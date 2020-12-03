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В Киеве из-за ремонтных работ ограничат движение на двух ключевых мостах. КАРТА и сроки

В Киеве из-за ремонтных работ ограничат движение на двух ключевых мостах. КАРТА и сроки

В Киеве частично ограничили движения на двух мостах из-за ремонтных работ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодор" на своей странице в Facebook.

Так, на Северном мосту частично ограничат движение из-за ремонта с 21:00 4 декабря до 12:00 7 декабря. Работники КП "Киевавтодормост" будут работать в направлении Троещины, движение будет частично ограничено.

Вместе с тем отмечается, что основные работы выполнят на выходных, чтобы меньше влиять на трафик.

Также сообщается, что противоаварийные работы начались и на мосту Метро через р. Днепр, которые продляться до 13 декабря.

"Чтобы уменьшить влияние на трафик с 8:00 до 14:00 ремонтники будут работать в направлении Левого берега, а с 14:00 до 17:00 - в направлении Правого берега. Во время работ движение будет частично ограничено", - сказано в сообщении.

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В Киеве из-за ремонтных работ ограничат движение на двух ключевых мостах 01
В Киеве из-за ремонтных работ ограничат движение на двух ключевых мостах 02

Киев (25481) мост (1027) ремонт (1180) Киевавтодор (152)


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А локдауна нельзя было дождаться? Ремонтировали бы себе никого не напрягая.
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03.12.2020 20:55 Ответить
Жулики! апять бюджет Киева пиляць!! на гиляку начальникав!!
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04.12.2020 10:21 Ответить
 
 