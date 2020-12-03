Тесть Татарова получил землю под строительство ЖК в Киеве сразу после назначения зятя в ОП, - СМИ
Компания "Дейринг Капитал", совладельцем которой является тесть заместителя главы Офиса президента Олега Татарова Александр Павлушин, получила от Киевсовета землю под застройку. Это произошло сразу после назначения Татарова в ОП.
Об этом сообщает Bihus.info, передает Цензор.НЕТ.
По данным журналистов, речь идет о почти полутора гектарах земли в Святошинском районе на Краснова, 33. Ее отдали компании в аренду на 10 лет для строительства жилого комплекса.
Проект этого решения был зарегистрирован в конце июля, за две недели до назначения Татарова в ОП, а вот в повестку дня проект попал лишь в сентябре - уже после того как Татаров получил должность.
Компанию зарегистрировали в октябре 2019 года. Кроме тестя Татарова Александра Павлушина, ее владельцами также являются Геннадий Пожарун и Людмила Мищенко. Фирма зарегистрирована на Антоновича, 131, где недвижимостью, по данным СМИ, владеет и сам Татаров, и его жена Татьяна.
Тесть Татарова родом из Кировоградской области, там он зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. ФЛП занимается маршрутными перевозками и имеет соответствующую лицензию. Другой информации о его бизнесе журналистам найти не удалось, как и информации о достаточном состоянии для покупки недвижимости в Киеве и старта строительного бизнеса.
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(с)
Зеьеня заявив, що корупції вже немає???!
так и живем
Їх всіх відмазав від в'язниці найвеличніший лідер світу, несцикло і нелох 😡
Про це він сказав у https://www.facebook.com/zelenskiy95/videos/2701907930059566 відеоблозі 4 грудня.
«Вчора я зробив велику дурницю: вирішив перед сном почитати новини в інтернеті. Ні, я чудово знаю, що відбувається, але хотів подивитися, як саме про це пишуть деякі сайти. І вони нагадали мені двір, де я виріс, та лавочку біля мого під'їзду. Ну таку, знаєте, типову, в кожному дворі України така є. Там цілодобово сидять жіночки. У них, здається, немає імен, тільки по батькові. І всі вони є носіями ексклюзивних сенсаційних новин», - сказав Володимир Зеленський.
Він також висловив незадоволення тим, що ЗМІ посилаються на власні джерела.
«Я нікого не хочу образити, але інколи здається, що деякі засоби масової інформації взяли цих жіночок на роботу, при чому на керівні посади. Факти, докази - ні. Лише одне: "Так повідомляє наше надійне джерело". Це дуже зручно, якщо що можна сказати: "Ми не винні, ми - поважне ЗМІ, просто наше надійне джерело виявилося не таким надійним"», - вважає президент.
Раніше заступник керівника Офісу президента Олег Татаров https://detector.media/community/article/183076/2020-12-04-zastupnik-ermaka-zvernuvsya-do-pravookhorontsiv-cherez-sprobi-diskreditatsii-v-zmi/ звинуватив ЗМІ в «дискредитації, брехні та публікації замовних матеріалів» й попросив правоохоронців провести розслідування.
https://detector.media/community/article/183097/2020-12-04-nikogo-ne-khochu-obraziti-zelenskii-porivnyav-zmi-z-zhinkami-na-lavochkakh-bilya-pidizdiv/