Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ. ИНФОГРАФИКА
За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Планы по поступлению средств от уплаты единого социального взноса в январе-октябре 2020 года также были недовыполнен на 17,9 млрд грн.
По состоянию на конец ноября 2020 года доходы ПФУ составили 416 млрд. грн, расходы – 435 млрд грн. Сообщается, что 251 млрд – собственные доходы, 165 млрд грн – средства полученные из госбюджета, направленные на финансирование пенсионных программ.
Согласно данным Пенсионного фонда план по поступлениям ЕСВ удалось выполнить только в январе. Самыми проблемными месяцами были апрель и май, когда Фонд недосчитался 3,7 и 3,4 млрд грн соответственно.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
а чим цей грудень був би гірший при гройсмані? - а нічим...
ну, це при умові, канєшно, що голів ода і новостворених рда призначав би порошенко
ФОПы за свои лопают , а вот слуги собрались чартером на мальдивы за счёт налогоплательщика ( и ФОПов в том числе )
Вчера платил за интернет Триолану, получатель денег ФОП ТюринР.В
И причём ФОП к триолану с его миллиардными доходами
Бедствуют рабочие в тех форах а владельцы жирую
один киоск красит
другой "будку" розбудовуе
будка как то двузначно звучит, но то такэ
Вся Украина ему должна с 2019 года скидываться.
Потому что у Коломойского есть свой преЗЕдент, а у Украины президента с 2019-го нет.
Падение ВВП минимум 15%. Правительство отчитывается о росте зарплат.
...
Нє? Сцикотно, шо вони вас вiд народу на майданi потiм не будуть захищати? Ну то йдiть тодi нахєр, а не податки вам.
Все иностранцы из Европы, Турции удивляются количеству дорогущих авто на украинских номерах, говорят у них такого нет. "Бедная страна", говорите???
Почему в Европе кассовые аппараты не вызывают такого хипиша? Почему в нормальных странах они есть везде, даже в автобусах? А у нас даже билетов нет в маршрутках, наличные идут просто в карманы водил и их начальства.
И так везде. Как может существовать страна где не платятся налоги, где они списываются миллиардами олигархам, где нет прогрессивной шкалы налогообложения, а наоборот, существует предел дохода с которого должны платиться налоги, все что выше не облагается?
Кто, какие падлы напринимали такие законы? Их же четвертовать и адо на площади!
Я в курсе, не на Марсе живу.
Тут все связано. Бизнес полностью не подконтролен, проверок нет, наказания нет, делают что хотят.
платят нихрена налогов" , то есть вы всех бизнесменов обозвали ,а теперь пишите что не оскорбляли.
1 новый израильский шекель равно 8,68 грн..
Инфа 100%.