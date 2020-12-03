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Приказ о списании старых вагонов был неправильным, и мы рады, что ГРС прислушалась к мнению промышленников, - эксперт

Приказ о списании старых вагонов был неправильным, и мы рады, что ГРС прислушалась к мнению промышленников, - эксперт

Пригодность железнодорожных вагонов должна определяться по их техническому состоянию, а для обновления подвижного состава власть должна предложить стимулы.

Об этом заявил председатель Ассоциации производителей цемента Украины "Укрцемент" Павел Качур.

Эксперт положительно оценил отказ Государственной регуляторной службы согласовать проект приказа Мининфраструктуры по сокращению срока эксплуатации вагонов, отметив, что возраст вагонов не является ключевым для определения его годности, главное - техническое состояние вагона.

"Пригодность вагонов следует определять не сроком, а их пригодным состоянием, потому что может быть срок один, а реальное положение совершенно непригодное для перевозки. То есть все стоят на позиции, что контроль за состоянием вагонов нужен, но это не должен быть контроль даты выпуска, а должен быть контроль реального состояния вагонов", - пояснил Качур.

По его мнению, для обеспечения обновления подвижного состава на железной дороге, власть должна предложить ряд стимулирующих механизмов, например, компенсировать часть стоимости вагона, если он отечественного производителя.

"У нас есть хороший пример поддержки производителей сельскохозяйственной техники. Если украинский потребитель покупает сельскохозяйственную технику, то идет компенсация несколько десятков процентов стоимости со стороны бюджета. Мне кажется, что если бы такой был применен принцип к покупке новых вагонов, то украинские частные компании могли бы вложить свои деньги ", - считает Качур.

Напомним, Государственная регуляторная служба (ГРС) не согласовала проект приказа, которым Мининфраструктуры собиралось сократить срок эксплуатации грузовых вагонов.

Впоследствии стало известно, что АО "Укрзализныця" предложила Министерству инфраструктуры компромиссное решение по ограничению срока службы вагонов. В частности, госкомпания предложила ограничить 33 годами только срок службы полувагонов, а использование зерновозов - сроком до 45 лет. Что касается всех других типов вагонов, по мнению УЗ, лучшим решением будет продолжение срока службы по техническому состоянию.

Но министерство экономики и его глава Игорь Петрашко 2 декабря созвали закрытое заседание, на котором собирались в ручном режиме, без представителей промышленности и бизнеса, заблокировать решение Государственной регуляторной службы. Об этом заявил глава Ассоциации "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Они хотели провести, не допустив представителей Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты, отраслевых ассоциаций. Это путь в никуда. И это отличительная черта вообще процедуры принятия именно этого приказа: все делается втихаря, без привлечения рынка и реальных людей, которые работают в этой сфере", - отметил Каленков.

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перевозки (519) вагоны (179)


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Бізнес хоче за рахунок бюджету оновлювати свої основні засоби,хороша ідея...Якщо в ручному режимі будуть сортувати придатний-непридатний це прямий шлях до корупції,думаю так і зроблять...Та й взагалі Україні вже непотрібно боротися з корупцією, бо вона перемогла, а переможців як відомо не судять)
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03.12.2020 16:05 Ответить
А почему за счёт бюджета? Коррупция это как раз, когда УЗ за счёт подобных решений пыталась убрать с железной дороги чужие вагоны, чтоб выбить место для своих
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03.12.2020 20:15 Ответить
а,що в УЗ вагони в кращому стані,та ну..
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03.12.2020 20:21 Ответить
та ще в гіршому)) це очевидний разводняк - бо в якийсь момент просто би стали відправки, а уз почала би вибивати бабки з бюджету, бо зупиняться платежі від контрагентів))
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03.12.2020 20:39 Ответить
Наконец-то нотки здравого смысла, хоть и не от самой УЗ. Конечно, важен не срок эксплуатации, а техническое состояние и только оно. При неправильной эксплуатации вагон можно угробить за 10 лет, а при должной использовании с ним и через 50 лет всё в порядке будет.
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03.12.2020 20:14 Ответить
 
 