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Новости Коронавирус и карантин
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С самим COVID-19 бороться не нужно, проблема в сбое иммунной системы, - инфекционист Дубровский

С самим COVID-19 бороться не нужно, проблема в сбое иммунной системы, - инфекционист Дубровский

Врачи борются не с самим коронавирусом, а с последствиями его попадания в организм человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что тяжелые случаи течения болезни связаны не непосредственно с коронавирусом.

"Все тяжелые случаи связаны не с самим коронавирусом напрямую. Это знает каждый практикующий врач. Это иммунный сбой идет - цитокиновый шторм, отек легких. Коронавирус - это только пусковой механизм. Он напал на организм человека, его иммунная система неправильно его распознает, как нечто очень страшное, сходит с ума и уничтожает вместе с вирусом все на своем пути. Поэтому с самим коронавирусом бороться не нужно, с ним уже борется иммунная система. Нам нужно иммунную систему вернуть в нормальное русло. Вся наша терапия на это и направлена", - сказал он.

Смотрите также: Карантин выходного дня существенно не повлиял на распространение коронавируса, - инфекционист Дубровский. ВИДЕО

Врач заявил, что в 80% случаев люди переносят коронавирус без проблем.

"И все препараты, которые нам пытаются ввести, возможно, они подействуют, возможно, нет, но их механизм действия точно не самый главный. Идет сильный научный поиск того, как повлиять на саму эту цепочку, где идет иммунный сбой. И это гораздо перспективнее и важнее в контексте коронавируса. 80% перенесут без проблем, их не нужно даже трогать. А в тяжелых случаях мы боремся с неправильным ответом иммунной системы", - сказал он.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Инфекционист Голубковская заболела и теперь в дополнение к звездам Степанову и Ляшко у Цензор представляет своим читателя нового рассказчика - г-на Дубровского.
Встречаем, любим и жалуем)))
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03.12.2020 17:35
+5
Розтолкував називається...
Кинув поживу таксистам і парикмахєршам.
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03.12.2020 17:36
+5
Шо, взагалі інтернет пошук, для тебе terra incognita?
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03.12.2020 17:40
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Инфекционист Голубковская заболела и теперь в дополнение к звездам Степанову и Ляшко у Цензор представляет своим читателя нового рассказчика - г-на Дубровского.
Встречаем, любим и жалуем)))
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03.12.2020 17:35 Ответить
мабуть, після «чипів Гейтса», дочитався нарешті про «цитокіновий шторм»
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03.12.2020 17:38 Ответить
Ээээ. Я сказал "любим и жалуем" а не "стебем и высмеиваем"... хотя...
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03.12.2020 17:42 Ответить
Да уж, на чем этот рассказчик основывает свои выводы не сказал. Он инфекционист, а не исследователь - ученый. Трепаться можно каждому, вон Степанов трепится каждый день, а украинцы пачками вымирают от короны, без кислорода, без своевременного лечения, без элементарных условий для выживания.
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03.12.2020 18:23 Ответить
Эти выводы уже давно обоснованы в учебнике реаниматологии любого года выпуска. ОРДС на фоне вирусных пневмоний известен уже очень давно
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03.12.2020 18:51 Ответить
Тут другой вопрос, зачем на Цензоре это печатать? Там и без цитокинового шторма осложнений хватает. И давайте здесь будем оценивать степени влияния того или иного фактора на развития болезни и возможных осложнений.
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04.12.2020 00:11 Ответить
Может затем, чтобы идиоты при каждом чихе не бежали в аптеку за чем-нибудь от коронавируса? Ну и для того, чтобы люди поняли, что та дрянь, которую закупил Степанов, была не нужна. Кстати, они вписали в протокол Биовен, который представляет собой обычный иммуноглобулин ( не противоковидный - там нет антител к ковиду). Говорят, что 2 дня применения этого чудофуфломицина стоит до 20 тыс. грн.
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04.12.2020 01:38 Ответить
Ну ось хоча б тут є про все, що каже Дубровський https://www.youtube.com/watch?v=GhL2FPcBHHQ
Десь в мережі є переклад, думаю не важко знайти.
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03.12.2020 20:00 Ответить
если в кресле Президента Украины мы видим мелкого клоуна, приЗЕденыша, естественно на экраны поперла вся шушера, которая раньше знала свое место. быдло73 хавает.
