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84,88%: Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир. ФОТО

Политик по имени Адольф Гитлер Уунон набрал почти 85% голосов на выборах в поселении Омпунджа на севере Намибии. Политик набрал 84,88 процента голосов избирателей. Он утверждает, что не стремится покорить весь мир.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Daily Mail.

Политик рассказал, что имя ему выбрал отец, который, вероятно, не очень хорошо понимал, чем именно известен Адольф Гитлер.

"В детстве я считал это совершенно нормальным именем. Только будучи подростком понял, что этот человек хочет покорить весь мир. Тот факт, что у меня есть это имя, не означает, что я хочу покорить Ошану (регион, где он выиграл выборы. - Ред.). Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - успокоил Адольф Гитлер журналистов.

Он признался, что немного стыдится своего имени, но не собирается его менять.

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Намибия с 1884 по 1920 гг. была колонией Германии. Ряд улиц, мест и людей в стране до сих пор носят немецкие имена. Каждый год Намибию посещают 120 тыс. немецких туристов.

84,88%: Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир 01

Автор: 

Африка (277) Гитлер Адольф (163)


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Топ комментарии
+71
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир - Цензор.НЕТ 6201
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03.12.2020 16:17
+67
Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 6821
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03.12.2020 16:26
+65
Большое дело!)))
У нас Адольфыч победил в городе Хорьков, ничего не обещая и находясь в коме!))
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03.12.2020 16:19
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Колоритная нигра и фамилия известная.
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03.12.2020 16:15 Ответить
С такой фамилией на расее все 100% получил бы..
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03.12.2020 17:39 Ответить
Иван Гавно сообщает о смене имени. Теперь его зовут Эдуард.
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03.12.2020 16:16 Ответить
Неееее, бубочка оманский.
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03.12.2020 16:21 Ответить
Адольф Гитлер победил на выборах в Намибии и пообещал не пытаться покорить мир - Цензор.НЕТ 6201
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03.12.2020 16:17 Ответить
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03.12.2020 16:23 Ответить
Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 6821
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03.12.2020 16:26 Ответить
😁
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03.12.2020 16:43 Ответить
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03.12.2020 21:50 Ответить
*******, пять баллов !!!
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03.12.2020 16:34 Ответить
с Вовы убогого такой же Гитлер..... как с улитки гоночный болид....
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03.12.2020 17:18 Ответить
неудобно как то получилось
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03.12.2020 16:17 Ответить
У нас политик с хфамилией ***** 85% не наберёт, но 20% получит точно)
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03.12.2020 16:19 Ответить
а как на счет адольфа виссарионовича путина
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03.12.2020 17:40 Ответить
Большое дело!)))
У нас Адольфыч победил в городе Хорьков, ничего не обещая и находясь в коме!))
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03.12.2020 16:19 Ответить
лавочки береги " сеня"
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03.12.2020 16:22 Ответить
Он там умеет "на ноль множить". Его там все боятся, остальные - уважают.
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03.12.2020 16:26 Ответить
Та да. Даже стреляли как-то испуганно!
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03.12.2020 16:29 Ответить
и жена шлюха полная он же куколдом всегда был
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04.12.2020 02:09 Ответить
Браво---ну очень сильно! Аж завидно что сам так не успел.
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03.12.2020 22:17 Ответить
щас уцусь
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03.12.2020 16:19 Ответить
Головне шо не кацап.
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03.12.2020 16:21 Ответить
О!!!
👍🏽
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03.12.2020 17:01 Ответить
Та ми й так бачимо!))
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03.12.2020 17:43 Ответить
" Это не значит, что я стремлюсь к мировому господству", - успокоил Адольф Гитлер журналистов."

