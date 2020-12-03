Россия должна прекратить агрессию, забрав войска и наемников с территории Украины, - Кулеба
По мнению Дмитрия Кулебы, в настоящее время ОБСЕ должна уделять приоритетное внимание вопросам урегулирования конфликтов и преодоления их последствий для жизни людей.
Вооруженная агрессия РФ против Украины продолжает играть ведущию роль в перечне вызовов безопасности, а также грубо нарушает принципы и обязательства РФ в рамках ОБСЕ. ОБ этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на двухдневном заседаним Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Тиране, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомтсва Украины.
"Мы никогда не признаем нарушения своего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Россия должна прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности", - подчеркивает пресс-служба слова министра.
Кулеба заверил, что Украина остается преданной мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и в этом году четко продемонстрировала это своими активными практическими шагами в рамках Нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы.
"Необходимо восстановить уважение к базовым принципам и обязательств ОБСЕ. Нужно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение", - отметил министр.
Глава украинского внешнеполитического ведомства выделил особенно важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая фиксирует незаконную военную активность РФ на временно оккупированных частях Донбасса.
"Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают фиксировать образцы новейшего российского вооружения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Беспилотники миссии продолжают выявлять факты незаконного ввоза военной техники из России на суверенную территорию Украины из-за неконтролируемой участок российско-украинской государственной границы. Россия настойчиво препятствует этому мониторинга", - отметил министр.
Также в сообщении отмечается, что Кулеба представил государствам-участникам ОБСЕ инициативу "Крымская платформа", призванную способствовать координации международных усилий по деоккупации Крыма. Среди прочего он также призвал российскую сторону продемонстрировать волю к урегулированию конфликта, в частности в рамках Нормандского формата и ТКГ.
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А "сойтись где-то посредине"?! Ты в курсе, что шмаркля в своём жбане уже закончил войну?!
Или это опять "личное мнение, которое не отражает позицию жОПы?!
https://site.ua/kirill.sazonov/ Кирилл Сазонов
Шутят, что один счастливый «котовладелец» пытался показать питомцу, кто в доме хозяин. И для этого минут двадцать тыкал котика носом в документы на квартиру. Я не знаю, осознал ли в полной мере лохматый сожитель реальное положение вещей, но опыт интересный. Я бы с удовольствием его воспроизвел с некоторыми политиками, государственными деятелями и их сторонниками. Может, дойдет?
В самом деле, как вернуть разного рода прекраснодушных мечтателей в реальность? Всех этих Фокиных, Сивох, их старших товарищей и тех, кто поддерживает «сойтись посередине», «услышать голос Донбасса» и «людям не нужна война». Я сейчас не про реальную осознанную «Пятую колонну», те как раз с реальностью дружат. Врут людям, умышленно вводят в заблуждение, прикидываются сами наивными. Но сами они прекрасно понимают, что в самом деле происходит, куда они заманивают доверчивых и работа на врага под прикрытием - их осознанный выбор. Это не к нам в отделение, этим должны заниматься другие врачи из Службы Божьей Украины. Я собираюсь потыкать носиком в реальность именно тех, у кого с восприятием реальности определенные трудности.
Сегодня будем тыкать носиками в карту Молдовы и оккупированного Россией Приднестровья. Если кто не в курсе, то в трех предложениях суть. После отделения Приднестровья во многом по сценарию ОРДЛО там сидят российские войска, изображают миротворцев и охраняют свою базу и склады с оружием. Молдова двадцать лет интегрировала регион, как могла. Никакой блокады. Предприятиям Приднестровья те же возможности, что и предприятиям Молдовы. С вариантами экспорта продукции в ЕС в рамках ассоциации, которая есть у Молдовы, но отсутствует у РФ или непризнанных «республик». Паспорта, безвиз, социальные выплаты - все для вас. Что в результате? Ничего. Ровным счетом ничего. Ноль.
Прошли президентские выборы в Молдове. Победила проевропейский кандидат Майя Санду. Которая сразу выступила за вывод оперативной группы российских войск из непризнанного Приднестровья. По ее словам, российские военные должны уйти вместе с боеприпасами, которые охраняют в регионе. А что - войны нет, экономическое пространство общее, в выборах жители Приднестровья участвуют. То есть полная реализация условных «Минских соглашений» и никаких проблем. И что россияне? Согбрались и ушли, раз они там уже не нужны признанной государственной власти? Как бы не так.
Грустная лошадка, которую мы прекрасно знаем по переговорам (она в РФ глава МИДа) Сергей Лавров заявил, что предложение президента Молдовы… "безответственное". По словам Лаврова, Россия не планирует выполнять такое требование, ведь по их мнению вывод "миротворцев" не поможет урегулировать ситуацию в Приднестровье. В принципе, все. Что там Лавров собирается урегулировать и зачем там сомнительные «миротворцы» никто понятия не имеет. Мир, общая экономика, перспективы евроинтеграции, но… РФ не планирует уходить. И безответственно этого от агрессора требовать. Всем понятно? Где там носики тех, кто не понимает? Где мордочка того, кто предлагает найти компромисс и верит, что после выполнения ряда условий Кремля, российские военные сами уйдут из ОРДЛО?
Давайте сюда носики, я потыкаю их в карту Приднестровья. Может, хоть так дойдет?
Никуда они сами не уйдут. Какие бы уступки не делала Украина. Изменения в Конституцию, Особый статус на 50 лет, нейтралитет вместо евроатлантической интеграции - не важно. В конечном итоге после выполнения всех хотелок Кремля в ответ на просьбу уходить очередной или тот же Лавров скажет - безответственно требовать такое. Потому что это не способствует урегулированию.
Все, крапка. Должно на примере дойти до самых тупых…
Трайдент ще покукарікай ...
Димова завіса прохффеіОнала..
😁