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03.12.2020 17:38 Ответить
Приятного Вам аппетита.
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03.12.2020 18:06 Ответить
всегда интересно послушать, что говорят умные специалисты
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03.12.2020 17:43 Ответить
Розтолкував називається...
Кинув поживу таксистам і парикмахєршам.
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03.12.2020 17:36 Ответить
Похоже "Цитокиновый шторм" у него в голове.
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03.12.2020 17:38 Ответить
Шо, взагалі інтернет пошук, для тебе terra incognita?
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03.12.2020 17:40 Ответить
Он описал журналистам ОРДС и он не виноват, что они подали это как сенсацию.
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03.12.2020 17:42 Ответить
При чем он не сказал какой шторм или цунами вызовет вакцина от короны. Скромно умолчал.
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03.12.2020 18:26 Ответить
Т.е. убивает не коронавирус, и даже не осложнения от него, а собственная иммунная система?
А смерть от корны считать самоубийством?
Хотя, в чём то всё правильно. Пока досконально не изучат действие вирусов, лечение будет действовать 50х50.
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03.12.2020 17:39 Ответить
Оно ВІЛ вивчили, а вакцини, так і нема до цих пір.
А вже близко 40 років шукають.
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03.12.2020 17:42 Ответить
А что он неправильно сказал?
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03.12.2020 17:52 Ответить
Для людей які не розрізняють Т-кіллерів від Т-хелперів все неправильно
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03.12.2020 19:33 Ответить
Действие подобных вирусов досконально изучено еще на примере первой вспышки SARS в 2002 году (он на 80% по геному совпадает с SARS-CoV-2).
А вообще тему респираторных вирусов полностью раскрыли еще в XX веке, ничего неизученного в их поведении не осталось.
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03.12.2020 17:56 Ответить
Вы уверены, что полностью изучили? Почему тогда боремся как-попало?
Почему ВОЗ умалчивает, что вирус имеет размер 0,1 микрона, и обычные маски до *** дверцы.
Где общедоступная информация, что вирус проникает в организм через любые слизистые оболочки? Т.е. через глаза, уши, ранки на теле ...
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04.12.2020 09:57 Ответить
Так это справедливо для любого ОРДС, а не только при COVID-19.
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03.12.2020 17:40 Ответить
Все позакривали, ні працювати ні спортом займатись. Де той імунітет візьметься?
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03.12.2020 17:41 Ответить
Так отож...
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03.12.2020 17:43 Ответить
иммунитет -он или есть,или он ослабленный,вплоть до иммунодефицита.
а спорт может как укрепить,так и угробить его
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03.12.2020 17:56 Ответить
Он еще как раз может быть просто кривым - о чем этот дубровский и говорит.
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03.12.2020 17:58 Ответить
Да, спорт это хорошо, но нужно знать меру как и во всем.
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03.12.2020 17:58 Ответить
Точно, иммунитет борется с вирусом исходя из тактики "из пушки по воробьям". Отсюда и такая реакция организма. Ослабленный иммунитет - тоже не сахар: усталость, ломота. Мера - наше все!
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04.12.2020 08:09 Ответить
Вам заварили выход из спальни? Заниматься спортом можно не только в говноклубе.
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03.12.2020 18:00 Ответить
Ну я не знаю насчет говноклуба... Теоретически можно, практически это малореально для большинства народа.
Кому-то помагал бассейн и сауна, зимой в ополонке купаться теперь, чтоли?
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03.12.2020 18:10 Ответить
А шо не бегать? Универсальный спорт!
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03.12.2020 18:11 Ответить
Бегать - на коленки не очень здорово. Ходить можно, часа 2 в день. Хочется нагрузки на остальные части тела.
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03.12.2020 18:16 Ответить
Если ты боишься бегать,то и остальное не поможет.
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03.12.2020 18:23 Ответить
