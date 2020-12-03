Путин до последнего держит неопределенность, - Арестович о возможности обмена пленными до конца года
На данный момент российская сторона официально так и не рассмотрела переданные Украиной списки удерживаемых лиц.
Возможен сценарий, при котором РФ в последний момент перед годовщиной саммита лидеров "нормандского формата" 9 декабря согласится на обмен пленными. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Он (Путин. – Ред.) до последнего держит неопределенность, чтобы потом ошеломить нас всех какими-то сообщениями. Я до сих пор не оставляю сценарий, в котором за две минуты, 23:58 9 декабря, год после договоренностей (лидеров "нормандской четверки" в Париже. – Ред.) он говорит: отпускаем пленных, открываем КПВВ", - сказал Арестович журналистам после пресс-конференции.
Кроме того, он отметил, что Украина предоставила списки удерживаемых лиц еще 18 июля, в то время, как РФ не предоставила свои списки до сих пор и официально не рассматривает украинские.
"Министр обороны провел встречу с послами НАТО и военными атташе, подтвердили, что Украина может получить ПДЧ (план действий по членству в НАТО. - Ред.) в 2021 году уже, это все благодаря тому, что Украина реализует удачный дипломатически план, который был подписан в Париже. И можно сказать, что это ловушка, в которую мы поймали Россию. Я называю это принуждением к конкретизации", - добавил Арестович.
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Потому надо подавать списки на всех известных .
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Готується депортація близько двохсот північнокавказців, переважно тих, які мають стосунок до антимосковського спротиву.
Серед них хочуть видати москві бійців батальйону ім. Шейха Мансура, які всі ці роки воювали на нашому боці, зокрема й командира батальйону Мусліма Чеберлоєвського.