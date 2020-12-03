С самим COVID-19 бороться не нужно, проблема в сбое иммунной системы, - инфекционист Дубровский

Врачи борются не с самим коронавирусом, а с последствиями его попадания в организм человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире канала "Украина 24".

Он отметил, что тяжелые случаи течения болезни связаны не непосредственно с коронавирусом.

"Все тяжелые случаи связаны не с самим коронавирусом напрямую. Это знает каждый практикующий врач. Это иммунный сбой идет - цитокиновый шторм, отек легких. Коронавирус - это только пусковой механизм. Он напал на организм человека, его иммунная система неправильно его распознает, как нечто очень страшное, сходит с ума и уничтожает вместе с вирусом все на своем пути. Поэтому с самим коронавирусом бороться не нужно, с ним уже борется иммунная система. Нам нужно иммунную систему вернуть в нормальное русло. Вся наша терапия на это и направлена", - сказал он.

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Врач заявил, что в 80% случаев люди переносят коронавирус без проблем.

"И все препараты, которые нам пытаются ввести, возможно, они подействуют, возможно, нет, но их механизм действия точно не самый главный. Идет сильный научный поиск того, как повлиять на саму эту цепочку, где идет иммунный сбой. И это гораздо перспективнее и важнее в контексте коронавируса. 80% перенесут без проблем, их не нужно даже трогать. А в тяжелых случаях мы боремся с неправильным ответом иммунной системы", - сказал он.