Всё верно. Но в бассейне просто рассадник бактерий с вирусами, ещё и ссут все кому не лень под себя. Хотя... В море вообще гавно вдоль пляжа плавает... В общем-не знаю что и сказать.
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03.12.2020 18:30 Ответить
Не стоит обобщать. 20 лет плавал в "рассаднике" и был здоров.
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03.12.2020 19:13 Ответить
Иммунитет берется не в спортзале, а при постоянных встречах с патогенами. Стерильность его убивает. Все просто. Поэтому купаемся в антисептиках, драим все хлоркой, маску потолще и... всьо.
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03.12.2020 18:22 Ответить
трохи спрощено
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03.12.2020 19:36 Ответить
Якшо можеш складніше, я тіки - за. Та тіки так, шоб усім було зрозуміло.
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03.12.2020 19:44 Ответить
Для цього всім треба мати вищу медичну освіту.
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03.12.2020 19:49 Ответить
Открыл Америку, современная медицина действительно занимается последствиями заболеваний, что бы это нибыло. Косвенно он говорит о том, что вакцинация- бред сивой кобылы и чисто бизнес.
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03.12.2020 17:42 Ответить
Не выдумывайте,ничего такого там и близко нет.
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03.12.2020 17:47 Ответить
От первого SARS вакцину так родить и не смогли.
Точнее смогли, но она провалила клинические испытания и оказалась неэффективной
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03.12.2020 18:10 Ответить
Не смогли и что это доказывает?
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03.12.2020 19:08 Ответить
Про вакцину действительно он ничего не говорит. Она будет работать. Вопрос лишь в том, как долго. Хотя если привить большую часть населения одновременно, то срок действия не так важен.
А вот по поводу той фигни, которую закупил Степанов, стоит подумать. Зная то, что сказал этот врач (собственно об этом люди знают еще с весны), какой смысл был закупать Биовен и Ремдесивир (про Плаквенил я вообще молчу)? Помните, что я Вам писал про Биовен? Это ужасно дорогой и абсолютно бесполезный против новых инфекций препарат. А "испытателей", которые его пропихивают, неплохо бы было закрыть с конфискацией.
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04.12.2020 01:47 Ответить
Всё что сейчас происходит,по моему мнению,это репетеция перед большим шухером или проверка природой нашей готовности противостоять таким угрозам.Чем быстрее лишат вирус оперативного простора по времени,тем меньше у него возможности мутировать в ещё более сложную и опасную каку.
Что же происходит у нас сейчас.Вирусологи ищут,врачи лечат,кто-то действительно хочет нажиться,а народонаселение всё ещё спорит о вреде и полезности карантинных мер и ношении масок в частности.
То. о чём вы пишите имеет место быть,но это "спринт".Будут появляться новые вирусы и в завтрева возможно нам понадобятся не кк и швл ,а аппараты для диализа.
Если мы не научимся уже сегодня,каждый на своём месте,противостоять таким угрозам,то завтра может быть поздно кричать пожар-пожар.Мементо мори.
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04.12.2020 16:00 Ответить
Вот это как раз и бесит. Что кто-то ищет, кто-то лечит, а деньги выделяют тем, кто просто зарабатывает. А добавить сюда беспросветную тупость населения и совковую систему передачи информации, вообще фигня получается. Там же не только Степанов замазан. Каждый главврач, чтобы выслужиться перед вышестоящим начальством передает наверх, что у него все хорошо. Потому как если он станет для власти проблемным, то от него попытаются избавится.
А про наши фармкомпании отдельный разговор. Предполагаемая прибыль от реализации новых и абсолютно бесполезных препаратов, составит миллиарды. При этом эти компании получили возможность проводить исследования и писать рекомендации сами без внешних проверок. То есть, выпустила компания препарат, выбрала несколько больниц для "исследований", написала бумагу - все препарат эффективен. Но это путь в никуда. Лучше пусть вообще ничего нового не выпускают, чем подобной фигней занимаются. Хотя на самом деле в штатах и в остальном мире при ускоренных режимах тоже происходит нечто подобное. Яркие примеры - это озельтамивир и ремдесивир.
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04.12.2020 16:34 Ответить
Мы живём в обществе,которое построили своими "руками" или маемо,то шо маемо.
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04.12.2020 16:50 Ответить
Если интересуешься темой фармакологии, советую прочитать:
https://twitter.com/Nat_anest/status/1334866659358756874

