Рада завтра может рассмотреть восстановление ответственности за ложь в декларации, - нардеп "Голос" Осадчук
Члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности достигли компромисса в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу.
Об этом заявил первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Есть все основания считать, что достигнут компромисс и новая статья по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады Украины", - цитирует издание Осадчука.
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Потому важно читать биографии кандидатов и нужны открытые списки партий.
А пока придворные туркомпании готовят депутатам отдых на райских островах в Рождество.
Интересно за какие деньги поедут туда депутаты 😀😀😀то есть они сами боятся деклараций
Как они хитро назвали сокрытие ворованного - ложь в декларации.