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Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко

Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко

Президент Зеленский немедленно должен уволить из своего Офиса Олега Татарова и прекратить его покрывать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Зеленский стал на защиту коррупционера. Именно Зеленский дал ему высокую должность. Именно Зеленский уполномочил его - "правую руку" Януковича и Портнова - контролировать правоохранительные и судебные органы. Человек, который должен контролировать, попался на взятке. И причем это не просто какие-то записи. Это прямые показания в рамках специальной процедуры. Взятка, которую дали эксперту, который формировал фальшивый вывод. Эксперт уже арестован, суд избрал ему соответствующую меру пресечения. С Зеленского - "как с гуся вода", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", то, что Зеленский стал за Татарова горой, делает его соучастником.

"Это имеет разрушительные последствия. Более того - давят и расправляются с теми, кто выводит Татарова на чистую воду. Вчера от дела Татарова отстранили четырех прокуроров, которые ему предъявили обвинения. Прокуроры предъявили обвинение заместителю главы Офиса Президента - и их тут же отстраняют. Слили Татарову всю информацию о содержании уголовного дела, о действиях, которые должны были провести детективы НАБУ", - рассказал Порошенко.

"Наше требование к Зеленскому - немедленно увольте Татарова. Дайте возможность детективам НАБУ расследовать и привлечь к ответственности человека, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Иначе Зеленский является соучастником этого преступления. Иллюзия, которая существует в обществе и которую властная пропаганда старательно поддерживает, что он "внесистемный, далекий от политических интриг, но честный". Вот на сегодняшний день ярко демонстрируется - это ложь. Он полностью за это отвечает", - подытожил Порошенко.

Также читайте: Татаров: Меня никто не планировал задерживать

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.

Также читайте: Порошенко представил "Кодекс доброчестности депутатов", его подпишут депутаты "ЕС" всех уровней. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) Порошенко Петр (19589) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+53
Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1898
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03.12.2020 14:59
+44
Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4702
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03.12.2020 14:58
+42
Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8763
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03.12.2020 15:04
Комментировать
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Страница 2 из 2
Ублюдок, а кто оправдал? Самый справедливый коррумпированный украинский суд в мире? Или, самая продажная прокуратура обвинение сняла? Помни, свинья, в каком болоте ты живешь.
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03.12.2020 16:34 Ответить
меня в свое болото не тяни, чмо .Жри само то ,что наголосовало
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03.12.2020 16:41 Ответить
Что, в оазисе проживаешь, вафля? Передавай своим в свиноферме большой привет - и помни, что Байден говорил про коррупцию в Украине с трибуны Верховной Рады, а в это время твоя свинья сидела в кресле там же и сопли жевала - эта та свинья, за которую ты голосовал и тебе подобные приматы.
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03.12.2020 20:58 Ответить
зелену потвору начнут давить в январе со стороны Запада, як таргана...
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03.12.2020 15:33 Ответить
Особенно Байден
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03.12.2020 15:38 Ответить
удавит его Байден
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03.12.2020 15:40 Ответить
На Запад надейся, а сам шины готовь
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03.12.2020 15:39 Ответить
Байден может кое-что и не заметить наверное и пропустить.. но вот за это, за то что коррупционеров пригрел у себя, не говоря уже о кремлевских подельниках, Байден удушит этого Зеленого сукина сына.
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03.12.2020 15:38 Ответить
Угу, щас. Он уже Ермака немедленно уволил после скандала с братом. Сейчас Татарова немедленно уволит.
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03.12.2020 15:39 Ответить
Татарчукеее!!! А нет, показалось.
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03.12.2020 15:40 Ответить
в противном случае он является соучастником..

Зеленский не соучастник, Зеленский - преступник!
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03.12.2020 15:42 Ответить
Зеленський гарант корупції?
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03.12.2020 15:50 Ответить
Грустной ПОПой весело не пукнешь...
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03.12.2020 16:05 Ответить
100%! Вместе с дерьмаком.
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03.12.2020 16:07 Ответить
Чтобы послушался совета Порошенка?! Да назло кондуктору купит билет и пойдет пешком! Он же отличается физиологически, видимо содержимым головы.
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03.12.2020 17:16 Ответить
Собака лаяла на дядю фраера
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03.12.2020 19:09 Ответить
Спасает Украину! Всё время спасает. Лучезарный светоч демократии Пётр Алексеевич Порошенко только то и делает, что спасает Украину. Никто не спасает, а он спасает. И как самый прогрессивный президент-реформатор и истинный патриот Украины Порошенко П.А. достоин, чтобы зарешеченное окно его тюремной камеры выходило на южную сторону. А сокамерниками Петра Алексеевича должны быть пилоты Крыжопольских авиалиний - те, которые на "кукурузу" сажают.
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03.12.2020 20:28 Ответить
О Татарове: ===Дело является юридически слабым, примитивным и строится на доносе взятого НАБУ в заложники и находящегося в СИЗО одиозного вора из Блока Петра Порошенко Микитася, которому НАБУ, несмотря на десятки фактов хищений, за этот донос пообещало свободу.==="Очевидно, что его притянули за уши с целью политических разборок. Доказательная база пустая. Поэтому генпрокурор и поменяла процессуальных руководителей, чтобы обеспечить объективный, а не политически мотивированный ход расследования. И НАБУ, конечно, это не понравилось", - говорит источник в ОП===
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03.12.2020 21:06 Ответить
Хм. На Порошенка открыто 58 уголовных дел, а они не увольняется. Двойные стандарты
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03.12.2020 21:07 Ответить
Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6483
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03.12.2020 21:19 Ответить
Зеленський має негайно звільнити Татарова, інакше він є співучасником, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2276
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03.12.2020 21:48 Ответить
Специально для украинских коллег. Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины, завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года, имеет оперативный псевдоним "Кувшинов". При каких обстоятельствах, кем, к какому отделу, какого ведомства относится попробуйте докопаться сами, если не получится, мы поможем. Пока так, для понимания происходящего.
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03.12.2020 22:43 Ответить
Читайте телеграм-канал Генерал СВР. Всё о гэбэшных консервах в Украине и инсайд из Конторы на Лубянке.

Генерал СВР

Генерал СВР, инсайд, воспоминания, мемуары
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04.12.2020 07:40 Ответить
Что что, но тут с Петром Алексеевичем нельзя не согласиться!
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03.12.2020 22:52 Ответить
усиление слившего вагнеровцев
это уже организация внутри ОП
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04.12.2020 00:28 Ответить
Знеленский НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.Пройдет три с половиной года - выигрывайте Президентское кресло и увольняйте кого хотите.А пока - молчите в тряпочку и не мешайте Президенту работать.
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04.12.2020 10:12 Ответить
воно "відреагувало":
Про це він сказав у https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566 відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров https://detector.media/community/article/183076/2020-12-04-zastupnik-ermaka-zvernuvsya-do-pravookhorontsiv-cherez-sprobi-diskreditatsii-v-zmi/ звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:12 Ответить
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