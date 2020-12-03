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Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ. ИНФОГРАФИКА

Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ. ИНФОГРАФИКА

За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Планы по поступлению средств от уплаты единого социального взноса в январе-октябре 2020 года также были недовыполнен на 17,9 млрд грн.

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По состоянию на конец ноября 2020 года доходы ПФУ составили 416 млрд. грн, расходы – 435 млрд грн. Сообщается, что 251 млрд – собственные доходы, 165 млрд грн – средства полученные из госбюджета, направленные на финансирование пенсионных программ.

Согласно данным Пенсионного фонда план по поступлениям ЕСВ удалось выполнить только в январе. Самыми проблемными месяцами были апрель и май, когда Фонд недосчитался 3,7 и 3,4 млрд грн соответственно.

Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ 01

Автор: 

налоги (3238) Пенсионный фонд (433) пенсия (2159) ЕСВ (16)


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Топ комментарии
+15
Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ - Цензор.НЕТ 8317
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03.12.2020 15:31
+13
При таком отношении в малому и среднему бизнесу - ФОПы просто вообще закроются.
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03.12.2020 15:31
+11
Так Коломой самый заслуженный пенсионэр.
Вся Украина ему должна с 2019 года скидываться.

Потому что у Коломойского есть свой преЗЕдент, а у Украины президента с 2019-го нет.
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03.12.2020 15:41
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Но все выплаты будут вовремя. Шмыгаль на пузе крест давал.
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03.12.2020 15:27 Ответить
при гройсмані в минулому році нарахували б 13-ту пенсію у грудні...
а чим цей грудень був би гірший при гройсмані? - а нічим...
ну, це при умові, канєшно, що голів ода і новостворених рда призначав би порошенко
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03.12.2020 16:14 Ответить
При Гройсмане была дыра в 200 ярдов в казне?
Пенсійний фонд за 11 місяців недоотримав 19,4 млрд грн надходжень від ОСВ - Цензор.НЕТ 4581
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03.12.2020 16:29 Ответить
акстись...это невозможно
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03.12.2020 17:23 Ответить
та все норм.... щас пенсионній поднимем до 40 лет страхового стажа и нормас....
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03.12.2020 15:29 Ответить
Лучше сразу 50 шоб наверняка!
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03.12.2020 15:31 Ответить
Так они уже дореформировались так, что с 40 летним стажем пенсия 2000 тысячи, АЖ на 130 грн больше минимальной!!!! Сцуки!!!!!!
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04.12.2020 09:51 Ответить
Интересно почему?
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03.12.2020 15:30 Ответить
Больше локдаунов выходного дня!
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03.12.2020 15:30 Ответить
Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ - Цензор.НЕТ 8317
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03.12.2020 15:31 Ответить
При таком отношении в малому и среднему бизнесу - ФОПы просто вообще закроются.
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03.12.2020 15:31 Ответить
Все должны жить хорошо , а хорошо жить - ещё лучше 😀😀😀
ФОПы за свои лопают , а вот слуги собрались чартером на мальдивы за счёт налогоплательщика ( и ФОПов в том числе )
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03.12.2020 15:38 Ответить
С чего бы?
Вчера платил за интернет Триолану, получатель денег ФОП ТюринР.В
И причём ФОП к триолану с его миллиардными доходами
Бедствуют рабочие в тех форах а владельцы жирую
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03.12.2020 16:30 Ответить
пройдите в жопу пожалуйста.
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03.12.2020 15:35 Ответить
доречі, якщо б і платили ті 1100 грн ЄСВ то це тільки половина мінімальної пенсії на сьогодні ..
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03.12.2020 15:39 Ответить
ну да каждая быдлоылитина может по одному киоску покрасить, им не до пенсов
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03.12.2020 15:46 Ответить
Пенсійний фонд за 11 місяців недоотримав 19,4 млрд грн надходжень від ОСВ - Цензор.НЕТ 582
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03.12.2020 16:09 Ответить
умный мальчик, сообразил общее быдлоылитное

