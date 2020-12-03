Ликвидирован конвертцентр с оборотом в 200 млн грн на Житомирщине, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен в Житомирской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Согласно обнародованным данным, в рамках досудебного расследования установлено, что организовали конвертцентр двое крупных производителей сельхозпродукции. Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализировали средства, полученные от продажи продукции не отраженной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц предпринимателей.

По заключению экспертов, в течение 2018-2020 годов злоумышленники вывели в тень почти 200 миллионов гривен. Устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству. Правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время следственных действий изъято более 1,4 миллиона "отмытых" гривен, более 20 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержащую сформированные документы и черновую бухгалтерию, доказывающие организацию сделки.

В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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Принимаются меры по наложению ареста на счета фирм, которые были задействованы в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджету нанесенного ущерба. Документирования злоумышленников проводили сотрудники Управления СБ Украины в Житомирской области совместно со следователями и оперативными подразделениями ГУ ГФС в Житомирской области под процессуальным руководством Житомирской областной прокуратуры.





