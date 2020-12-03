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Путин до последнего держит неопределенность, - Арестович о возможности обмена пленными до конца года

Путин до последнего держит неопределенность, - Арестович о возможности обмена пленными до конца года

На данный момент российская сторона официально так и не рассмотрела переданные Украиной списки удерживаемых лиц.

Возможен сценарий, при котором РФ в последний момент перед годовщиной саммита лидеров "нормандского формата" 9 декабря согласится на обмен пленными. Об этом сообщил внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны Алексей Арестович, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Он (Путин. – Ред.) до последнего держит неопределенность, чтобы потом ошеломить нас всех какими-то сообщениями. Я до сих пор не оставляю сценарий, в котором за две минуты, 23:58 9 декабря, год после договоренностей (лидеров "нормандской четверки" в Париже. – Ред.) он говорит: отпускаем пленных, открываем КПВВ", - сказал Арестович журналистам после пресс-конференции.

Кроме того, он отметил, что Украина предоставила списки удерживаемых лиц еще 18 июля, в то время, как РФ не предоставила свои списки до сих пор и официально не рассматривает украинские.

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"Министр обороны провел встречу с послами НАТО и военными атташе, подтвердили, что Украина может получить ПДЧ (план действий по членству в НАТО. - Ред.) в 2021 году уже, это все благодаря тому, что Украина реализует удачный дипломатически план, который был подписан в Париже. И можно сказать, что это ловушка, в которую мы поймали Россию. Я называю это принуждением к конкретизации", - добавил Арестович.

Автор: 

обмен (1367) плен (2594) Арестович Алексей (332)


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Если хутин планирует в 2021 году оставить свой пост и посвятить себя Кабаевой (😀) , то военнопленных могут всех вернуть Украине. Гаагу он боится

Потому надо подавать списки на всех известных .
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03.12.2020 14:41 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVRvgpPYIwGQ_Yxna3UkQO6M9MA9l4UZO2uv7iK_3iNPlCI0ribkE_2BAFVQYr4wJSOTjrt8Aqc-ZqcbF3lFB_b0orTVCiONJ-BBMD-yFVwHvBjbBKWFZxCPmrMcZnQPVA&__tn__=-UC%2CP-R Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року - Цензор.НЕТ 6740Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/3535783053153868?__cft__[0]=AZVRvgpPYIwGQ_Yxna3UkQO6M9MA9l4UZO2uv7iK_3iNPlCI0ribkE_2BAFVQYr4wJSOTjrt8Aqc-ZqcbF3lFB_b0orTVCiONJ-BBMD-yFVwHvBjbBKWFZxCPmrMcZnQPVA&__tn__=%2CO%2CP-R 38 хв ·

Готується депортація близько двохсот північнокавказців, переважно тих, які мають стосунок до антимосковського спротиву.

Серед них хочуть видати москві бійців батальйону ім. Шейха Мансура, які всі ці роки воювали на нашому боці, зокрема й командира батальйону Мусліма Чеберлоєвського.
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03.12.2020 14:43 Ответить
Корчинский - известный звиздабол
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03.12.2020 15:38 Ответить
Не дратувати путіна спецопераціями, тому злили дві спецоперації, одним із учасників по зливу є О.Арестович, а саме - зачистка інформаційного поля наслідків зливу.
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03.12.2020 14:49 Ответить
Если бы что либо-подобное "Я до сих пор не оставляю сценарий, в котором за две минуты, 23:58 9 декабря, год после договоренностей (лидеров "нормандской четверки" в Париже. - Ред.) он говорит: отпускаем пленных, открываем КПВВ", - сказал Арестович журналистам после пресс-конференции." планировалось бы, то запоребрик передал бы свои списки, а раз списков от них нет, то и жеста "доброй воли" отдать Украине запрашиваемых хоть кого-нибудь врядли будет.
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03.12.2020 15:07 Ответить
Путін до останнього тримає невизначеність, - Арестович про можливість обміну полоненими до кінця року - Цензор.НЕТ 9311
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03.12.2020 15:09 Ответить
***** вас зеленоршмарклевих недоносків тримає за звичайне лайно. Хіба можно яко-сь по-ігшщому з такими дурнями під керівництвом шута?
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03.12.2020 15:22 Ответить
Не "путин", а *****
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03.12.2020 15:39 Ответить
Для чого Цензор цитує цього пустозвона?
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03.12.2020 15:55 Ответить
Для украинцев - каждая жизнь дорогА, а для кремлёвского вертухая, жизнь своего быдляка - всего-лишь пыль под ногами.
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03.12.2020 18:00 Ответить
 
 