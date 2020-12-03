Суд в Беларуси лишил статуса СМИ новостной портал Tut.by: Наносил вред государственным интересам
Экономический суд Минска лишил один из крупнейших белорусских новостных порталов Tut.by статуса СМИ за якобы публикацию ложной информации.
Об этом сообщил сам портал, передает Цензор.НЕТ.
Так, Мининформации Беларуси заявило, что журналисты наносили ущерб государственным интересам в материалах о нарушении работы Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов, взяточничестве и работе силовиков.
В частности, сторона истца заявила, что журналисты в своем материале завысили суммы выплат работникам Комитета госконтроля (КГБ), а следовательно дезинформировали читателей о порядке распределения и расходования бюджетных средств. Также, по словам обвинения, публикация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях.
Ранее Министерство информационной политики направило журналистам портала 4 предупреждения за указанные публикации. По закону, Tut.by могли лишить статуса СМИ уже после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.
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Плата за русскую колбасу по 2:20.
Байцы ўкраінскага расфармаванага спецпадраздзялення «Беркут» стаялі плячом да пляча з баявікамі «Антимайдана». Ратуючы рэжым Януковіча многія «беркутаўцы» намагаліся патапіць абаронцаў Украіны ў крыві. Пасля перамогі Рэвалюцыі Годнасці многія з іх уцяклі не толькі ў дзяржаву-агрэсар РФ і акупаваны ёю Крым і частку Данбасу, але і ў Беларусь, у якой яны абараняюць ужо рэжым Лукашэнкі.
Спецрасследаванне: што абараняе «Беркут» у Беларусі. Частка І - на беларускай мове "https://novychas.by/hramadstva/specrassledavanne-szto-abaranjae-berkut-u-belar Новы час "
Вчера в шведском издании ETC https://www.etc.se/ledare/they-raped-me-truncheons-truth-about-lukashenkos-brutal-war-opposition-activists?fbclid=IwAR2-7zDg6D2b70pUWZWKRifid1Gm9xexeO5I_SYeyW5Hhm_C_2ApOAQusH4 вышла статья о белорусской девушке, подвергнувшейся жестокому изнасилованию силовиками. Происходило это не 9-11 августа, а уже после, во время одного из воскресных маршей. Сегодня «The Village" https://www.the-village.me/village/city/peraklad/286175-pytki опубликовало перевод.
Приведу лишь небольшой отрывок этого ужаса:
«Они были совершенно спокойны, когда пришли за мной, они позволили мне сказать несколько слов моим друзьям. Они лишь слегка держали меня за руку, когда вели в камеру. Они были тихими, не агрессивными. Я думала, они везут меня туда, чтобы просто задать несколько вопросов».
Она помнит, что камера или комната для допросов была примерно пять на пять метров, на потолке горели люминесцентные лампы. Окон не было. Как только дверь закрылась, они начали методичное изнасилование.
Анус, влагалище, рот. Они пустили в ход дубинки. Сначала она подумала, что они собираются бить ее по спине, а может быть, и по ногам. Но вместо этого они стянули с нее штаны. Она кричала и умоляла. Рассказала, где родилась, что училась в университете и за какую футбольную команду болеет - все, что могла придумать, чтобы найти общий язык с одним из мужчин. Но они продолжали, не говоря ни слова, даже друг другу.
«Я думала, что умру. Я чувствовала, что то, что они делают со мной, убьет меня, никто не может пережить что-то подобное. Они были похожи на машины, а не на людей».
Она то теряла сознание, то приходила в себя, но очнулась, когда силовики сломали ей зубы, заталкивая дубинку в рот. Она увидела их на полу - белые пятна в красной луже крови.
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Кристине потребуется срочная операция, за которой последует длительный период реабилитации. Она не может контролировать свой кишечник, все просто вытекает из нее. Она не знает, сможет ли когда-нибудь иметь детей. У нее осталось всего пять зубов.
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Я не знаю, что ещё написать. Всегда оставляю какие-то комментарии по поводу произошедшего, но тут у меня буквально нет слов. Добавить больше нечего.
Хуже фашизма. Самое дно.
Сайт Хартия97еще хуже. Там публикуют только истерические комментарии против Лукашенко.
Эйсмонт заразились COVID-19 после прививки российской вакциной. В слитом разговоре «Массандра» рассказала о своей болезни и о том, как из-за Таракана Сергиенко попал на ИВЛ.
В слитом разговоре (он состоялся утром 22 ноября) Эйсмонт жалуется на самочувствие. Просит Латышенка передать «шефу» (Лукашенко - прим.), что она не приедет «в штаб». Долго смущается, но все-таки намекает, что заразилась коронавирусом, несмотря на то, что привилась российской вакциной. «Честно говоря, меня накрыло», - признается собеседница. «Капец, слабость, с дивана не могу встать», - позже добавляет она.
https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://charter97.org/ru/news/2020/12/1/402444/ https://pluso.ru/
«Массандра» допускает, что заразилась на совещании по внешней политике 17 ноября. На той встрече присутствовал, по словам собеседницы, больной коронавирусом Игорь Петрович [вероятно, имеется в виду глава администрации Таракана Игорь Сергеенко]: ему пропускать мероприятие запретил «шеф». Женщина, будучи уже привитой российской вакциной от коронавируса, на совещании села рядом с ним. Игорь Петрович был без маски, чтобы не нервировать «шефа». Сейчас же, со слов собеседницы, Игорь Петрович на ИВЛ, у него все плохо.