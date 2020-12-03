Вероятна деятельность чиновников в интересах страны из Южной Азии. Ущерб для Украины - около 100 млн долларов, - СБУ подтверждает обыски в "Укроборонпроме" и "Укрспецэкспорте". ФОТО
Служба безопасности Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины проводит следственные действия в служебных помещениях ГК "Укрспецэкспорт", ГК "Укроборонпром" и одной из иностранных структур.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Процессуальные действия осуществляются в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины с целью документирования фактов возможной причастности должностных лиц к осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности Украины, - подчеркивается в сообщении.
Установлено, что противоправная деятельность представителей отечественного спецэкспортера связана с искусственным привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, торможению действующих контрактов ГК "Укрспецэкспорт", а также созданию препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов.
По предварительным оценкам, нанесенный ущерб государственным интересам составляет около 100 миллионов долларов США.
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Моя Панська справа- За кого хочу!!
А Ваша-за 🍫🍫!!
А таки Ваша Панська справа!!
))
Рискну сказать за Чингачгука - он тоже.
Маємо повагу та за голосувати за кого Хочемо!!
Це з не савєтскія часи- адін кандидат..))
А країна Тайланд.. Швидше за все
КДБісти на службі «Укроборонпрому»: реалії України під час війни
Источник: https://comments.ua/ua/news/digest/2020/649078-kdbisti-na-sluzhbi-ukroboronpromu-realii-ukraini-pid-chas-viyni.html
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не знаете, не пишите. знаете, пишите конкретно. народ хочет знать героев в лицо!
Стежками Ли Куана Ю...
Спецом...
По военке..
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