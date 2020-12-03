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Райсовет Жовквы не смог уволить главврача больницы, в которой из-за отключения электричества умерли пациенты на ИВЛ

Райсовет Жовквы не смог уволить главврача больницы, в которой из-за отключения электричества умерли пациенты на ИВЛ

Жовковский районный совет не смог провести внеочередную сессию, на которой должен был рассматриваться вопрос увольнения руководителя местной больницы, где из-за обесточивания недавно умерли пациенты.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Zaxid.net сессия не состоялась из-за отсутствия кворума. На заседание пришли только 11 из 45 депутатов. Для кворума нужно не менее 23.

"У нас двое депутатов умерли, а 12 - сложили полномочия из-за избрания в другие советы. Семеро депутатов заранее предупредили о своем отсутствии на сессии", - сообщил журналистам председатель Жовковского районного совета Роман Горбань.

По его словам, больше совет не планирует собираться, поскольку как только состоится сессия Львовского районного совета, Жовковский районный совет утратит свою силу.

После ликвидации района имущество больницы, которое сейчас принадлежит райсовету, переходит в собственность Жовковской ОТГ. А личный состав - в подчинение Львовского районного совета.

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Примечательно, что на больничном сейчас находится и директор жовковской больницы Игорь Шевцив – он оформил его в день смерти пациентов. На сессию 3 декабря он не пришел.

Шевцив также является депутатом райсовета, прошел туда в 2010 году от "Партии регионов", в 2015 – от "ЕС" (на тот момент - БПП. - Ред.).

63-летний Шевцив работает директором Жовковской ЦРБ много лет. Суд уже три года рассматривает дело о его причастности к коррупции.

Напомним, 27 ноября в больнице г. Жовква скончались двое пациентов, находившихся на искусственной вентиляции легких. В больнице на 2 часа отключали электричество, и пациенты умерли от дыхательной недостаточности. Полиция открыла уголовное производство.

Министр здравоохранения Максим Степанов поручил провести по всей стране проверку оборудования.

карантин (16729) врачи (1513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2895)


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Топ комментарии
+4
Приговорят к общественным работам на 10 сутук. Теперь в нашей стране это высшая мера социальной защиты.
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03.12.2020 16:08
+3
у нас люди не наказаны, из за или потом что. всегда найдеться какая то причина чтоб то ли убийца то ли вор то ли коррупционер не были наказаны. это явление касаеться и всех чиновников всех мастей. реально ответственное лицо в Украине это морда простого, рядового гражданина
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03.12.2020 16:13
+3
О чем и речь. Сатана Степанов не котролирует работу врачей, покрывает их халатность и преступления, сколько людей из-за этого поумирали. Эта мразота не закупила в достаточном количестве аппаратов ИВЛ, не обучила медперсонал как их использовать, не обеспечила бесперебойную подачу кислорода в больницы, не обеспечила достаточного количества коек в больницах для короновирусных больных. Не обеспечила нормальную работу сем. врачей, которые не лечат и не осматривают больных коронавирсом на дому и даже не звонят. Люди заболевают, их не лечат, они без лечения за пару дней отяжелевают, потом их уже перед смертью принимают в стационар, где они умирают пачками. Степанов - это убийца. и только зеленые сатанисты могут его держать министром при такой работе.
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03.12.2020 16:19
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Приговорят к общественным работам на 10 сутук. Теперь в нашей стране это высшая мера социальной защиты.
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03.12.2020 16:08 Ответить
Як що родичі померлих не прибьють!
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03.12.2020 16:13 Ответить
"Козел отпущения" по причине пропажи электричества - главврач больницы...
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03.12.2020 17:56 Ответить
По причине хранения нового генератора в гараже больницы!!!
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03.12.2020 17:57 Ответить
Тут все не просто! Главврач не имеет права его монтировать! Монтаж должны осуществлять подрядчики...
Надо разбератся.
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03.12.2020 17:58 Ответить
Почему главрач не разобрался? Может хотел его (генератор) списать и на дачу!
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03.12.2020 18:01 Ответить
Не исключено. а может на выполнение монтажных работ нужно провести тендер, на который никто не приходит потому что они хотели его протянуть за копейки да еще и с откатом.
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03.12.2020 22:05 Ответить
О чем и речь. Сатана Степанов не котролирует работу врачей, покрывает их халатность и преступления, сколько людей из-за этого поумирали. Эта мразота не закупила в достаточном количестве аппаратов ИВЛ, не обучила медперсонал как их использовать, не обеспечила бесперебойную подачу кислорода в больницы, не обеспечила достаточного количества коек в больницах для короновирусных больных. Не обеспечила нормальную работу сем. врачей, которые не лечат и не осматривают больных коронавирсом на дому и даже не звонят. Люди заболевают, их не лечат, они без лечения за пару дней отяжелевают, потом их уже перед смертью принимают в стационар, где они умирают пачками. Степанов - это убийца. и только зеленые сатанисты могут его держать министром при такой работе.
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03.12.2020 16:19 Ответить
у нас люди не наказаны, из за или потом что. всегда найдеться какая то причина чтоб то ли убийца то ли вор то ли коррупционер не были наказаны. это явление касаеться и всех чиновников всех мастей. реально ответственное лицо в Украине это морда простого, рядового гражданина
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03.12.2020 16:13 Ответить
Децентрализация в действии?
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03.12.2020 16:17 Ответить
А можно как-то Райсовету Жовквы перекрыть кислород?
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03.12.2020 16:35 Ответить
Шанси не захворіти залежать від поведінки кожної людини а не від лікарів. Від лікарів тут і так небагато залежить. А лікарів взагалі невистачає в усіх країнах під час такої пандемії.
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03.12.2020 17:04 Ответить
тут справа не в "захворіти", а в тому щоб вижити хворому!
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03.12.2020 17:57 Ответить
Звільнять на черговій сесії обовязково,бо помре від серцевого нападу.
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03.12.2020 18:30 Ответить
Одна сесія звільнить інша - призначить. За отримувані хабарі давно могли найняти спеців з РЕМу, щоб ті все змонтували і запустили. Але жаба задусить.
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03.12.2020 20:14 Ответить
 
 