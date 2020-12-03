Турция, несмотря на локдаун, не будет закрывать авиасообщение и продолжит принимать туристов

Турецкие власти не планируют приостанавливать международное авиасообщение из-за роста числа заболевших COVID-19.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О приостановке авиасообщения речь не идет", - сказал Эрсой.

Министр отметил, что ограничительные меры, в частности, комендантский час, введенный в Турции с 30 ноября, не будут распространяться на иностранных туристов.

В начале недели президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях в связи с угрозой распространения коронавируса. С 1 декабря комендантский час введен с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Также в стране закрыты спортзалы, бассейны, сауны, в торговые центры допускается только определенное количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только на вынос, за исключением заведений на территории отелей.

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