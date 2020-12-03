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Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ

Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ

Компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть заместителя главы Офиса президента Олега Татарова Александр Павлушин, получила от Киевсовета землю под застройку. Это произошло сразу после назначения Татарова в ОП.

Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.

По данным журналистов, речь идет о почти полутора гектарах земли в Святошинском районе на Краснова, 33. Ее отдали компании в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса.

Проект этого решения был зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Татарова в ОП, а вот в повестку дня проект попал лишь в сентябре - уже после того как Татаров получил должность.

Компанию зарегистрировали в октябре 2019 года. Кроме тестя Татарова Александра Павлушина, ее владельцами также являются Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко. Фирма зарегистрирована на Антоновича, 131, где недвижимостью, по данным СМИ, владеет и сам Татаров, и его жена Татьяна.

Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ 01

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Тесть Татарова родом из Кировоградской области, там он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. ФЛП занимается маршрутными перевозками и имеет соответствующую лицензию. Другой информации о его бизнесе журналистам найти не удалось, как и информации о достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.

Киев (25483) застройка (710) Бигус (190) Татаров Олег (366)


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Топ комментарии
+71
Зеленскай не коррупционер! И не преступник! Он ваапще ничего не знал! Тем обиднее значит Янелоху будет отбывать пожизненное с конфискацией
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03.12.2020 16:43
+65
Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - Bihus.info - Цензор.НЕТ 5116
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03.12.2020 16:45
+57
Кому еще нужны доказательства, что зеленский - главный коррупционер в стране и главный враг неньки Украины?!
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03.12.2020 16:44
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зельман, **** жидівська, що ти витворяєш?
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03.12.2020 18:27 Ответить
Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7994
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03.12.2020 18:33 Ответить
а в москаликів слово "жопа" відсутнє, хоч срака є.
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03.12.2020 19:53 Ответить
Треба готовити для Зелепуцького ВІП-камеру. Чи може він,як слуга народу, не буде випендрюватись і сяде в загальну... Там його радо приймуть...
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03.12.2020 18:34 Ответить
Вірити у Зеленського. І плакати. І вірити.
https://www.youtube.com/watch?v=Zb0nFODrtCw
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03.12.2020 18:36 Ответить
А зачем информация о "достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса Источник: https://censor.net/ru/n3234839" если сам Зенелох 42 может "зуб дать" о том, что бабло есть.
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03.12.2020 18:43 Ответить
И еще для НАБУ и ДБР: пацаны эта земля по адресу ул. М. Краснова, 32 находится в промзоне недалеко от аэродрома завода им. Антонова. Там строить нельзя! Если стройка начнется - это сразу уголовное дело!
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03.12.2020 18:48 Ответить
Яке НАБУ, яке ДБР? Зараз і їх рішенням кантітуционного чи адміністратівнага розгонять *****, і Зє! напише в спортлото запит, чи правильно зробили. Ми ж живемо як на Канатчіковій дачі
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03.12.2020 19:13 Ответить
за Конституцією, перед будівництвом мають пройти громадські слухання; без протоколів підписаних мешканцями нічого будувати не можна ---- так є, зокрема, в ЄС, куди ми всі дуже прагнемо
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03.12.2020 22:59 Ответить
Нє, таки серед євреїв жидів більше...
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03.12.2020 19:14 Ответить
Альоша Арештович не впорається з підмиванням ж(ОП)и Єрмака
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03.12.2020 19:30 Ответить
Сволочи, разграбили всю Украину с приходом этой чумы зелёной, где ты взялся на нашу голову, сидел бы в своём квартале, да членом играл бы на рояле и веселил бы народ. Так нет, влез не в своё дело, а народ от этого страдает и нищим становится, за то ты, со своими олигархами-жидами жируете и Украину грабите.
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03.12.2020 19:37 Ответить
Зри в корень.

(с)
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03.12.2020 19:51 Ответить
Он не может просто сидєть,поскольку єму надо отработать у Коломойського бабки. Процесс запустілі і бабки сєйчас пошлі: таріфи раз, вигодниє договора на поставкі-два, рейдерство в банках, развал економікі( в мінусах всьо,что только можхет бить), стяжатєльство, покриватєльство, подкуп, вивод грошви( уже вивєдєно около 35 млрд.) за кордон( думається,что Зеленому тоже перепало). Ітог простой,как пуля в висок: СТРАНУ ВЄДУТ на ПОЛНИХ ПАРАХ к КАТАСТРОФЄ с каждим днем.і с каждим днем ми тєряєм своє,каздий із нас. Вмєсто консолідаціі сіл і солідарності во всьом....власть все дєлаєт в обратном---- так просто ГРАБІТЬ ЛЄГЧЄ. Судя по увєрєнності главного шутніка.....КРАХ уже скоро і лінять он тоже будєт скоро!
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03.12.2020 21:51 Ответить
Усім СН 2 м кв. за сотим кілометром - БЕЗКОШТОВНО
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03.12.2020 19:50 Ответить
ЗЕ-КОМАНДА КРИШУЄ КОРУПЦІЮ
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03.12.2020 20:35 Ответить
Тесть Татарова отримав землю під будівництво ЖК в Києві відразу після призначення зятя в ОП, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 71
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03.12.2020 22:18 Ответить
В турбо режиме.
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03.12.2020 22:39 Ответить
хасид какой то
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03.12.2020 21:00 Ответить
Щоби подолати корупцію її треба очолити......
Зеьеня заявив, що корупції вже немає???!
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03.12.2020 21:29 Ответить
Коли Бігус показав відео про Гладковського, на другий день Порошенко його звільнив і зебидло кричало до всрачки про баригу. Це вже який за рахунком корупційний зашквар клоуна, а бидо73% засунуло язик собі в дупу.
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03.12.2020 22:34 Ответить
Специально для украинских коллег. Татаров Олег, заместитель главы офиса президента Украины, завербован российскими спецслужбами ещё в сентябре 2011 года, имеет оперативный псевдоним "Кувшинов". При каких обстоятельствах, кем, к какому отделу, какого ведомства относится попробуйте докопаться сами, если не получится, мы поможем. Пока так, для понимания происходящего.
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03.12.2020 22:43 Ответить
так у татарова непогана платня - подвійна; ото люди влаштовуються...
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03.12.2020 23:01 Ответить
ну... по приколу проголосовали
так и живем
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04.12.2020 00:20 Ответить
Що спільного між Цемахом, беркутівцями, що розстріляли Майдан, Денисом Єрмаком та Олегом Татаровим?
Їх всіх відмазав від в'язниці найвеличніший лідер світу, несцикло і нелох 😡
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04.12.2020 08:26 Ответить
воно "відреагувало":
Про це він сказав у https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566 відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров https://detector.media/community/article/183076/2020-12-04-zastupnik-ermaka-zvernuvsya-do-pravookhorontsiv-cherez-sprobi-diskreditatsii-v-zmi/ звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.

https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/
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04.12.2020 21:11 Ответить
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