Ну Слава Богу, Пронесло!
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03.12.2020 16:22 Ответить
Він почав з того, що створив потужну глибинну ідеологію і носіїв цієї ідеології - НСДАП.
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04.12.2020 18:30 Ответить
І закінчив свою промову так: - Sieg Heil!
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03.12.2020 16:23 Ответить
не
я я ляхтен гут дасыс фантастышь
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03.12.2020 16:40 Ответить
Если будет продолжаться такая политика МВФ то так оно и будет ,а оно и будет . И тех найдём на яхтах в Средисемном море .
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03.12.2020 16:24 Ответить
От якби він, ще й крім негра був циганським євреєм, то Адіка в гробу можна було б використовувати замість турбіни.
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03.12.2020 16:24 Ответить
Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 3139
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03.12.2020 16:27 Ответить
1206 року в степах Алтаю представника роду Борджигінів проголосили володарем світу. За 20 років він створив найбільшу суходільну імперію світу.
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03.12.2020 16:24 Ответить
Та я бачу, синку, шо ты не москаль!
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03.12.2020 16:25 Ответить
Ху&ло уже поздравило брателу?
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03.12.2020 16:26 Ответить
Сралін теж казав, що німці дружнє нарот, а воно он як вийшло, х...ло навіть Байдена не поспішає вітати.
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03.12.2020 17:11 Ответить
Ху&ло вітає Паркінсона.
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03.12.2020 17:52 Ответить
як викапаний!
просто якесь дежа вю
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03.12.2020 16:26 Ответить
.......ты зачем усы сбрил , ГИТЛЕР ???!!!! ))))
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03.12.2020 16:28 Ответить
Смотрите, если начнет что-то говорить про айн Омпунджа будьте начеку
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03.12.2020 16:31 Ответить
Адольф, ну той, теж мав північноафриканські гени, і не даремно тітка Берта Елена Амалія Ріфенштальтак захоплювалась досокналістю тіла спочатку арійців, а коли рейх рухнув то тоді і африканців.
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03.12.2020 16:36 Ответить
недавно писали, що одного фотографа, який захоплювався тілами неповнолітніх в СІЗО закрили, буде захоплюватись іншими тілами.
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03.12.2020 17:13 Ответить
Намибия вообще то была немецкой колонией так что неудивительно.
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03.12.2020 16:37 Ответить
Харків не був колонією однак свій Адольфович в нас є.
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03.12.2020 16:38 Ответить
немецкие солдаты делали в 1942 и 1943 в Харькове с украинскими девушками то, что русские солдаты делали потом с немецкими девушками в 1944 и 1945м. Так что, в Кернесе течёт арийская кровь. Тем более, даже СС не всегда могло разобраться, кто чистокровный ариец, а кто чистокровный еврей.
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04.12.2020 01:03 Ответить
Есть книжка "Адольф Гилер - основатель Израиля" в интернете есть - там как раз про то. каким "арийским" было ближайшее еврейское окружение австрийского еврея Гитлера.
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04.12.2020 01:09 Ответить
Ти почитай "Mein Kampf ", в оригіналі, а не перепродуй всяку х-ню...
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04.12.2020 13:44 Ответить
Гитлер уже не торт...
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03.12.2020 16:37 Ответить
Алоизович перевернулся в Кремле...
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03.12.2020 16:37 Ответить
Мир не покорит, но на Африку можна замахнуться.
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03.12.2020 16:40 Ответить
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 5926
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03.12.2020 16:41 Ответить
Адик, что с тобой?
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03.12.2020 16:42 Ответить
Щура, Вы знаете, как я уважаю негров, но этот похож на гориллу...
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03.12.2020 16:54 Ответить
Куди цей світ котиться...
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 3976
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03.12.2020 16:56 Ответить
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 1159
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03.12.2020 16:57 Ответить
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 2442
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03.12.2020 16:58 Ответить
Набрав 84%! Тобто, там зебільнутих - ще більше?!
Тоді в нас ще є надія!
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03.12.2020 17:06 Ответить
Немного на Иди Амина похож.
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03.12.2020 17:07 Ответить
