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Пятерых жительниц Луганщины приговорили к условным срокам за организацию в 2014-м псевдореферендума

Пятерых жительниц Луганщины приговорили к условным срокам за организацию в 2014-м псевдореферендума

Одна женщина возглавляла на так называемом "референдуме" избирательную комиссию, еще четверо - входили в ее состав. Всех признали виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из осужденных - жительница поселка Таловое Станично-Луганского района - возглавила так называемую "участковую избирательную комиссию", отвечала за организацию голосования на так называемом "участке", лично координировала действия подчиненных "членов комиссии". Другие - жительницы поселков Таловое, Верховое Станично-Луганского района и села Степное Беловодского района участвовали в псевдореферендуме в составе "членов избирательной комиссии". Они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком незаконного волеизъявления, участвовали в подсчете голосов", - сказано в сообщении.

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Результаты так называемого "референдума" в дальнейшем использовали оккупанты, отметили в прокуратуре.

"Беловодским районным судом Луганской области осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком", - сказано в сообщении.

Автор: 

приговор (1209) прокуратура (5005) сепаратизм (11311) Луганская область (6493)


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Топ комментарии
+14
Паспорта "негромадян" їм, а не "умовно".
Дебiли, бл... (с)
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03.12.2020 16:01
+13
"к условным срокам" ?
премию еще падлюкам выпишите...
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03.12.2020 16:01
+6
По статьи за посягательство на суверенитет Украины, даже при условном сроке обязательно должно быть лишение гражданства Украины с депортацией на московию
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03.12.2020 16:07
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Правила форума Совет форумчан
"к условным срокам" ?
премию еще падлюкам выпишите...
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03.12.2020 16:01 Ответить
Паспорта "негромадян" їм, а не "умовно".
Дебiли, бл... (с)
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03.12.2020 16:01 Ответить
"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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03.12.2020 16:03 Ответить
И приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком, вручите пособие как переселенцам и торжественно проводите за поребрик что бы и там получили выплат для репрессироварованных.
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03.12.2020 16:06 Ответить
По статьи за посягательство на суверенитет Украины, даже при условном сроке обязательно должно быть лишение гражданства Украины с депортацией на московию
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03.12.2020 16:07 Ответить
А должны быть реальные сроки...
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03.12.2020 16:16 Ответить
Карать так карать.
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03.12.2020 16:29 Ответить
що за брєд? Завдяки подібним куркам в Україні сьомий рік йде війна, їм потрібно давати років п'ятнадцять і без будь яких послаблень.
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03.12.2020 16:30 Ответить
Позорная власть.
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03.12.2020 16:33 Ответить
Вот интересное правосудие по разным террористам, сепаратистам... Если поймали и судят то даю самые минимальные сроки, а то и совсем отпускают, если судят заочно то сроки довольно таки приличные.
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03.12.2020 16:34 Ответить
цяцькаются с этими сепарами-да им по 10 лет впаять и гражданство отобрать-
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03.12.2020 16:57 Ответить
те кто судил тоже сепары
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03.12.2020 17:23 Ответить
6 лет длилось следствие??? пипец!!!
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03.12.2020 17:48 Ответить
Это все-равно, что сказать: "Ай-яй-яй!".
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03.12.2020 18:08 Ответить
А почему не наградили?
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03.12.2020 18:20 Ответить
Эта страна стремится к саморазрушению...
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03.12.2020 20:21 Ответить
Интересно, как можно сидеть в тюрьме условно?
А судьи не пробовали получать зарплату и обедать условно...
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03.12.2020 21:20 Ответить
 
 