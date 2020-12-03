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Новости Коронавирус и карантин
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Турция, несмотря на локдаун, не будет закрывать авиасообщение и продолжит принимать туристов

Турция, несмотря на локдаун, не будет закрывать авиасообщение и продолжит принимать туристов

Турецкие власти не планируют приостанавливать международное авиасообщение из-за роста числа заболевших COVID-19.

Об этом сообщил министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой на брифинге в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"О приостановке авиасообщения речь не идет", - сказал Эрсой.

Министр отметил, что ограничительные меры, в частности, комендантский час, введенный в Турции с 30 ноября, не будут распространяться на иностранных туристов.

В начале недели президент Турции Тайип Эрдоган объявил о новых ограничениях в связи с угрозой распространения коронавируса. С 1 декабря комендантский час введен с 21:00 до 5:00 в рабочие дни и с 21:00 пятницы до 5:00 понедельника. Также в стране закрыты спортзалы, бассейны, сауны, в торговые центры допускается только определенное количество посетителей и только по цифровому коду. Кафе и рестораны работают только на вынос, за исключением заведений на территории отелей.

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Через аэропорт Стамбула сейчас идёт основная перевалка - куда им закрываться?
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03.12.2020 15:40 Ответить
Якби Туреччина ще рекламно сповіщала, яка температура води на ї узбережжях, туристів би побільшало))
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03.12.2020 15:44 Ответить
Все шкуры конечно рады которые "отдыхают" там
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03.12.2020 16:42 Ответить
Я что-то не понял. Типа прилети в Анталью - посиди в номере?
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03.12.2020 17:08 Ответить
Пожалуйста, всех, кроме пригожинских.
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03.12.2020 17:43 Ответить
 
 