Даже если смыть с него гуталин, всё равно не будет похож. А я то думал что Адик и там успел оставить потомство.
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03.12.2020 17:12 Ответить
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 1199
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03.12.2020 17:14 Ответить
А що,схожий,вуса приклей і не відрізниш.😁
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03.12.2020 18:16 Ответить
Ага, вот куда Мартин Борман слинял
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04.12.2020 01:05 Ответить
Тю, удивили! У нас в таборе сам Зеленский завелся! И ничего, поражали и забыли.
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03.12.2020 17:19 Ответить
Ленин же всегда живой, вот и Гитлер воскрес, почему-то фэйс цвета кирзового сапога, породу только испортил.
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03.12.2020 17:38 Ответить
Полежи ты в земле 75 лет,еще не такой фейс будет.
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03.12.2020 19:04 Ответить
У нас президент не лучше - Владимир Путинская Шваль Зеленский.
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03.12.2020 17:44 Ответить
Загорел, поправился...
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03.12.2020 17:53 Ответить
Мусить вимагати перерахунку. Бо, думаю, набрав 88,41...
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03.12.2020 18:01 Ответить
Так ему теперь пора баллотироваться в России, успех обеспечен! Только завоевать Солнечную систему надо бы пообещать,русские очень чувствительны к этому, и тогда-полный триумф!8*8
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03.12.2020 18:29 Ответить
84,88%: Адольф Гітлер переміг на виборах у Намібії і пообіцяв не намагатися підкорити світ - Цензор.НЕТ 5438
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03.12.2020 19:51 Ответить
Во Славу Рейха!
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03.12.2020 20:22 Ответить
Эта они по приколу его выбрали.
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03.12.2020 20:49 Ответить
а какая разница? ведь хуже не будет
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04.12.2020 01:06 Ответить
Сначала к власти приходит ху.знакто, потом творит ху.начто.
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03.12.2020 20:53 Ответить
А зря не хочет покорить. Мог бы попытаться хотя бы взять реванш у россии.
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03.12.2020 20:54 Ответить
Не верю! Усов нет
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03.12.2020 21:06 Ответить
....брат купи джинсы...
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03.12.2020 21:07 Ответить
Ой ***** ліл! 😂🤣
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03.12.2020 21:12 Ответить
ну шо ждём дуче... да да Бенито Муссолини на подходе... так шо бамбини Namibia über alles
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03.12.2020 21:18 Ответить
Адольф Гітлер, - запеклий комуняка (його партія SWAPO сповідує марксизм).
Правда, крім комунізму, в їхній, так би мовити, "ідеології" густо набодяжений чорний негро-расизм.
Ось що виголошував засновник SWAPO і перший президент Намібії Сем Нуйома:
Мы не можем примириться ни с одним белым правительством, неважно - либеральным или экстремистским. Нас также не интересует эта мультирасовая чепуха. Мы намерены смести с лица земли все следы белой цивилизации. Нам не нужны ни реформы, ни бантустаны, ни улучшение условий коренного населения. Всё, что мы хотим, - это полной независимости. Правление черных - или ничего!- Сэм Нуйома, председатель СВАПО, на выступлении в Танзании, 1970 год
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03.12.2020 22:44 Ответить
Не повезло нам із зеленським, набрав лише 73 %.
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03.12.2020 23:45 Ответить
Адольф Г. Ууон - так он будет подписываться на документах.
Адольфов в мире десятки тысяч.
Хватит раздувать хер знает что из ничего.
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04.12.2020 01:11 Ответить


Батько цього політика, звичайно, "молодець".
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04.12.2020 01:22 Ответить
А ви говорите,що у нас тільки дурні є. Он де ідіотизм найвищої "проби"!
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04.12.2020 08:25 Ответить
Адік ! Ввіді вайска , неважможно уже тірпеть єту Меркель!
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04.12.2020 09:31 Ответить
Где то в Берлине заметушилась госпожа Меркель)))
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04.12.2020 10:54 Ответить
В Намибии клоун круче зеля со своими видосиками и креативом в подметки не годится.
Слава еще одной Папуасиии!
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04.12.2020 12:42 Ответить
Реинкарнация? будет с Пуйлом конкурировать?
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04.12.2020 13:07 Ответить
Ему срочно нужно ехать на 9 мая в москву для вызова когнитивного диссонанса на болотах.
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04.12.2020 13:23 Ответить
 
 