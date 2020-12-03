84,88%: Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир. ФОТО
Политик по имени Адольф Гитлер Уунон набрал почти 85% голосов на выборах в поселении Омпунджа на севере Намибии. Политик набрал 84,88 процента голосов избирателей. Он утверждает, что не стремится покорить весь мир.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Daily Mail.
Политик рассказал, что имя ему выбрал отец, который, вероятно, не очень хорошо понимал, чем именно известен Адольф Гитлер.
"В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком понял, что этот человек хочет покорить весь мир. Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу покорить Ошану (регион, где он выиграл выборы. - Ред.). Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - успокоил Адольф Гитлер журналистов.
Он признался, что немного стыдится своего имени, но не собирается его менять.
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Намибия с 1884 по 1920 гг. была колонией Германии. Ряд улиц, мест и людей в стране до сих пор носят немецкие имена. Каждый год Намибию посещают 120 тыс. немецких туристов.
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У нас Адольфыч победил в городе Хорьков, ничего не обещая и находясь в коме!))
👍🏽
Ну Слава Богу, Пронесло!
я я ляхтен гут дасыс фантастышь
просто якесь дежа вю
Тоді в нас ще є надія!
Правда, крім комунізму, в їхній, так би мовити, "ідеології" густо набодяжений чорний негро-расизм.
Ось що виголошував засновник SWAPO і перший президент Намібії Сем Нуйома:
Мы не можем примириться ни с одним белым правительством, неважно - либеральным или экстремистским. Нас также не интересует эта мультирасовая чепуха. Мы намерены смести с лица земли все следы белой цивилизации. Нам не нужны ни реформы, ни бантустаны, ни улучшение условий коренного населения. Всё, что мы хотим, - это полной независимости. Правление черных - или ничего!- Сэм Нуйома, председатель СВАПО, на выступлении в Танзании, 1970 год
Адольфов в мире десятки тысяч.
Хватит раздувать хер знает что из ничего.
Батько цього політика, звичайно, "молодець".
Слава еще одной Папуасиии!