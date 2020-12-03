Пятерых жительниц Луганщины приговорили к условным срокам за организацию в 2014-м псевдореферендума

Одна женщина возглавляла на так называемом "референдуме" избирательную комиссию, еще четверо - входили в ее состав. Всех признали виновными в посягательстве на территориальную целостность Украины и приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

"Одна из осужденных - жительница поселка Таловое Станично-Луганского района - возглавила так называемую "участковую избирательную комиссию", отвечала за организацию голосования на так называемом "участке", лично координировала действия подчиненных "членов комиссии". Другие - жительницы поселков Таловое, Верховое Станично-Луганского района и села Степное Беловодского района участвовали в псевдореферендуме в составе "членов избирательной комиссии". Они формировали списки избирателей, выдавали местным жителям "бюллетени", следили за процессом и порядком незаконного волеизъявления, участвовали в подсчете голосов", - сказано в сообщении.

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Результаты так называемого "референдума" в дальнейшем использовали оккупанты, отметили в прокуратуре.

"Беловодским районным судом Луганской области осужденным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком", - сказано в сообщении.