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Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте". ФОТО

Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в

Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины проводит следственные действия в служебных помещениях ГК "Укрспецэкспорт", ГК "Укроборонпром" и одной из иностранных структур.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Процессуальные действия осуществляются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, - подчеркивается в сообщении.

Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ проводит обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте"

По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около 100 миллионов долларов США.

Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в Укроборонпроме и Укрспецэкспорте 01
Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в Укроборонпроме и Укрспецэкспорте 02

Автор: 

обыск (1895) СБУ (19861) Укрспецэкспорт (88) Укроборонпром (1238)


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Топ комментарии
+11
Против Украины могут работать только кацапы . Вот Мотор Сич якобы китайцы купили - а за ними кацапы стоят и сепар Богуслаев это прекрасно знает , НО НАГАДИТЬ УКРАИНЕ ПРОСТО РАД
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03.12.2020 17:54
+7
а какая разница - сейчас кто - клоун - значит клоун отвечает
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03.12.2020 17:52
+7
какая такая страна южной Азии? Я ничего не знаю! Я ничего вам не должен! (с)
Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті" - Цензор.НЕТ 1237
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03.12.2020 17:52
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Правила форума Совет форумчан
А чого не вказано за які роки??
🤔
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03.12.2020 17:51 Ответить
а какая разница - сейчас кто - клоун - значит клоун отвечает
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03.12.2020 17:52 Ответить
Отсутствие настоящих индейцев у кормила власти этой страны- основной ея изъян, ибо известно, что индеец два раза на одни грабли не наступает.))
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03.12.2020 17:57 Ответить
все это так )) но - как ты мог голосовать за это чмо?
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03.12.2020 18:00 Ответить
А Вы за Мародера??
Моя Панська справа- За кого хочу!!
А Ваша-за 🍫🍫!!
А таки Ваша Панська справа!!
))
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03.12.2020 18:05 Ответить
Не, я за зеленского не голосовал.
Рискну сказать за Чингачгука - он тоже.
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03.12.2020 18:10 Ответить
Ваша Панська справа!!
Маємо повагу та за голосувати за кого Хочемо!!
Це з не савєтскія часи- адін кандидат..))
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03.12.2020 18:34 Ответить
настоящему индейцу завсегда везде ништяк! ах, трава ты травушка, травушка-муравушка....
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03.12.2020 19:53 Ответить
Коли нема конкретики то не дуже хочеться вірити.
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03.12.2020 18:21 Ответить
Роки свині порошенка..
А країна Тайланд.. Швидше за все
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03.12.2020 18:30 Ответить
Нет. Таиланд это Юговосточная Азия. А Южная Азия - это Индия, Пакистан, Мальдивы, Шри-Ланка, Бангладеш, Бутан и Непал.
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03.12.2020 18:46 Ответить
все шо надо знать о обороне при клоуне - это вам не свинарчуки - тут 100 миллонов как минимум - а сколько зеле отката дали? вот в чем вопрос))
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03.12.2020 17:51 Ответить
Это Вам не мокасинами похлёбку хлебать..))
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03.12.2020 17:59 Ответить
какая такая страна южной Азии? Я ничего не знаю! Я ничего вам не должен! (с)
Ймовірна діяльність чиновників в інтересах країни з Південної Азії. Збиток для України - близько 100 млн доларів, - СБУ підтверджує обшуки в "Укроборонпромі" і "Укрспецекспорті" - Цензор.НЕТ 1237
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03.12.2020 17:52 Ответить
...Невже Мустафа "погорів" .??
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03.12.2020 18:00 Ответить
Южная не центральная.
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03.12.2020 18:22 Ответить
Против Украины могут работать только кацапы . Вот Мотор Сич якобы китайцы купили - а за ними кацапы стоят и сепар Богуслаев это прекрасно знает , НО НАГАДИТЬ УКРАИНЕ ПРОСТО РАД
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03.12.2020 17:54 Ответить
В точку! Только продали МС кацапам украинцы, а не китайцы или кацапы.
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03.12.2020 18:58 Ответить
Интересная статья к теме обысков..

КДБісти на службі «Укроборонпрому»: реалії України під час війни

Источник: https://comments.ua/ua/news/digest/2020/649078-kdbisti-na-sluzhbi-ukroboronpromu-realii-ukraini-pid-chas-viyni.html
© Comments.ua
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03.12.2020 18:05 Ответить
Интересно, что за страна?
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03.12.2020 18:08 Ответить
Индия наверное.
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03.12.2020 18:48 Ответить
штуша-пуштуша
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03.12.2020 18:11 Ответить
штуша-пуштуша-страшный зверь
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03.12.2020 18:15 Ответить
а шо....................нельзя сказать проще? ну, например Оман. нахрена писать одна из из южноафриканских стран. глава одной из территориальных громад Винничины пойман на взятке.
не знаете, не пишите. знаете, пишите конкретно. народ хочет знать героев в лицо!
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03.12.2020 18:22 Ответить
Індія чи Таіланд
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03.12.2020 18:29 Ответить
Сингапурское чудо.

Стежками Ли Куана Ю...
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03.12.2020 18:37 Ответить
Таиланд - ЮгоВосточная. Тоже думаю, что Индия, но может и Пакистан.
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03.12.2020 18:48 Ответить
Я там работал ..
Спецом...
По военке..
😎
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03.12.2020 20:19 Ответить
Денис Шарапов - Зам. Главы ДК "Укрспецекспорт".
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03.12.2020 18:38 Ответить
Или Юра Шрамко))
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03.12.2020 18:56 Ответить
Розстріляти уродів...
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03.12.2020 21:01 Ответить
Возможно снова кремлевские консервы у власти получили команду чтоб сорвать нашу экспортную сделку и сделать токсичными в глазах партнеров. Увидим, тогда следующец новостью будет отказ очередного условного Тайланда от нашей техники, и заключение на поставку с условным уралвагонзаводом или росвертолом.
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03.12.2020 22:45 Ответить
Срака - всеосяжна....
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03.12.2020 23:17 Ответить
что еще за "Южная Азия"?
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04.12.2020 02:07 Ответить
 
 