один киоск красит
другой "будку" розбудовуе
будка как то двузначно звучит, но то такэ
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03.12.2020 16:32 Ответить
Пенсионный фонд недополучает финансирования, поскольку ожидает обновленной статистики от министерства здравоохранения. А та, заботясь об экономии государственного бюджета, не спешит бороться с пандемией, справедливо полагая, что чем больше стариков отдадут концы, тем легче финансовая нагрузка. Через год пенсионный фонд вообще окажется не нужен - стариков не останется, а молодые разбегутся.
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03.12.2020 15:34 Ответить
і це не жарт, в бюджет на 2021 рік "слуги" заклали на 9 млрд менше коштів ніж у 2020р.
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03.12.2020 16:12 Ответить
Виходить тільки я один дурень в серпні десятку заборгованості закрив)
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03.12.2020 15:35 Ответить
Главное что на зарплаты судьям КС хватило
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03.12.2020 15:37 Ответить
Уверен что у Игорь Валерича с денежными поступлениями все хорошо
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03.12.2020 15:37 Ответить
Так Коломой самый заслуженный пенсионэр.
Вся Украина ему должна с 2019 года скидываться.

Потому что у Коломойского есть свой преЗЕдент, а у Украины президента с 2019-го нет.
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03.12.2020 15:41 Ответить
Если так будете с ФОПами дальше обращаться, скоро вообще их не увидите.
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03.12.2020 15:39 Ответить
Значить буде більше дешевої, слухняної робочої сили. Беня з олігархами тільки "за".
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03.12.2020 15:53 Ответить
Хорошо бы! Если эти спекулянты-дармоеды все разорятся - стране только лучше будет. Это жулье все равно ничего не платит государству.
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03.12.2020 15:53 Ответить
Это еще хорошо!
Падение ВВП минимум 15%. Правительство отчитывается о росте зарплат.
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03.12.2020 15:41 Ответить
так починайте з перевірок приватних компаній великого бізнесу: ДТЕК, Метінвест, Арселор і т. ін. І настануть вам надходження..
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03.12.2020 15:43 Ответить
толи ещё будет.. это только часть ФОПов закрылась небольшая, а с 1го января их закроется 95% будет -250 млрд
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03.12.2020 15:45 Ответить
от шо вы начинаете??? всем пенсам нелегко! вон приЗЕдентские родители-пенсионеры как скудно-паскудно живут??? так этож родители самого преЗЕдента... а вы шо хотели???? э-эх!
Пенсійний фонд за 11 місяців недоотримав 19,4 млрд грн надходжень від ОСВ - Цензор.НЕТ 1497

