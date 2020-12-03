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Новости Коронавирус и карантин
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На пациента с коронавирусом выделяют в среднем 45 тыс. грн, - НСЗУ

На пациента с коронавирусом выделяют в среднем 45 тыс. грн, - НСЗУ

45 тыс. гривен выделяет Национальная служба здоровья на одного пациента с COVID-19 в инфекционном отделении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

На медикаменты в инфекционном отделении выделяют ежесуточно по 5 тыс. гривен на пациента, а в обычном - по 900 гривен. Лекарства предоставляются по клиническим протоколам Министерства здравоохранения, который регулярно модифицируется.

"Это средневзвешенный показатель. Если пациент находится в отделении два дня мы выделяем 45 тыс., и если находится 20 суток - тоже. Этих денег абсолютно хватает. Больницы по Украине в среднем тратят на одного пациента 35 тыс. гривен, то есть 10 тыс. еще остаются неиспользованными", - заявил Виленский.

За пребывание пациента в обычном отделении больницам платят до 12 тыс. гривен.

Этими средствами, сообщил чиновник, распоряжается главный врач учреждения, но тарифы рассчитаны так, чтобы денег хватало на пациента в любом состоянии. Кроме "ковидного" пакета, медицинские учреждения, где лечатся пациенты с COVID-19, получают от НСЗУ деньги на "обычное" лечение, это так называемые "основные пакеты".

"Туда входит и хирургическая помощь, и терапевтическая помощь. Сегодня таких пациентов почти нет, следовательно больница может аккумулировать средства для оказания бесплатной медицинской помощи", - заявил Виленский.

Также читайте: Заложенных в Госбюджете-2021 средств не хватит на вакцинацию и лечение COVID-19, - Нацслужба здоровья

Автор: 

карантин (16729) лечение (922) НСЗУ (171) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Виленский Андрей (17)


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Топ комментарии
+9
Шо за бред?
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03.12.2020 17:23
+6
на бумагах только выделяют, а по факту выводят в офшоры, пациенты за всё платят сами!
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03.12.2020 17:34
+5
Я переболел, и на меня государство не выделило ничего. Всё было за мой счёт. Но я не лежал в больнице. Те кто там лежал, залетели примерно на 45000 гривен.
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03.12.2020 17:26
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Шо за бред?
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03.12.2020 17:23 Ответить
Подпадает под определение - "галимый трындёж", мягко говоря.
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03.12.2020 17:39 Ответить
Почему бред. На кого-то "больного" в Феофании и миллион можно, а кому-то дырку от бублика. Еще медикаменты - одним бесплатно, другим кукиш с маком. Но в среднем по "палате" у всех по 45 тыс. грн.
На пацієнта з коронавірусом виділяють у середньому 45 тис. грн, - НСЗУ - Цензор.НЕТ 4318
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03.12.2020 18:27 Ответить
и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский - знатный сказочник
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03.12.2020 17:24 Ответить
Я переболел, и на меня государство не выделило ничего. Всё было за мой счёт. Но я не лежал в больнице. Те кто там лежал, залетели примерно на 45000 гривен.
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03.12.2020 17:26 Ответить
А не платить главврачу-взяточнику не пробовали?
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03.12.2020 17:36 Ответить
ты шизанутое? в день только лекарств нужно на 3000-3500, а если нормальных, то умножай на два. плюс несчастным медсестрам хотя бы 50 грн за капельницу, и плюс еда. а по уму, добавь за палату 1000 грн.
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03.12.2020 17:48 Ответить
Для главврача, поборы с пациента, это нулевой вариант. Достаточно лечащего
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03.12.2020 18:35 Ответить
тогда за что, платит сам пациент, те же 30 тысяч?
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03.12.2020 17:26 Ответить
за асфальт?
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03.12.2020 17:28 Ответить
Так это надо спросить у гавврача. У нас все любят государство винить, вот только воруют все на местах.
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03.12.2020 17:35 Ответить
Мені зажди було цікаво, що в голові у людей, які вважають, що їх хтось має лікувати за мізерну зарплату.
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03.12.2020 19:47 Ответить
на какого пациента? на того видосного-бедоносного или тех которые в Феофании?
а тогда чего ж в большинстве своем горемыки лечатся за свой счет!??
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03.12.2020 17:28 Ответить
на бумагах только выделяют, а по факту выводят в офшоры, пациенты за всё платят сами!
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03.12.2020 17:34 Ответить
Да все выделяют, у главврача спросите где деньги.
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03.12.2020 17:37 Ответить
З якого це дуба треба впасти? Недавно ж Степанов заявляв щоби в лікарню треба брати гаманець і платити за ліки!
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03.12.2020 17:36 Ответить
Херассе, бабулесы пациенту оказывается и даром не нать?
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03.12.2020 17:40 Ответить
ВОРОВСТВО МИР НЕ ВИДІВАЛ,,,,такого ***** ства был в 22 больнице харькова (инфекционная) платил в среднем за лекарства 1200 грн в ДЕНЬ!!!!! был после этого в ОКБ Харькова долечивался .... 1100-1300 в день .... в больнице медперсонал-никакого тягла не применял итог 22 дня *в среднем на 1200получается.....ДО ХРЕНА...о. главы НСЗУ Андрей Виленский.ОТДАЙ МНЕ МОЁ БАБЛО КОТОРОЕ ТЫ ВЫПЛАТИЛ БОЛЬНИЦАМ М ФАРМАЦЕВТАМ!!!!
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03.12.2020 17:41 Ответить
Я тоже из Харькова. У меня соседи муж с женой оба заболели простой пневмонией, их госпитализировал. Платили из своего кармана каждый день по 2 тыс. гривен за каждого. Это их сын мне рассказал.
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03.12.2020 18:43 Ответить
Навіть якщо половину - то це неаби який стимул мати побільше "ковідників".
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03.12.2020 17:42 Ответить
выделяют в среднем 45 тыс. грн..

Наверное это самый грандиозный распил бабла...
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03.12.2020 17:53 Ответить
воровать что-то надо и еще добавить что 25 вносит сам больной
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03.12.2020 18:06 Ответить
Берегите себя . Не рассчитывайте на "выделения" .
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03.12.2020 18:16 Ответить
вчера какое то ху...ло коворило что Украинци бояться чеков и по этому не лечаться в ковид центрах. где деньги деваете, *******? если больници чеки пыписивают!!!!!!!
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03.12.2020 18:32 Ответить
В США за госпитализацию с диагнозом "ковид" клиника получает от государства 13 тыс., а если с подключением к ИВЛ - 29 тыс. В Германии за смерть с диагнозом "ковид" клиника получает 10 тыс. евро.
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03.12.2020 18:40 Ответить
На ковид сейчас только ленивый не зарабатывает.
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03.12.2020 19:02 Ответить
Выделяют? Может отмывают?
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03.12.2020 19:03 Ответить
Батя лежит все за свои деньги покупаем.тест првда бесплатно сделали правжа сказали может вернут
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03.12.2020 19:30 Ответить
Охренеть.. А я дома за свои пережила этот гребаный ковид...
Еще и с семьей прощалась.. Когда колбасило так что думала все капец.. Да и счас постоянно кашляю.. Врач сказала еще месяца три а то до полугода восстанавливаться

Задолбали.
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03.12.2020 20:20 Ответить
 
 