84,88%: Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир. ФОТО

Политик по имени Адольф Гитлер Уунон набрал почти 85% голосов на выборах в поселении Омпунджа на севере Намибии. Политик набрал 84,88 процента голосов избирателей. Он утверждает, что не стремится покорить весь мир.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Политик рассказал, что имя ему выбрал отец, который, вероятно, не очень хорошо понимал, чем именно известен Адольф Гитлер.

"В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком понял, что этот человек хочет покорить весь мир. Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу покорить Ошану (регион, где он выиграл выборы. - Ред.). Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - успокоил Адольф Гитлер журналистов.

Он признался, что немного стыдится своего имени, но не собирается его менять.

Также на Цензор.НЕТ: В России 90-летних стариков массово вызывают на допросы по делу о "преступлениях во время Сталинградской битвы". ДОКУМЕНТ

Намибия с 1884 по 1920 гг. была колонией Германии. Ряд улиц, мест и людей в стране до сих пор носят немецкие имена. Каждый год Намибию посещают 120 тыс. немецких туристов.