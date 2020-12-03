К концу 2021 года объем доз вакцин от коронавируса составит 2 млрд, они должны быть доступны для всех, - ВОЗ

Руководитель программ профильного отдела Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сиддхартха Датта заявил, что вакцину от коронавируса необходимо сделать доступной для всех.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В рамках глобальной солидарности вакцина от COVID-19 должна быть доступной для всех, и я думаю, что это является и остается нашей главной предпосылкой", - заявил Датта.

По его словам, как ожидается, к концу 2021 года объем доз вакцин составит 2 миллиарда.

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