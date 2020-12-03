На медицину в бюджете-2021 выделят дополнительно 30 млрд грн, - "слуга народа" Кравчук
Законопроект о госбюджете на следующий год увеличивает финансирование медицины на 30 млрд грн по сравнению с 2020 годом.
Об этом заявила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Это очень приземленный документ, который соответствует кризисному времени. Я знаю, что есть много нареканий по поводу финансирования медицины, но, тем не менее, на 30 млрд грн больше в 2021 году будет профинансирована медицинская отрасль, чем в этом году", - сказала Кравчук.
По ее словам, с точки зрения социальных стандартов, сохраняется такой параметр, как повышение минимальной заработной платы с первого января 2021 года до 6 тыс. грн.
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"И с 1 июля (минимальная зарплата. - Ред.) должна была быть 6,5 тыс. грн, но будет с 1 декабря - это тоже реалии бюджета. И хорошо, что мы сохраняем индексацию пенсий и доплаты пожилым людям - пенсионерам", - сказала нардеп.
Кравчук отметила, что при подготовке ко второму чтению законопроекта предлагается дополнительное финансирование Института рака и Охматдета.
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Ну будет дыра в бюджете -330 ярдов. Я самих бабосиков можно ж еще напечатать.
https://ibigdan.livejournal.com/25971731.html Чок гюзель
«Мы хотим начать активно вакцинировать граждан уже в декабре. Подписан договор (с китайской компанией SinoVac - ред.) на поставку 50 млн доз вакцины, которая показала минимум побочных эффектов. В декабре получим 20 млн доз, в январе 20 млн доз, возможно увеличим закупку в феврале до 20 млн. Мы также обсуждаем закупку вакцины Pfizer. Закупим столько, сколько они смогут предоставить», - рассказал Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
«С 11 декабря мы начнем массовую вакцинацию, начав с медицинских работников. В приоритете находятся группы риска и работники сферы услуг», - отметил глава турецкого Минздрава.
https://news-turk.ru/2020/12/02/massovaya-vakczinacziya-startuet-11-dekabrya/ Источник
Ну шо, фанаты ЗеТерпилы? Власть на деньги доноров по борьбе с ковидом дороги построила? Вот асфальтом и будете...Опубликовано https://www.facebook.com/ukrsvit.info/ Український світ https://www.facebook.com/ukrsvit.info/posts/3858837697494249 Среда, 2 декабря 2020 г.