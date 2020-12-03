Пенсионный фонд за 11 месяцев недополучил 19,4 млрд грн поступлений от ЕСВ. ИНФОГРАФИКА

За 11 месяцев 2020 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) недополучил 19,4 млрд грн поступлений от Единого социального взноса. В ноябре расхождение с планом составило 1 млрд грн

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Планы по поступлению средств от уплаты единого социального взноса в январе-октябре 2020 года также были недовыполнен на 17,9 млрд грн.

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По состоянию на конец ноября 2020 года доходы ПФУ составили 416 млрд. грн, расходы – 435 млрд грн. Сообщается, что 251 млрд – собственные доходы, 165 млрд грн – средства полученные из госбюджета, направленные на финансирование пенсионных программ.

Согласно данным Пенсионного фонда план по поступлениям ЕСВ удалось выполнить только в январе. Самыми проблемными месяцами были апрель и май, когда Фонд недосчитался 3,7 и 3,4 млрд грн соответственно.