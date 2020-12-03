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Новости
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Кадровые решения в Кабмине будут приниматься уже в следующем году, - "слуга народа" Кравчук

Кадровые решения в Кабмине будут приниматься уже в следующем году, -

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что вопрос о ротации в Кабинете Министров если и возникнет, то в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что если какие-то кадровые решения и будут, то уже в новом году. В этом году надо сконцентрироваться на голосовании за бюджет,.. на решениях, связанных с Конституционным судом", - отметила замглавы фракции.

Кравчук допустила, что кадровые вопросы рано или поздно должны появиться, поскольку до сих пор есть ряд министерств, которые возглавляют исполняющие обязанности.

Также читайте: Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский

Автор: 

Кабмин (14025) кадры (611) Кравчук Евгения (367)


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Топ комментарии
+3
После Мальдив.
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03.12.2020 15:57
+1
не спешите. Вам уже спешить некуда.
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03.12.2020 16:01
+1
первый президент и первый парламент который за почти 2 года не может разобраться с кадрами
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03.12.2020 16:15
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После Мальдив.
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03.12.2020 15:57 Ответить
Похоже, что между шапито и совковым домом престарелых.

Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников.

https://censor.net/ru/news/3234788/rada_planiruet_snyat_vozrastnye_ogranicheniya_dlya_chinovnikov
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03.12.2020 16:19 Ответить
Не было при совке хосписов. Правда шапито тоже не было.

Были только дома пристарелых, дурдомы и вытрезвители. Походу все именно к этому и идет.
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03.12.2020 16:33 Ответить
не спешите. Вам уже спешить некуда.
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03.12.2020 16:01 Ответить
первый президент и первый парламент который за почти 2 года не может разобраться с кадрами
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03.12.2020 16:15 Ответить
Второй ЗЕленый Кабмин поломался. Несите "новый".
Ограничение по возрасту уже сняли. Так что можно папу ЗЕ назначать
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03.12.2020 16:17 Ответить
Оптимистка, мля! В начале следующего года будет уже Байден! Чумаданы збырайтэ, зелюки тупорылые!)))
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03.12.2020 16:35 Ответить
 
 