Речь о новом чудо-препарате из лабораторий США бамланивимабе. Антитела получают из плазмы крови переболевших людей. И вроде как они должны работать... Но работать не работают, зато успешно продаются. Я не удивлюсь, если мы тоже закупим это препарат.
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04.12.2020 21:39 Ответить
Косвенно
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03.12.2020 17:49 Ответить
воно так і є, бо лікують наслідки короновірусу...
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03.12.2020 17:42 Ответить
Здравствуй Вирус -Я Дубровский..©
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03.12.2020 17:42 Ответить
Это какая то новая звизда на арене?!
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03.12.2020 17:44 Ответить
Старая рекомендовала-рекомендовала как не заболеть... а потом взяла и заболела.
Интересно сколько этот "продержится".
Хотя я его видел уже по ТВ... вроде как даже работает как раз в ковидном отделении инфекционки. И пока не болел...
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03.12.2020 17:46 Ответить
ну,заболел-не заболел это дело случая,
можно соблюдать все меры предосторожности,поскользнуться в инфекционке (или споткнуться) и упасть лицом в маске прямо в скопище вирусов.
от случайностей никто не застрахован.
но соблюдение рекомендованных санитарных правил существенно уменьшает вероятность заражения-а значит прерывает цепочку передачи заболевания
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03.12.2020 18:00 Ответить
Это дело развитой (сбалансированно) иммунной системы. Которая просто напросто убьет этот респираторный вирус и тем самым прервет цепочку))
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03.12.2020 18:04 Ответить
тут вступает в дело обычная математика...если средний заболевший передает заразу менее чем одному новому пациенту-эпидемия сворачивается.если больше чем одному-развивается.
а если сразу 5-6,и то и целым стадионам на матчах или концертах 95 квартала-возникает вспышка,с которой ни одна медицина в мире не справится .
так что учите математику-она основа всех основ
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03.12.2020 18:14 Ответить
Что и случилось в Италии,после посещения футбольного матча.
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03.12.2020 18:27 Ответить
Математика уже крепко облажалась в моделировании эпидемии. Взрывного роста нигде не случилось. То, что гладко на бумаге, совершенно не работает в реальных условиях.
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03.12.2020 18:37 Ответить
математика не облажалась...то математики такие
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03.12.2020 18:43 Ответить
Нуу такого как при эпидемии чумы или оспы не случилось. Но хватило и тех тяжелых случаев. Больницы рассчитаны на небольшое число пациентов, содержать огромные ресурсы дорого. Прививками побеждены тяжелые вызывающие эпидемии болезни. Грипп тоже, но народ херит прививаться, считает его пронесет. Ну поболеет дома, выжрет лекарств и все. А ковид требует коек с кислородом и таких много. Вот и херракс медицине.
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04.12.2020 00:07 Ответить
О-о-о-о... мы заговорили о расчетных местах в больницах?
Ну так
а) всемогущая частная медицина по евростандарту... см. Италия. (З.Ы.: И тут я ехидно вопрошаю одного ... верующего в страховую медицину, с которым у нас была плодотворная дискуссия на тему - Ну шо, синку, помогли тобі твої приватні лікарні? (с, доповнена).)
б) градостроительные нормы. Были такие, в действии еще... чуть менее 4 недель. Т.е. при возведении жилого микрорайона на определенное кол-во кв. м. жилья - нужно определенное кол-во мест в садиках, школах и больницах. И застройщик если возводит эти метры... обязан это обеспечить и передать на баланс города. Эти нормы легко обходятся... есть схемки...
В итоге имеем. Жителей вроде в стране меньше. И меньше...
Но они концентрируются в городах. В которых возводятся муравейники типа того в котором живу я. В итоге нехитрых схем...
В селах и пгт остаются заброшенные совковые больницы, которые никому нахрен не нужны... потому как людей нет. Но на балансе они числятся а потому все хорошо, прекрасная маркиза.
В городах... опять же остаются старые совковые больницы (за редким исключением)... в которые в силу +100500 муравейников = нехватка мест.
Только и всего.
Вот от этого - херракс медицине. Потому как места чисто на бумаге да и то... там где они нахрен уже не нужны. А новых... нету. Нету. Нагляднейший пример - Виноградарь, Киев. Построены Липинка... Кристер Град... строится Варшавский плюс еще один типа кличковский говорят, забыл название навскидку. А знаете куда направляют - в поликлинику на Полковой... еще совковую. Где УЖЕ обслуживаются жители Правды, Квитневого... в общем представили, да?
И аналогичные примеры каждый может найти сам. В любом городе. Да в том же Запорожье родном тоже могу привести.
Ах да. В отношении коек с кислородом. Вы почитайте... сокращение как раз таких в силу прививки от одного из инфекционных заболеваний. Оно интересное чтиво. Общая мораль - стали меньше болеть - стало меньше коек в инфекционках, в т.ч. с кислородом, иммунитетик отвык бороться сам... и атрофировались (частично) навыки...

