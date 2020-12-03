На пациента с коронавирусом выделяют в среднем 45 тыс. грн, - НСЗУ

45 тыс. гривен выделяет Национальная служба здоровья на одного пациента с COVID-19 в инфекционном отделении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом заявил и.о. главы НСЗУ Андрей Виленский.

На медикаменты в инфекционном отделении выделяют ежесуточно по 5 тыс. гривен на пациента, а в обычном - по 900 гривен. Лекарства предоставляются по клиническим протоколам Министерства здравоохранения, который регулярно модифицируется.

"Это средневзвешенный показатель. Если пациент находится в отделении два дня мы выделяем 45 тыс., и если находится 20 суток - тоже. Этих денег абсолютно хватает. Больницы по Украине в среднем тратят на одного пациента 35 тыс. гривен, то есть 10 тыс. еще остаются неиспользованными", - заявил Виленский.

За пребывание пациента в обычном отделении больницам платят до 12 тыс. гривен.

Этими средствами, сообщил чиновник, распоряжается главный врач учреждения, но тарифы рассчитаны так, чтобы денег хватало на пациента в любом состоянии. Кроме "ковидного" пакета, медицинские учреждения, где лечатся пациенты с COVID-19, получают от НСЗУ деньги на "обычное" лечение, это так называемые "основные пакеты".

"Туда входит и хирургическая помощь, и терапевтическая помощь. Сегодня таких пациентов почти нет, следовательно больница может аккумулировать средства для оказания бесплатной медицинской помощи", - заявил Виленский.

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