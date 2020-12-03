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Епифаний - послам G7: На оккупированных территориях Украины продолжаются гонения. Прошу ввести санкции

Епифаний - послам G7: На оккупированных территориях Украины продолжаются гонения. Прошу ввести санкции

Иностранные дипломаты стран "Большой семерки" (G7) обсудили с главами церквей и религиозных организаций состояние и дальнейшие перспективы демократического развития Украины.

Встреча состоялась в формате онлайн-конференции под сопредседательством митрополита Епифания, Предстоятеля Православной Церкви Украины, и временной поверенной в делах США в Украине госпожи Кристины Квин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Институт религиозной свободы.

Речь шла о ситуации с судебной реформой и последующими мерами, направленными на устранение коррупционных факторов, а также о противодействии пандемии COVID-19. Послы стран G7 и религиозные деятели акцентировали внимание на преследовании по религиозному признаку и притеснениях большинства религиозных общин на украинских территориях Крыма и Донбасса, временно оккупированных Россией.

Временная поверенная в делах США отметила, что международное сообщество, в частности США, будет продолжать мониторинг состояния с обеспечением прав человека на оккупированных территориях Украины и в дальнейшем будет поддерживать украинский народ в борьбе с агрессором, а также в процессе развития демократических институтов.

"К сожалению, сейчас не существует действенных внутренних механизмов, которые бы побудили оккупационные власти придерживаться хотя бы минимальных международных стандартов в данной сфере, прекратить притеснения и гонения. Единственным эффективным методом являются международные требования как на уровне отдельных стран, так и через международные организации - ООН и ОБСЕ. Прошу рассмотреть возможность введения дополнительных механизмов усиленного мониторинга ситуации в данной сфере и в случае ее ухудшения - внедрять против нарушителей надлежащие санкции", - отметил митрополит Епифаний.

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Участники встречи обсудили также роль религиозных сообществ в процессе миростроительства, как в контексте реинтеграции оккупированных территорий, так и в целом в украинском обществе.

Автор: 

G7 (833) церковь (1322) Епифаний (346)


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Топ комментарии
+14
Кацапы - завистливые, злобные, жлобные, коварные и жестокие создания.
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03.12.2020 15:49
+10
Кацапы туповатые, хамливые создания.
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03.12.2020 15:50
+10
Мало хто розуміє, як нам пощастило, що вибрали саме Епіфанія очолювати українську Церкву. Наша людина. Для нього Україна не порожнє місце. Крім того що патріотична, ще й прогресивна як для церковника.
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03.12.2020 16:09
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Кацапы - завистливые, злобные, жлобные, коварные и жестокие создания.
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03.12.2020 15:49 Ответить
Чё пачём шта пачему?
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03.12.2020 15:57 Ответить
Тяттери-ваттери, йоксель-москаль!
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03.12.2020 16:03 Ответить
Кацапы туповатые, хамливые создания.
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03.12.2020 15:50 Ответить
от рашки воняет гавном, ракетами,попами и новичком. А Невзоров.

.
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03.12.2020 16:13 Ответить
потому, что Бог осуществляет свою волю через людей, в данном случае через послов
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03.12.2020 16:14 Ответить
Точно. А на Донбассе осуществляет свою волю через кацапов и сепаратистов.
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03.12.2020 16:22 Ответить
А на Донбассе Он осуществляет свою волю через ВСУ - воинов Света, которые там сражаются с темными ордами кацапов и сепаратистов, соблазненных сатанистами в рясах РПЦ
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03.12.2020 16:56 Ответить
ВСУ и украинских добровольцев
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03.12.2020 16:58 Ответить
если бы Вы хоть раз прочли Библию, то не задавали бы подобных вопросов. Прочтите, какое-нибудь Евангелие, скажем от Матвея (глава 4) и Книгу Йова - всю, и потом постарайтесь ответить на свой вопрос сами.
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03.12.2020 17:27 Ответить
Молода людина, а мудра.
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03.12.2020 15:48 Ответить
Говорили,балакали- сіли,та й заплакали...
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03.12.2020 16:07 Ответить
Мало хто розуміє, як нам пощастило, що вибрали саме Епіфанія очолювати українську Церкву. Наша людина. Для нього Україна не порожнє місце. Крім того що патріотична, ще й прогресивна як для церковника.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:09 Ответить
 
 