РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11337 посетителей онлайн
Новости
846 15

На медицину в бюджете-2021 выделят дополнительно 30 млрд грн, - "слуга народа" Кравчук

На медицину в бюджете-2021 выделят дополнительно 30 млрд грн, -

Законопроект о госбюджете на следующий год увеличивает финансирование медицины на 30 млрд грн по сравнению с 2020 годом.

Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Это очень приземленный документ, который соответствует кризисному времени. Я знаю, что есть много нареканий по поводу финансирования медицины, но, тем не менее, на 30 млрд грн больше в 2021 году будет профинансирована медицинская отрасль, чем в этом году", - сказала Кравчук.

По ее словам, с точки зрения социальных стандартов, сохраняется такой параметр, как повышение минимальной заработной платы с первого января 2021 года до 6 тыс. грн.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заложенных в Госбюджете-2021 средств не хватит на вакцинацию и лечение COVID-19, - Нацслужба здоровья

"И с 1 июля (минимальная зарплата. - Ред.) должна была быть 6,5 тыс. грн, но будет с 1 декабря - это тоже реалии бюджета. И хорошо, что мы сохраняем индексацию пенсий и доплаты пожилым людям - пенсионерам", - сказала нардеп.

Кравчук отметила, что при подготовке ко второму чтению законопроекта предлагается дополнительное финансирование Института рака и Охматдета.

Также на Цензор.НЕТ: На медицину в Госбюджете-2021 заложен 161 млрд грн, зарплаты медикам повысят на 30%, - Шмыгаль

Автор: 

госбюджет (1186) медицина (2518) Кравчук Евгения (367)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
Да неужели? То-то Степанов так радуется, что аж воет. С чего бы это?
показать весь комментарий
03.12.2020 17:02
+1
Не на медецину, а на апарат міністерства... Розуміти треба... Телепні!
показать весь комментарий
03.12.2020 16:48
+1
Половину украдут в виде откатов, остальную половину рассуют по карманам врачи.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А фули. Выделить 30 ярдов от -300 ярдов - дело плевое.

Ну будет дыра в бюджете -330 ярдов. Я самих бабосиков можно ж еще напечатать.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:47 Ответить
за 30млрд. можно провакцинировать половину населения. Где они там нашли бабки на повышение зарплат?
показать весь комментарий
03.12.2020 17:12 Ответить
Не на медецину, а на апарат міністерства... Розуміти треба... Телепні!
показать весь комментарий
03.12.2020 16:48 Ответить
Залiзна Ви людина, чи дубина, пане Залiзняк! Не всi ж такi як саме ви, Кость!
показать весь комментарий
03.12.2020 17:59 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2020 19:02 Ответить
Половину украдут в виде откатов, остальную половину рассуют по карманам врачи.
показать весь комментарий
03.12.2020 16:52 Ответить
Да неужели? То-то Степанов так радуется, что аж воет. С чего бы это?
показать весь комментарий
03.12.2020 17:02 Ответить
Это на "Свободе слова" 30.11.2020 Гройсман (дал жару Зекоманде) раскрутил Степанова на инфу о том, что ему еще нужно около 57 млрд. (шоб медицина не сдохла), при этом, Грося сказал, значит, зная Министров, нужно примерно 30, Арахамия уловил, и вуаля, еще 30)
показать весь комментарий
03.12.2020 17:56 Ответить
Туркам верю. Своим не верю

https://ibigdan.livejournal.com/25971731.html Чок гюзель
«Мы хотим начать активно вакцинировать граждан уже в декабре. Подписан договор (с китайской компанией SinoVac - ред.) на поставку 50 млн доз вакцины, которая показала минимум побочных эффектов. В декабре получим 20 млн доз, в январе 20 млн доз, возможно увеличим закупку в феврале до 20 млн. Мы также обсуждаем закупку вакцины Pfizer. Закупим столько, сколько они смогут предоставить», - рассказал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.На медицину в бюджеті-2021 виділять додатково 30 млрд грн, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2643

«С 11 декабря мы начнем массовую вакцинацию, начав с медицинских работников. В приоритете находятся группы риска и работники сферы услуг», - отметил глава турецкого Минздрава.
https://news-turk.ru/2020/12/02/massovaya-vakczinacziya-startuet-11-dekabrya/ Источник
показать весь комментарий
03.12.2020 17:12 Ответить
https://bitter-onion.livejournal.com/3976280.html Британия начнёт массовую вакцинацию от ковида в ближайшие дни

Ну шо, фанаты ЗеТерпилы? Власть на деньги доноров по борьбе с ковидом дороги построила? Вот асфальтом и будете...Опубликовано https://www.facebook.com/ukrsvit.info/ Український світ https://www.facebook.com/ukrsvit.info/posts/3858837697494249 Среда, 2 декабря 2020 г.
показать весь комментарий
03.12.2020 17:19 Ответить
Летом, при курсе 29, минимальная зарплата в Украине составляла - €172. С первого января, минимальная зарплата будет составлять, только не смейтесь, €171. И где тут повышение? Плять, зебилы держат всю страну в дураках жонглируя инфляцией.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:21 Ответить
На медицыну выделят дополнительно 30 миллрд.грн., а на завышенные % по ОВГЗ , когда можно платить в грн. Максимум 6%, в валюте 3% ,что в средне 4, 5%, мародеры же с бюджета выплачивают в среднм 12, 5%, что на сумме долга в 85 миллрд.составляет 12, 5-4, 5×85= 6,8 миллрд. $ по курсу 28 - 190 миллрд,+25 миллрд.финансируют Зе э/э, плюс дороги, которые должны инвестиррваться за счет акциза и создание инвест.климата , а не бюджета, плюс другие траты, кругом бегом власть ворует при помощи схем миллрд.300, плююс наносит вред от замедления ВВП от высокой % ставки по ОВГЗ примерно на сумму переплаты - 190 миллрд, итого вреда от такого упраления причененный народу в сумме 490 миллрд. В год.
показать весь комментарий
03.12.2020 18:22 Ответить
Гіперлуп до Феофанії прокладуть ?
показать весь комментарий
03.12.2020 19:14 Ответить
Степанов заявил, что до 10 ярдов гривень не использовано. Т.е. деньги на медицину выделяются. Сейчас проблема - медицинский персонал. А вот кто разогнал санитарно-эпидемиологическую службу? Кто закрыл 300+ больниц, включая инфекционные и туберкулезные? Неужели один сывочолый мародер?
показать весь комментарий
03.12.2020 21:10 Ответить
на лечебный асфальт ???
показать весь комментарий
03.12.2020 21:31 Ответить
 
 