая оппозиционная парламентская политическая сила, которая имеет четкую идеологию. Мы имеем абсолютно четкие европейские принципы, принципы политические и принципы моральные. И все эти принципы мы после консультации с руководством областных партийных организаций решили заложить, используя абсолютно европейскую практику, в очень важный документ - "Кодекс доброчестности депутатов". Не только городских советов - я подчеркиваю, что его поддерживают и подпишут депутаты и областных, и Верховной Рады из "Европейской Солидарности", - объяснил Порошенко.

Отмечается, что Кодекс содержит 14 обязательных требований - идеологических, политических и морально-этического характера.

"Это не просто красивые слова, потому что за нарушение этих принципов предусмотрены санкции - вплоть до отзыва депутата местного совета на основании статьи 37 Закона о статусе депутатов городских советов. Вчера Совет партии принял такое решение в отношении двух депутатов районных советов Львовской области. Если люди таким образом позволят себе такое поведение, мы должны действовать решительно для того, чтобы продемонстрировать, что это не просто слова, это не просто какая-то пиар-акция, а это правило, которое мы должны вводить в Украине. Это абсолютно европейские практики, которые до нас ни одна политическая сила не применяла", - добавил Порошенко.

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