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Новости Коронавирус и карантин
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К концу 2021 года объем доз вакцин от коронавируса составит 2 млрд, они должны быть доступны для всех, - ВОЗ

К концу 2021 года объем доз вакцин от коронавируса составит 2 млрд, они должны быть доступны для всех, - ВОЗ

Руководитель программ профильного отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках глобальной солидарности вакцина от COVID-19 должна быть доступной для всех, и я думаю, что это является и остается нашей главной предпосылкой", - заявил Датта.

По его словам, как ожидается, к концу 2021 года объем доз вакцин составит 2 миллиарда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые с сентября зафиксировано снижение числа заболевших COVID-19 за неделю, - ВОЗ

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Вся надежда только на долбо...ов, которым вакцина не нужна.
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03.12.2020 15:51 Ответить
Та я ж и не спорю. Могила всех рассудит.

Чем вас больше, тем нормальным людям лучше.
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03.12.2020 16:44 Ответить
Еще раз говорю - чем больше вас, долбо...бов, откажется тем лучше.

Так что я искренне рад за тебя.
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03.12.2020 16:49 Ответить
Никому, кроме групп риска, и не нужна. Как от гриппа - много ли вакцинировалось? Едва ли один процент.
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03.12.2020 17:49 Ответить
не сумніваюся,що в кінці 2021 року в українських аптеках з'явиться вакцина.
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03.12.2020 15:51 Ответить
Ну судя по предновогодним гонкам "химиков" , может быть и 22. С клубничным вкусом, с усиками, с ароматом хвои - рынок диктует правила. Давай з салом та часником.
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03.12.2020 15:53 Ответить
 
 