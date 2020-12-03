Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко
Президент Зеленский немедленно должен уволить из своего Офиса Олега Татарова и прекратить его покрывать.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.
"Зеленский стал на защиту коррупционера. Именно Зеленский дал ему высокую должность. Именно Зеленский уполномочил его - "правую руку" Януковича и Портнова - контролировать правоохранительные и судебные органы. Человек, который должен контролировать, попался на взятке. И причем это не просто какие-то записи. Это прямые показания в рамках специальной процедуры. Взятка, которую дали эксперту, который формировал фальшивый вывод. Эксперт уже арестован, суд избрал ему соответствующую меру пресечения. С Зеленского - "как с гуся вода", - подчеркнул Порошенко.
По словам лидера "ЕС", то, что Зеленский стал за Татарова горой, делает его соучастником.
"Это имеет разрушительные последствия. Более того - давят и расправляются с теми, кто выводит Татарова на чистую воду. Вчера от дела Татарова отстранили четырех прокуроров, которые ему предъявили обвинения. Прокуроры предъявили обвинение заместителю главы Офиса Президента - и их тут же отстраняют. Слили Татарову всю информацию о содержании уголовного дела, о действиях, которые должны были провести детективы НАБУ", - рассказал Порошенко.
"Наше требование к Зеленскому - немедленно увольте Татарова. Дайте возможность детективам НАБУ расследовать и привлечь к ответственности человека, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Иначе Зеленский является соучастником этого преступления. Иллюзия, которая существует в обществе и которую властная пропаганда старательно поддерживает, что он "внесистемный, далекий от политических интриг, но честный". Вот на сегодняшний день ярко демонстрируется - это ложь. Он полностью за это отвечает", - подытожил Порошенко.
Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.
По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.
Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.
Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.
2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.
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Зеленский не соучастник, Зеленский - преступник!
Генерал СВР
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это уже организация внутри ОП
Про це він сказав у https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566 відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров https://detector.media/community/article/183076/2020-12-04-zastupnik-ermaka-zvernuvsya-do-pravookhorontsiv-cherez-sprobi-diskreditatsii-v-zmi/ звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.
https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/