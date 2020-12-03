Райсовет Жовквы не смог уволить главврача больницы, в которой из-за отключения электричества умерли пациенты на ИВЛ

Жовковский районный совет не смог провести внеочередную сессию, на которой должен был рассматриваться вопрос увольнения руководителя местной больницы, где из-за обесточивания недавно умерли пациенты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. На заседание пришли только 11 из 45 депутатов. Для кворума нужно не менее 23.

"У нас двое депутатов умерли, а 12 - сложили полномочия из-за избрания в другие советы. Семеро депутатов заранее предупредили о своем отсутствии на сессии", - сообщил журналистам председатель Жовковского районного совета Роман Горбань.

По его словам, больше совет не планирует собираться, поскольку как только состоится сессия Львовского районного совета, Жовковский районный совет утратит свою силу.

После ликвидации района имущество больницы, которое сейчас принадлежит райсовету, переходит в собственность Жовковской ОТГ. А личный состав - в подчинение Львовского районного совета.

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Примечательно, что на больничном сейчас находится и директор жовковской больницы Игорь Шевцив – он оформил его в день смерти пациентов. На сессию 3 декабря он не пришел.

Шевцив также является депутатом райсовета, прошел туда в 2010 году от "Партии регионов", в 2015 – от "ЕС" (на тот момент - БПП. - Ред.).

63-летний Шевцив работает директором Жовковской ЦРБ много лет. Суд уже три года рассматривает дело о его причастности к коррупции.

Напомним, 27 ноября в больнице г. Жовква скончались двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В больнице на 2 часа отключали электричество, и пациенты умерли от дыхательной недостаточности. Полиция открыла уголовное производство.

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил провести по всей стране проверку оборудования.