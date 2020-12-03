Суд в Беларуси лишил статуса СМИ новостной портал Tut.by: Наносил вред государственным интересам

Экономический суд Минска лишил один из крупнейших белорусских новостных порталов Tut.by статуса СМИ за якобы публикацию ложной информации.

Об этом сообщил сам портал, передает Цензор.НЕТ.

Так, Мининформации Беларуси заявило, что журналисты наносили ущерб государственным интересам в материалах о нарушении работы Центральной избирательной комиссии во время президентских выборов, взяточничестве и работе силовиков.

В частности, сторона истца заявила, что журналисты в своем материале завысили суммы выплат работникам Комитета госконтроля (КГБ), а следовательно дезинформировали читателей о порядке распределения и расходования бюджетных средств. Также, по словам обвинения, публикация дискредитирует деятельность госорганов в сложившихся общественно-политических условиях.

Ранее Министерство информационной политики направило журналистам портала 4 предупреждения за указанные публикации. По закону, Tut.by могли лишить статуса СМИ уже после двух и более письменных предупреждений в течение одного года.

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