И ковид - херня. В результате глобального потепления... тает вечная мерзлота. В Канаде... Сибири... а что там под ней скрыто... одним Богам известно...
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04.12.2020 11:30 Ответить
З.Ы.: Корь - тяжелая болезнь? Она симптоматично лечится. Причем в детстве - вообще легко переносится. Дифтерия? Допустим. Но есть сыворотка. Столбняк? Боги, не стоит жрать дерьмо (передается в основном орально-фекальным путем) и не заболеете. Тем более с учетом гигиены шансы мизерны, пики были во время войн, плюс период после, когда объективно с санитарией была беда. Опять же. Сыворотка есть.
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04.12.2020 11:32 Ответить
Это единственный человек во всей Украине, который сказал правду. укрепляйте свой иммунитет и вы не заболеете.
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03.12.2020 18:54 Ответить
Лучше ничего не пишите,если смысл написанного вам непонятен.
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03.12.2020 19:21 Ответить
По идее да, иммунитет. Но не всегда это панацея. Потому те кто уверен что сильно здоров иногда болеют, так как не соблюдают осторожность.
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04.12.2020 00:12 Ответить
Із самим COVID-19 боротися не потрібно, проблема в збої імунної системи, - інфекціоніст Дубровський - Цензор.НЕТ 2962
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03.12.2020 19:19 Ответить
Тому і використовують імунодепресанти
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03.12.2020 19:37 Ответить
Имунодепрессанты при лечении тяжелого ковида. А то мама грит "говорят что чаще болеют люди с высоким иммунитетом".
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04.12.2020 00:16 Ответить
80% перенесут это без проблем, их не нужно даже трогать ------------------- Ну вот, теперь понятно почему 100% должно ходить в масках перебежками. Ну и долбонуть, каждому, наколоченой подливы тоже святое дело.
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03.12.2020 19:49 Ответить
 
 