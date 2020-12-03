Кадровые решения в Кабмине будут приниматься уже в следующем году, - "слуга народа" Кравчук

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что вопрос о ротации в Кабинете Министров если и возникнет, то в следующем году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что если какие-то кадровые решения и будут, то уже в новом году. В этом году надо сконцентрироваться на голосовании за бюджет,.. на решениях, связанных с Конституционным судом", - отметила замглавы фракции.

Кравчук допустила, что кадровые вопросы рано или поздно должны появиться, поскольку до сих пор есть ряд министерств, которые возглавляют исполняющие обязанности.

Также читайте: Ко многим главам ОГА есть вопросы и во фракции "СН", и у президента, ожидаем определенные кадровые изменения, - Вениславский