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03.12.2020 15:46 Ответить
Хотелось бы увидеть долю чиновников в общем кол-ве пенсов и их долю в общих выплатах
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03.12.2020 15:51 Ответить
Вам нa мєнтов та прокурорiв у наступному роцi добавили? То в них заберiть на пенсiї.
Нє? Сцикотно, шо вони вас вiд народу на майданi потiм не будуть захищати? Ну то йдiть тодi нахєр, а не податки вам.
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03.12.2020 15:52 Ответить
люди любыми путями! покупайте квартиры золото сбережения накаплевайте потому что эти упыри кинут вам кость на старость в 60 евро.не платите ни копейки в пенсионный фонд
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03.12.2020 15:55 Ответить
Ну как вам любители писать что Фопы барыги, спекулянты, которые не платят налоги,вас же предупреждали, что закрытие малого и среднего бизнеса вас напрямую коснется, и вместо того чтоб встать на защиту людей которые платят ЕСВ, и потребовать от олигархов вернуть украденное и платить налоги, вы начали их травить, просто сюр какой то, люди пилят сук на котором сидя,а потом разводят руками а как же так случилось, почему нет пенсий,и это только начало, если весь малый и средний бизнес закроется, пенсии вы будите видеть только в своих фантазиях, и наверно это правильно если вы продолжите в том же духе, потому что за свою глупость нужно всегда платить, может тогда начнете думать.
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03.12.2020 15:55 Ответить
ШО? Хто то вспомнил про пенсионеров? Опять грабить будут!
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03.12.2020 15:56 Ответить
Зреет 3-й майдан. Быстрый и беспощадный.
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03.12.2020 15:57 Ответить
разве что в ваших фантазиях
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03.12.2020 17:25 Ответить
Это именно по этой причине отменили кассовые аппараты? Очень умно и логично. Откуда будут деньги если все бизнесмены хитросракие и не платят нихрена налогов. Прибыль не учтена, все на упрощенке, а от количества дорогих машин не пройти не проехать, рестораны, ночные клубы, курорты, заполнены "пострадавшими от карантина бизнесменами" и их бабами,
Все иностранцы из Европы, Турции удивляются количеству дорогущих авто на украинских номерах, говорят у них такого нет. "Бедная страна", говорите???
Почему в Европе кассовые аппараты не вызывают такого хипиша? Почему в нормальных странах они есть везде, даже в автобусах? А у нас даже билетов нет в маршрутках, наличные идут просто в карманы водил и их начальства.
И так везде. Как может существовать страна где не платятся налоги, где они списываются миллиардами олигархам, где нет прогрессивной шкалы налогообложения, а наоборот, существует предел дохода с которого должны платиться налоги, все что выше не облагается?
Кто, какие падлы напринимали такие законы? Их же четвертовать и адо на площади!
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03.12.2020 15:57 Ответить
Даже не сомневаюсь.
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03.12.2020 16:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/425163 причем тут адепты, если изначально девушка не понимает что такое ЕСВ, и как его платят, его нельзя утаить, ты или платишь или закрываешься, тут все просто, и наличие кассовых аппаратов не влияет на сумму ЕСВ, ну зачем наводить тень на плетень.
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03.12.2020 16:28 Ответить
Та все я понимаю, не дурнее других. Работников не оформляют,а если кого и оформляют, то платят официально минималку, остальное в конверт, поэтому и ЕСВ копейки или вообще отсутствует.
Я в курсе, не на Марсе живу.
Тут все связано. Бизнес полностью не подконтролен, проверок нет, наказания нет, делают что хотят.
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03.12.2020 17:08 Ответить
Ну так в чем дело, станьте предпринимателем, и платите все сборы и налоги, вам кто то мешает, пополнят пенсионный фонд, платит честно людям светлую достойную зарплату, купить РРО платить за его обслуживание?Тем более что по вашему никто не проверяет, никто не наказывает, никаких штрафов нет, просто бизнес рай какой то, для малого и среднего бизнеса, так в чем причина что вы при всем этом раю не хотите стать предпринимателем, а те как вы выражаетесь "хитросракие" должен хотеть все это оплачивать, содержать, вы понимаете что даже те ка вы выражаетесь копейки, исчезнут, потому что вы, и такие как вы, почему то не горите желанием платить ЕСВ , создавать рабочие места, платить остальные сборы и налоги, платит зарплату наконец людям, чего вы сидите, давайте начните платить налоги, наполнять бюджет, развивайте государство, или как ?Одни должны а вы нет? тогда кто тут хитросракие?
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03.12.2020 17:42 Ответить
Так работники сами соглашаются на зарплату в конверте вместо соцпакета
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03.12.2020 19:10 Ответить
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03.12.2020 16:01 Ответить
https://censor.net/ru/user/397592 причем тут кассовые аппараты, к ЕСВ? Светла вы понимаете что ЕСВ фиксированный сбор, и его платят в независимости, от того есть ли кастовый аппарат или нет, вы разберитесь пожалуйста в вопросе, почитайте законы, это же просто для умного человека, и вот связи с этим у меня к вам вопрос, почему вы не хотите стать предпринимателем, и заплатить ЕСВ в пенсионный фонд как Фоп, чтоб были пенсии, нанять работников, сделать рабочие места, платить им заплату, как делают это Фопы, или вы хотите чтоб кто-то платил, делал, а вы в сторонке, будете? Так кто же вы после этого?
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03.12.2020 16:19 Ответить
Кассовый аппарат это средство учета выручки, а так при десятках миллионов выручки можно спокойно декларировать что выручки и миллиона нету
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03.12.2020 16:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/316264 вперт, попробуйте, раз все так просто ка вы пишите, покажите на примере как сделать десятки миллионов выручки, как все утаить, бизнес это же просто, щелк пальцами и миллионные лопатой гребешь, грузишь апельсины бочками) Пробуйте, а я возьму поп корм, и посмотрю, как вы фискалов переиграете, вы же думаете что они глупые, ну что же дерзайте)
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03.12.2020 16:50 Ответить
Если все станут предпринимателями кто будет ваши драгоценные жизни спасать, роды принимать, детей лечить, учить? Вы думаете что пишете? И зачем на личности переходить? По теме пишите.
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03.12.2020 17:14 Ответить
Я как раз думаю что пишу, и медиков я не оскорблял, я на оборот за то что у вас было достойная зарплата, а вот вы почему начали оскорблять тех людей кто наполняет бюджет, с которого вам платят зарплаты, Фопы не враги вам, это одни из тех кто еще действительно платит налоги, и переживает за страну, но почему то их постоянно обливают помоями, я понимаю что это в основном при подачи тех у кого капиталы в оффшорах, так может начнем думать, кто действительно враг Украины, и с кого действительно нужно спросить, ведь крупный олигархический бизнес весь дотационный, в отличии от мало и среднего, например Косюк миллиарды получает с бюджета, но вы почему этим не возмущаетесь, а надо было.
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03.12.2020 17:55 Ответить
Я не оскорбляла тех "людей кто наполняет бюджет", я назвала хитросракими тех, кто как раз НЕ наполняет бюджет, тех, кто уклоняется от уплаты налогов, скрывает и не показывает реальные доходы, имею право.
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03.12.2020 19:36 Ответить
Подождите, вы написали цитирую " Откуда будут деньги если все бизнесмены хитросракие и не
платят нихрена налогов" , то есть вы всех бизнесменов обозвали ,а теперь пишите что не оскорбляли.
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03.12.2020 21:28 Ответить
Кто бы говорил у нас врачи танин бедные, что за поды пришлось отвалить 1500 у.е в виде материальной благодарности. Наверное они с этих денег все налоги уплатили))
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03.12.2020 19:15 Ответить
печаль...
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03.12.2020 16:02 Ответить
Надо развивать экономику,строить фабрики и заводы,у них одна надежда на фоны,ганьба
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03.12.2020 16:12 Ответить
"Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ." - зато в Израиль пенсии платят. - http://mignews.com/news/240814_155524_61848.html Каков размер пенсии? От 500 шек. (минимальная) до 1500-2000 шек. и выше, в зависимости от стажа (суммарного в СССР, СНГ), зарплаты, льгот .

