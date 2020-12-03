Россия должна прекратить агрессию, забрав войска и наемников с территории Украины, - Кулеба

По мнению Дмитрия Кулебы, в настоящее время ОБСЕ должна уделять приоритетное внимание вопросам урегулирования конфликтов и преодоления их последствий для жизни людей.

Вооруженная агрессия РФ против Украины продолжает играть ведущию роль в перечне вызовов безопасности, а также грубо нарушает принципы и обязательства РФ в рамках ОБСЕ. ОБ этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем выступлении на двухдневном заседаним Совета министров иностранных дел ОБСЕ в четверг в Тиране, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомтсва Украины.

"Мы никогда не признаем нарушения своего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. Россия должна прекратить агрессию против Украины, забрать войска и наемников с территории Украины и полностью выполнить Минские договоренности", - подчеркивает пресс-служба слова министра.

Кулеба заверил, что Украина остается преданной мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта и в этом году четко продемонстрировала это своими активными практическими шагами в рамках Нормандского формата и работы Трехсторонней контактной группы.

"Необходимо восстановить уважение к базовым принципам и обязательств ОБСЕ. Нужно продолжать давление на Россию, чтобы заставить ее изменить поведение", - отметил министр.

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Глава украинского внешнеполитического ведомства выделил особенно важную роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая фиксирует незаконную военную активность РФ на временно оккупированных частях Донбасса.

"Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают фиксировать образцы новейшего российского вооружения на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Беспилотники миссии продолжают выявлять факты незаконного ввоза военной техники из России на суверенную территорию Украины из-за неконтролируемой участок российско-украинской государственной границы. Россия настойчиво препятствует этому мониторинга", - отметил министр.

Также в сообщении отмечается, что Кулеба представил государствам-участникам ОБСЕ инициативу "Крымская платформа", призванную способствовать координации международных усилий по деоккупации Крыма. Среди прочего он также призвал российскую сторону продемонстрировать волю к урегулированию конфликта, в частности в рамках Нормандского формата и ТКГ.