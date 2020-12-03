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Новости Е-декларации госслужащих
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Рада завтра может рассмотреть восстановление ответственности за ложь в декларации, - нардеп "Голос" Осадчук

Рада завтра может рассмотреть восстановление ответственности за ложь в декларации, - нардеп

Члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности достигли компромисса в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу.

Об этом заявил первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук (фракция "Голос"), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Есть все основания считать, что достигнут компромисс и новая статья по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады Украины", - цитирует издание Осадчука.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада может принять компромиссный вариант ответственности за недекларирование доходов - ограничение свободы, - Власенко

Автор: 

ВР (29228) КС (2248) электронное декларирование (1025) Осадчук Андрей (39)


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На примере Слуг народа , можно сделать выводы - ДЕПУТАТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБРАЗОВАНЫ
Потому важно читать биографии кандидатов и нужны открытые списки партий.

А пока придворные туркомпании готовят депутатам отдых на райских островах в Рождество.
Интересно за какие деньги поедут туда депутаты 😀😀😀то есть они сами боятся деклараций
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03.12.2020 14:37 Ответить
восстановление ответственности за ложь в декларации..

Как они хитро назвали сокрытие ворованного - ложь в декларации.
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03.12.2020 14:49 Ответить
Если не примут, евро - 40 грн.! Слався Зе! Слався Зе! Слався Зе!
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03.12.2020 15:13 Ответить
 
 