1 новый израильский шекель равно 8,68 грн..
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03.12.2020 17:54 Ответить
винуваті платники єсв, більше ніхто. а особливо не винуваті податківці на місцях. мільйони, працюють в чорну. їх ніхто (не бачить). і через свою сліпоту, де хто дуже непогано жеве.
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03.12.2020 18:00 Ответить
Что значит недополучил,экономика не работает,ваш нелепый налог на зарплату убивает бизнес,дальше недополучиний будет только больше.
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03.12.2020 18:02 Ответить
Кстати, при Януковиче пенсии росли, росли и минимальная пенсия доросла до 119 $, а сейчас минимальная пенсия, после всех повышений, аж 62 $. Сколько нам нужно лет и сколько нужно поменять президентов, чтобы достичь уровня Януковича?
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03.12.2020 18:09 Ответить
Вредители Зе и 95й придумали ковид чтоб ПФ денег недополучил.
Инфа 100%.
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03.12.2020 20:57 Ответить
а чому недоотримали... невже коронавірус усе зїв. так наче і на дороги вистачило. щось не так схоже це натяк тонкий якби менше грошей у бюджет повертати. невже уряд прагне ще "пенсійний" майдан від кабміном отримати. пенсіонерам нічого буде втрачати. порвуть на фантікі.
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04.12.2020 00:55 Ответить
 
 