Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко

Президент Зеленский немедленно должен уволить из своего Офиса Олега Татарова и прекратить его покрывать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявил лидер политсилы, пятый президент Украины Петр Порошенко.

"Зеленский стал на защиту коррупционера. Именно Зеленский дал ему высокую должность. Именно Зеленский уполномочил его - "правую руку" Януковича и Портнова - контролировать правоохранительные и судебные органы. Человек, который должен контролировать, попался на взятке. И причем это не просто какие-то записи. Это прямые показания в рамках специальной процедуры. Взятка, которую дали эксперту, который формировал фальшивый вывод. Эксперт уже арестован, суд избрал ему соответствующую меру пресечения. С Зеленского - "как с гуся вода", - подчеркнул Порошенко.

По словам лидера "ЕС", то, что Зеленский стал за Татарова горой, делает его соучастником.

"Это имеет разрушительные последствия. Более того - давят и расправляются с теми, кто выводит Татарова на чистую воду. Вчера от дела Татарова отстранили четырех прокуроров, которые ему предъявили обвинения. Прокуроры предъявили обвинение заместителю главы Офиса Президента - и их тут же отстраняют. Слили Татарову всю информацию о содержании уголовного дела, о действиях, которые должны были провести детективы НАБУ", - рассказал Порошенко.

"Наше требование к Зеленскому - немедленно увольте Татарова. Дайте возможность детективам НАБУ расследовать и привлечь к ответственности человека, который обоснованно подозревается в совершении тяжкого преступления. Иначе Зеленский является соучастником этого преступления. Иллюзия, которая существует в обществе и которую властная пропаганда старательно поддерживает, что он "внесистемный, далекий от политических интриг, но честный". Вот на сегодняшний день ярко демонстрируется - это ложь. Он полностью за это отвечает", - подытожил Порошенко.

Также читайте: Татаров: Меня никто не планировал задерживать

Напомним, 22 октября 2019 года Антикоррупционный суд арестовал экс-нардепа Микитася с возможностью залога 80 млн грн. Под стражу его взяли прямо в зале заседаний.

По версии следствия, ГУ Нацгвардии Украины и компания-застройщик "Укрбуд", принадлежащая экс-нардепу, заключили соглашение, по которому на территории бывшей военной части должны были построить жилой комплекс. За это Нацгвардия должна была получить там 50 квартир и 30 паркомест. Однако, в 2016-2017 годах стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Как потом установила проведенная экспертиза, стоимость квартир на окраине на 81 635 448 грн меньше той, в которую оценили квартиры на Печерске. По делу проходят четыре человека.

Микитась сотрудничает со следствием. Он засвидетельствовал совершение преступления замглавы ОП Олегом Татаровым и предоставил соответствующие доказательства.

Позже стало известно, что НАБУ расследует дело против Татарова.

2 декабря ВАКС арестовал подельника Татарова Дубоноса с возможностью выхода под 1 млн грн залога. Однако, операция НАБУ по задержанию Татарова сорвана: Венедиктова отстранила от дела всех прокуроров САП.

Также читайте: Порошенко представил "Кодекс доброчестности депутатов", его подпишут депутаты "ЕС" всех уровней. ДОКУМЕНТ