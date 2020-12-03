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Порошенко представил "Кодекс доброчестности депутатов", его подпишут депутаты "ЕС" всех уровней. ДОКУМЕНТ

Порошенко представил

Кодекс, содержащий 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера, накануне принял Центральный совет партии "Европейская Солидарность".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

Пятый президен отметил, что за нарушение предусмотрены санкции вплоть до отзыва депутата горсовета на основании статьи 37 закона Украины о статусе депутатов горсоветов.

"Мы - политическая сила, которая цементирует Украину. Мы единственная демократическая оппозиционная парламентская политическая сила, которая имеет четкую идеологию. Мы имеем абсолютно четкие европейские принципы, принципы политические и принципы моральные. И все эти принципы мы после консультации с руководством областных партийных организаций решили заложить, используя абсолютно европейскую практику, в очень важный документ - "Кодекс доброчестности депутатов". Не только городских советов - я подчеркиваю, что его поддерживают и подпишут депутаты и областных, и Верховной Рады из "Европейской Солидарности", - объяснил Порошенко.

Отмечается, что Кодекс содержит 14 обязательных требований - идеологических, политических и морально-этического характера.

"Это не просто красивые слова, потому что за нарушение этих принципов предусмотрены санкции - вплоть до отзыва депутата местного совета на основании статьи 37 Закона о статусе депутатов городских советов. Вчера Совет партии принял такое решение в отношении двух депутатов районных советов Львовской области. Если люди таким образом позволят себе такое поведение, мы должны действовать решительно для того, чтобы продемонстрировать, что это не просто слова, это не просто какая-то пиар-акция, а это правило, которое мы должны вводить в Украине. Это абсолютно европейские практики, которые до нас ни одна политическая сила не применяла", - добавил Порошенко.

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Порошенко представил Кодекс доброчестности депутатов, его подпишут депутаты ЕС всех уровней 01
Порошенко представил Кодекс доброчестности депутатов, его подпишут депутаты ЕС всех уровней 02

Автор: 

горсовет (667) Порошенко Петр (19589) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+23
Зелебобіки так збудились... Тема Пороху - це останнє, що їх тримає у віртуальному світі зеленосцяких ілюзій.)))
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03.12.2020 14:29
+20
Порошенко представил "Кодекс доброчестности депутатов", его подпишут депутаты "ЕС" всех уровней - Цензор.НЕТ 4021
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03.12.2020 14:25
+18
Хспди, Петя постоянно какой-то содомией занимается. Надо было представлять его когда было президентом. Как говорится, чем бы дурным голову себе не забивал, лишь бы не орал и в грудь себя не бил. Видели, помним....
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03.12.2020 14:23
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Вот это президент, нет выбрали клоуна необразованого.
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03.12.2020 15:09 Ответить
пеЦя, ти ще не награвся у цю словоблудливу доброчесність? ти владу свою просрав внаслідок такої доброчесності.
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03.12.2020 15:26 Ответить
у нього хфантазия(мрия) - просраты И в другэ
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03.12.2020 15:38 Ответить
Про «цементирует Украину» особенно повеселило. Партия, лидеру которой не доверяют 75% граждан, как раз нацементирует.)) Достаточно одних комментов на Цензоре почитать. Сплошная консолидация и объединение.))
Лучше бы продолжал пиариться на передачах гуманитарки в больницы.
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03.12.2020 15:36 Ответить
Очень много людей пропадает без вести при переходе от слов к делу...🤣
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03.12.2020 15:42 Ответить
Та нікуди Члєнограй не пропало. Як пообіцяло дебілам зниження тарифів, - так і сидить у своїй ... ОПі
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03.12.2020 15:53 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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04.12.2020 13:33 Ответить
Подпишут !
А выполнять будет чужой дядя.
Добавили бы пункт: "Харакири в случае не выполнения". И случаи харакири не расследовать, считать самоубийством.
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03.12.2020 16:16 Ответить
Коли Лис починає теревенити про мораль, це означає, що потрібно ретельніше стерегти курей.
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03.12.2020 16:40 Ответить
Ти ще "кодекс строітєля коммунізма" втюхай, Петя...)
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03.12.2020 18:15 Ответить
Якщо не подобається читай новий курс,або дивись відосіки гундосіки
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03.12.2020 18:28 Ответить
Його батько Крімінальний кодекс вчив
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03.12.2020 19:51 Ответить
цьому гною тільки кодекса доброчесності бракувало
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03.12.2020 20:04 Ответить
за розпродаж землі проголоснули, можна і за доброчесність поварнякать
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03.12.2020 20:17 Ответить
Поздно, Лола. Ты за 5 лет столько раз нарушил этот "Кодекс", что теперь это выглядит, как анекдот. Похлеще "членограя".
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03.12.2020 20:53 Ответить
Зарікалася свиня гауно не їсти.......
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03.12.2020 21:00 Ответить
Ого сколько ботов набежало, давно такого не было на "Ценцор нет"..
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03.12.2020 21:00 Ответить
так чого ти їх спамом не давиш?
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04.12.2020 00:24 Ответить
Пусть будут.
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04.12.2020 00:52 Ответить
Это какой такой КОМИКС ДОБРОЧЕСТНОСТИ?

Даа, смешно...
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03.12.2020 22:02 Ответить
им с пиратского надо начинать
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04.12.2020 00:24 Ответить
какой честности? кто предоставил? парашенко? человек без чести и совести?
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04.12.2020 09:41 Ответить
кстати, почему отсутствует такой важный пункт, как - "депутат, который не выполнил предвыборные обещания в течение 6 месяцев, должен либо застрелиться, либо повеситься, либо он и его семья (если депутат оказался ссынарыстом-ссыкуном) предается вечной анафеме с запретом проживания в Украине...?
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04.12.2020 09:46 Ответить
Вор заговорил о доброчесности. Смешно.
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04.12.2020 13:58 Ответить
Порохоботы врут всегда
===Государственная СЭС была ликвидирована 29 марта 2017 года. Тогда посчитали, что дальнейшее ее существование нецелесообразно.===«За последние пять лет украинская СЭС была развалена. У нас даже перестали выпускать врачей-эпидемиологов. Нам не хватает до 40-50% кадрового обеспечения: врачей-эпидемиологов, вирусологов, лаборантов. Мы исправляем эти ошибки прямо во время эпидемии: привлекаем специалистов, переучивают их», - пожаловался Степанов.===
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04.12.2020 14:09 Ответить
не була ліквідована. В неї забрали функцію перевірки санітарного стану на підприємствах, лабораторії всі залишились на місці.
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05.12.2020 01:12 Ответить
ЛИЦИМЕР
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04.12.2020 14:29 Ответить
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