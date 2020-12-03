Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ

Компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть заместителя главы Офиса президента Олега Татарова Александр Павлушин, получила от Киевсовета землю под застройку. Это произошло сразу после назначения Татарова в ОП.

Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, речь идет о почти полутора гектарах земли в Святошинском районе на Краснова, 33. Ее отдали компании в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса.

Проект этого решения был зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Татарова в ОП, а вот в повестку дня проект попал лишь в сентябре - уже после того как Татаров получил должность.

Компанию зарегистрировали в октябре 2019 года. Кроме тестя Татарова Александра Павлушина, ее владельцами также являются Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко. Фирма зарегистрирована на Антоновича, 131, где недвижимостью, по данным СМИ, владеет и сам Татаров, и его жена Татьяна.

Читайте также: Зеленский должен немедленно уволить Татарова, в противном случае он является соучастником, - Порошенко

Тесть Татарова родом из Кировоградской области, там он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. ФЛП занимается маршрутными перевозками и имеет соответствующую лицензию. Другой информации о его бизнесе журналистам найти не удалось, как и информации о достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.