Рада завтра может рассмотреть восстановление ответственности за ложь в декларации, - нардеп "Голос" Осадчук

Члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности достигли компромисса в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть все основания считать, что достигнут компромисс и новая статья по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады Украины", - цитирует издание Осадчука.

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