К концу 2021 года объем доз вакцин от коронавируса составит 2 млрд, они должны быть доступны для всех, - ВОЗ
Руководитель программ профильного отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В рамках глобальной солидарности вакцина от COVID-19 должна быть доступной для всех, и я думаю, что это является и остается нашей главной предпосылкой", - заявил Датта.
По его словам, как ожидается, к концу 2021 года объем доз вакцин составит 2 миллиарда.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чем вас больше, тем нормальным людям лучше.
Так что я искренне рад за тебя.