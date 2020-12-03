На медицину в бюджете-2021 выделят дополнительно 30 млрд грн, - "слуга народа" Кравчук

Законопроект о госбюджете на следующий год увеличивает финансирование медицины на 30 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это очень приземленный документ, который соответствует кризисному времени. Я знаю, что есть много нареканий по поводу финансирования медицины, но, тем не менее, на 30 млрд грн больше в 2021 году будет профинансирована медицинская отрасль, чем в этом году", - сказала Кравчук.

По ее словам, с точки зрения социальных стандартов, сохраняется такой параметр, как повышение минимальной заработной платы с первого января 2021 года до 6 тыс. грн.

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"И с 1 июля (минимальная зарплата. - Ред.) должна была быть 6,5 тыс. грн, но будет с 1 декабря - это тоже реалии бюджета. И хорошо, что мы сохраняем индексацию пенсий и доплаты пожилым людям - пенсионерам", - сказала нардеп.

Кравчук отметила, что при подготовке ко второму чтению законопроекта предлагается дополнительное финансирование Института рака и Охматдета.

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