Кадровые решения в Кабмине будут приниматься уже в следующем году, - "слуга народа" Кравчук
Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук допускает, что вопрос о ротации в Кабинете Министров если и возникнет, то в следующем году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я думаю, что если какие-то кадровые решения и будут, то уже в новом году. В этом году надо сконцентрироваться на голосовании за бюджет,.. на решениях, связанных с Конституционным судом", - отметила замглавы фракции.
Кравчук допустила, что кадровые вопросы рано или поздно должны появиться, поскольку до сих пор есть ряд министерств, которые возглавляют исполняющие обязанности.
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Рада планирует снять возрастные ограничения для чиновников.
https://censor.net/ru/news/3234788/rada_planiruet_snyat_vozrastnye_ogranicheniya_dlya_chinovnikov
Были только дома пристарелых, дурдомы и вытрезвители. Походу все именно к этому и идет.
Ограничение по возрасту уже сняли. Так что можно папу ЗЕ назначать